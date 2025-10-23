Sương Giáng gọi Thần Tài về: 3 con giáp đón quý nhân, tiền bạc hanh thông

Theo lịch tiết khí, Sương Giáng rơi vào lúc 11 giờ 50 phút 39 giây ngày 23 tháng 10, nhằm mùng ba tháng chín Âm lịch. Đây là tiết khí cuối cùng của mùa thu, thời điểm vạn vật thu mình, trời đất khô lạnh dần.

Người xưa có câu: Sương xuống nước về khe, gió rụng lá về núi. Nghĩa là sau những ngày rực rỡ, mọi thứ quay về trật tự bình ổn, dành chỗ cho tích lũy. Bởi vậy Sương Giáng không chỉ là khép lại, mà còn là nút chuyển vận và là mùa gặt của công sức suốt cả năm. Nắm được khí thu gom, biết thu xếp đời sống, giữ cho tâm và nhà đều gọn, bạn sẽ tích lũy được phúc khí, củng cố tài chính và chuẩn bị năng lượng cho năm sau.

Phong tục đẹp trong tiết Sương Giáng

Nhắc đến Sương Giáng là nhớ đến mùa cúc nở. Thời xưa, nhiều nước phương Đông có hội ngắm cúc, uống chén rượu cúc thơm để kính loài hoa chịu sương chịu gió. Cũng vào thời điểm này, nhiều vùng có thói quen ăn hồng đỏ. Chẳng hạn, người Trung Quốc tin rằng vị ngọt mát và chất bổ trong trái hồng giúp giữ ấm, mạnh gân cốt khi trời chuyển lạnh. Ở miền Phúc Kiến, Sương Giáng là dịp bồi bổ cơ thể.

Dân gian nói bồi bổ quanh năm không bằng bồi bổ ngày Sương Giáng. Thế nên vịt trở thành món bán chạy, bởi thịt vịt hợp mùa, vừa bổ vừa mát, giúp cơ thể quân bình. Trời thu trong và khô, bụi mù giảm, nhiều gia đình rủ nhau lên đồi núi dạo chơi. Lên cao hít thở, mắt nhìn xa, lòng nhẹ tênh, khí huyết lưu thông, phổi được thanh lọc. Những phong tục ấy đều hướng về một điều: Thu vào để nuôi dưỡng bên trong, sẵn sàng cho mùa đông.

Ba con giáp được mùa quý nhân, tài lộc vượng

Tuổi Tý đón vận trôi chảy ở hầu hết các mặt, nổi bật nhất là tình cảm và tiền bạc. Đây là giai đoạn nên tăng kết nối với những người khác phái lớn tuổi hơn, đặc biệt là người có vị thế trong gia đình hoặc trong nghề. Họ có thể đưa ra lời khuyên, thậm chí trợ giúp tài chính đúng lúc, tháo nút thắt tiền nong. Những khoản đầu tư hoặc hạng mục tài chính ngắn hạn thuận lợi, dễ có lãi sớm. Tuy vậy càng phải nhớ nguyên tắc thấy đủ là dừng. Đừng vì vài lần thắng mà ham, kẻo lợi nhuận vừa có đã bay mất. Giữ kỷ luật và chốt lời đúng kế hoạch sẽ giúp tuổi Tý chuyển từ hên thành bền.

Tuổi Dậu bước vào quãng thăng hạng sự nghiệp. Gần như mọi nỗ lực đều có ghi nhận cụ thể. Cửa thể hiện mở ra nhiều hơn, cơ hội cầm dự án hoặc được giao hạng mục quan trọng tăng rõ. Nếu biết chủ động phô bày năng lực, làm việc chắc tay và đúng tiến độ, bạn có thể lọt vào mắt lãnh đạo hoặc đối tác chủ chốt, từ đó mở một hướng phát triển mới. Năng lượng của tiết khí này là ổn định và thực tế. Tuổi Dậu không cần làm điều quá kịch tính, chỉ cần bền bỉ và nghiêm túc là sẽ gặt kết quả nổi bật.

