Sức ép bủa vây tân Thủ tướng Pháp Lecornu

Tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đối mặt với vấn đề nan giải về ngân sách. ﻿(Ảnh: Reuters)

Với lý do bất ổn chính trị và nợ gia tăng, Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm với Pháp từ AA- xuống A+, nghĩa là Pháp đang có điểm tín dụng thấp nhất trong lịch sử, vào thời điểm Tổng thống Emmanuel Macron mới bổ nhiệm ông Lecornu làm thủ tướng thứ 5 trong vòng 2 năm.

Mặc dù các nhà phân tích cho biết điều này nằm trong dự đoán, nhưng thời điểm khó có thể tệ hơn. Việc Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm đã "bắn phát súng" khởi đầu cho một cuộc chạy nước rút phức tạp để trình dự thảo ngân sách đầu tiên cho năm 2026 lên quốc hội trước ngày 7/10, với khả năng gia hạn đến ngày 13/10.

Thủ tướng Lecornu đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi là thực hiện nhiều khoản cắt giảm theo đòi hỏi của các nhà đầu tư khi họ ngày càng mất kiên nhẫn với chi tiêu của Pháp, trong khi phải giành được ủng hộ của ba khối nghị viện có quan điểm khác nhau về cách cắt giảm ngân sách.

Ông cũng đối mặt với áp lực từ đường phố. Các công đoàn kêu gọi đình công trên toàn quốc vào giữa tuần này để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Lecornu nhằm giảm thâm hụt ngân sách – hiện ở mức 5,4% GDP, cao nhất trong khu vực đồng euro.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức hôm 13/9, ông Lecornu cho biết sẽ hủy bỏ kế hoạch không được lòng dân của người tiền nhiệm nhằm xóa bỏ 2 ngày lễ và cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc tăng thuế với người giàu. Đảng Xã hội đang yêu cầu tăng thuế tài sản đối với giới siêu giàu như một điều kiện để không bỏ phiếu lật đổ chính phủ của ông.

Cũng trong ngày 13/9, ông Patrick Martin - Chủ tịch Liên đoàn Lao động MEDEF, cho biết tổ chức này sẽ huy động quần chúng phản đối bất kỳ kế hoạch nào như vậy. Việc tăng thuế mạnh cũng có thể khiến đảng Cộng hòa bảo thủ xa lánh chính phủ.

Lãnh đạo của đảng này - Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm Bruno Retailleau, cho biết những yêu cầu của đảng Xã hội sẽ "chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn" vì Pháp vốn đã có mức thuế cao.

Theo Thủ tướng Lecornu, với tình trạng chi phí vay nợ của Pháp tăng cao do lo ngại về khả năng kiểm soát thâm hụt ngân sách, ngân sách sẽ phải đưa tài chính công vào "quỹ đạo lành mạnh".

"Kế hoạch ngân sách tương lai có thể không phản ánh đầy đủ niềm tin của tôi... Thực tế, điều đó gần như chắc chắn!", ông nói.

Ông kêu gọi tổ chức các cuộc thảo luận thẳng thắn tại quốc hội với các đảng Xã hội, Xanh và Cộng sản. Thủ tướng Lecornu hầu như không đưa ra dấu hiệu nào về các ưu tiên ngân sách của mình, ngoài việc nói rằng ông muốn trao thêm quyền cho chính quyền địa phương và cắt giảm bộ máy quan liêu.

Trong khi đó, bà Marine Le Pen – lãnh đạo đảng Tập hợp quốc gia, tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống Macron phải tổ chức bầu cử quốc hội mới, nhưng nhà lãnh đạo Pháp vẫn kiên quyết bác bỏ.

Lãnh đạo đảng Tập hợp quốc gia nói rằng ông Lecornu phải thể hiện sự thay đổi rõ ràng so với các chính sách trước đây, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu chống lại chính phủ của ông.