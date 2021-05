Sư tử phát hiện con mồi mình ăn thịt đang mang thai: Hành động tiếp theo của nó khiến du khách chết lặng!

Thế giới động vật vốn được biết tới là nơi khắc nghiệt, kẻ săn mồi ăn thịt con mồi là một quy luật bất biến. Thế giới này dường như không chừa chỗ cho lòng trắc ẩn hay sự ăn năn, hối lỗi. Song có lẽ nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ đó khi xem chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Gerry Van Der Walt.



Khi tham quan khu bảo tồn Madikwe Game tại Nam Phi, nhiếp ảnh gia 33 tuổi đã chứng kiến cảnh tượng một con sư tử cái ăn thịt linh dương châu Phi. Con sư tử đã cắn vào bụng linh dương, nó nằm dài trên mặt đất từ từ tận hưởng bữa ăn của mình.

Một con sư tử cái đang tận hưởng bữa ăn trong khu bảo tồn Madikwe Game. Ảnh: Gerry Van Der Walt

Bỗng nhiên con sư tử nhận ra trong bụng con mồi có thứ gì đó, nó dùng hàm răng chắc lôi mạnh ra một con linh dương non. Thì ra con mồi của nó đang mang thai. Nhiếp ảnh gia Gerry Van Der Walt và 4 du khách trên chiếc xe của khu bảo tồn cùng nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của sư tử.

Liệu nó có coi linh dương non như một món ăn mới? Câu trả lời là không!



Sư tử lôi xác linh dương non từ trong bụng mẹ. Ảnh: Gerry Van Der Walt

Con sư tử cái tỏ ra bối rối, nó dụi mũi vào linh dương non trên nền đất để kiểm tra xem con non còn sống hay không. Hít ngửi một lúc lâu, nó phát hiện ra linh dương non đã tắt thở.

Sư tử cái không quay lại ăn nữa, ngôn ngữ cơ thể của nó tỏ rõ sự bất ổn. Dường như nó cũng cảm thấy hối hận trước hành vi của mình. Con sư tử thận trọng mang con linh dương non tới một bụi cây rồi nằm gục xuống đất và ngủ thiếp đi, sau đó, nó cũng bỏ đi mà không ăn thịt hai mẹ con linh dương nữa.

Con sư tử nằm ngủ bên cạnh xác linh dương mẹ. Ảnh: Gerry Van Der Walt

Hành động này của sư tử cái là không phổ biến với giống loài của nó, những con sư tử khác thường chỉ mặc kệ và tiếp tục ăn thịt dù con mồi mang thai.

Nhiếp ảnh gia Gerry cùng các du khách dường như chết lặng trước phản ứng của con sư tử, liệu có phải bản năng làm mẹ của nó đã lên tiếng trong tình cảnh này? Đây có lẽ chỉ là suy luận của con người, chưa ai có thể chắc chắn, song hành động của con sư tử cái đã khiến những du khách tận mắt chứng kiến sự việc thật sự xúc động.

Bài viết tham khảo từ Sohu