Tuổi Ngọ thuận hòa tổng thể, đặc biệt là tài vận. Nhiều cơ hội kiếm thêm xuất hiện, hợp với công việc kiêm nhiệm, làm thêm buổi tối hoặc nhận các gói thầu nhỏ. Vận phụ ngoài lương như bốc thăm trúng thưởng, quà cáp, tiền thưởng đột xuất cũng khá tươi. Tháng này nếu mạnh dạn bước ra, bạn dễ gặp may, miễn là hiểu rõ việc mình làm và không liều lĩnh vượt quá sức. Đây là thời điểm tốt để thử một ý tưởng phụ nhưng nhất định phải quản trị rủi ro cho tử tế.

Chăm sóc sức khỏe mùa Sương Giáng

Cuối thu hanh khô, cơ thể dễ hao tân dịch. Bếp nhà nên thêm những món nhuận phổi và sinh tân như lê chín mềm, bách hợp hầm ngọt, mật ong pha ấm, mè đen, bí đỏ, củ sen, khoai mài, củ cải trắng và nấm tuyết. Món cay nóng, chiên rán nhiều dầu nên giảm để tránh khô rát cổ họng. Người xưa nhắc trăm bệnh khởi từ lạnh, lạnh theo chân mà vào.

Nhiệt độ sau Sương Giáng hạ nhanh, vì vậy cần giữ ấm bàn chân và cổ chân, tối ngâm nước ấm mười đến mười lăm phút giúp máu chạy đều, ngủ cũng ngon hơn. Thời tiết sáng tối chênh lệch, gió lùa dễ khiến cơ thể yếu mà nhiễm lạnh, y học cổ truyền gọi là gió tặc. Người cao tuổi càng nên giữ ấm ngực, lưng, cổ và bụng. Với phụ nữ trẻ, buổi tối nhớ khoác thêm áo, giữ ấm phần chân để không bị đau khi trái gió trở trời.

Nếp sống nên thuận theo sự thu lại của thiên nhiên. Đi ngủ sớm, dậy sớm, đủ bảy đến tám tiếng. Sáng nhiều người dễ uể oải vì ngày ngắn đi nhưng nằm nướng lại khiến đầu nặng, cơ thể lười biếng. Hãy chọn vận động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe thong thả, dưỡng sinh, yoga. Nguyên tắc là đổ mồ hôi lấm tấm là vừa, không cần tập quá sức để tránh hao khí.

Từ giữa thu, nắng ít hơn, cơ thể tăng tiết melatonin nên tâm trạng có thể chùng xuống. Sau Sương Giáng, tranh thủ tắm nắng dịu buổi sáng, cơ thể hấp thụ vitamin D, tinh thần sáng bừng. Bật nhạc nhẹ, chọn quần áo tông ấm cũng giúp điều chỉnh cảm xúc.

Tinh thần của Sương Giáng: Thu vào để giàu lên

Sương Giáng mang thông điệp rất đời. Sau thời gian bành trướng, điều cần làm là thu xếp, cất giữ, củng cố. Trong công việc đó là đóng gói những gì đã học được, dọn bàn làm việc, chốt sổ chi tiêu, rà soát các khoản đã đầu tư. Trong gia đình đó là sắp xếp lại nhà cửa cho gọn, chừa khoảng trống để khí đi thông.

Trong tài chính đó là giảm ham hố, chú trọng bảo toàn thành quả, chuẩn bị quỹ dự phòng cho mùa đông. Khi làm tốt những việc nhỏ hằng ngày, vận may tự nhiên đứng về phía mình. Ai thuộc nhóm con giáp vượng vận kể trên thì càng có cơ hội bật lên. Những ai chưa đến lượt cũng đừng nản. Sương Giáng là nút cài của một hành trình. Cài chắc ngày hôm nay, năm tới mở ra sẽ êm.

Sương Giáng là mùa thu hoạch và giữ của. Biết thu mình, biết chọn đúng nhịp, biết chăm thân và giữ kỷ luật tiền bạc, bạn không chỉ cố định được tài vận hiện tại mà còn tích đủ nhiên liệu cho năm mới. Với tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Ngọ, đây là lúc mở cửa đón người nâng đỡ, tăng cường học hỏi và chốt lời hợp lý. Mùa thu khép lại nhẹ nhàng, ví tiền nhờ vậy cũng an yên.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)