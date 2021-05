Sự ve vãn bất thành của Trung Quốc: 3 nước quay lưng, 1 nước "mạnh tay" tới mức EU sững sờ

Các nước Baltic đã coi Trung Quốc là mối đe dọa

Trong năm qua, Trung Quốc đã tìm cách rót những khoản đầu tư lớn vào Baltic. Tuy nhiên, theo TFI, dường như những quốc gia này đang thức tỉnh trước mối đe dọa từ Bắc Kinh. Sự ra đời của "Kỷ nguyên Trump" đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến 3 quốc gia Estonia, Latvia và Lithuania bắt đầu hiểu rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn cần phải giải quyết.



Sau khi nhóm "17+1" (tập hợp Trung Quốc với 17 quốc gia Trung Âu, Balkan và Baltic) ra đời, các mối quan hệ của Đông Âu với Trung Quốc trở nên sâu sắc hơn và dường như không có xích mích.

Có điều, sự "ve vãn" của Trung Quốc đối với khu vực này của châu Âu cũng khiến các quan chức ở Brussels lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng tài chính và kỹ thuật của mình để gây bất hòa giữa các nước thành viên EU.

Song, thời gian trôi qua, 3 thành viên của nhóm "17+1" – bao gồm gia Estonia, Latvia và Lithuania – rõ ràng đã ngừng chèo con thuyền của họ về phía Bắc Kinh.

Sáng kiến Tam Hải (The Three Seas Initiative) bao gồm 12 quốc gia dân chủ, các quốc gia thành viên EU, nằm giữa ba đại dương - biển Baltic, biển Đen và biển Adriatic. Sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng mới, thúc đẩy kết nối bắc-nam, tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng như một rào chắn chống lại ảnh hưởng xấu của Nga và Trung Quốc.