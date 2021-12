Sự trở lại ngoạn mục và thời kỳ "hoàng kim" của bà Đặng Thị Hoàng Yến đã đến?

Sự trở lại dồn dập của bà Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) được thành lập năm 1993, chủ tịch HĐQT là bà Đặng Thị Hoàng Yến. Bà Yến sinh năm 1959, tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, từng là một doanh nhân rất nổi tiếng, 3 năm liền thuộc top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2008 - 2010.

Tuy nhiên, từ năm 2012, Tân Tạo gặp biến cố lớn do tác động của nền kinh tế khiến cho giá cổ phiếu ITA giảm còn 1/10 so với thời điểm niêm yết năm 2006. Cũng kể từ đây, bà Yên hoàn toàn "mất tích" trong các kỳ đại hội cổ đông của công ty, mỗi lần với một lý do khác nhau.

Tuy nhiên, 8 năm vắng bóng đã chính thức khép lại khi bà đột ngột xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tân Tạo diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái. Bà Yến đã tham gia đại hội trực tuyến cùng các cổ đông.

Sau thời điểm này, bà Yến xuất hiện thường xuyên hơn, tại kỳ đại hội sau đó người đàn bà này cũng không còn viện lý do để vắng mặt. Lúc này, bà Yến đang ở Mỹ và đã đổi tên thành Maya Dangelas. Thậm chí, tháng 5 vừa qua, bà Yến còn có một buổi chia sẻ online với chủ đề "Bí quyết kinh doanh tại Hoa Kỳ" cho những người quan tâm.

Bà Hoàng Yến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều đáng nói là, sau sự xuất hiện của bà Yến, cổ phiếu "trà đá" chỉ giao dịch quanh quẩn mức giá 2.000 đồng của Tân Tạo đã đột ngột tăng mạnh, bứt phá nhanh chóng với nhiều phiên tăng trần liên tục.

Đà tăng phi mã của ITA bắt đầu từ giữa tháng 7 năm nay khi cổ phiếu này ở vùng 5.500 đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, ITA đã tăng thêm 150 đồng mỗi cổ phiếu, chốt giá 13.350 đồng/cổ phiếu, dù trước đó mã cổ phiếu này đã có nhiều phiên tăng trần liên tục.

Đây cũng là phiên tăng thứ năm liên tiếp của ITA và nằm trong nhóm đầu về khối lượng cổ phiếu sang tay trên sàn chứng khoán TP.HCM. Tính từ tháng 7 đến nay, ITA đã tăng 243%. Tính riêng trong 1 tháng gần đây, cổ phiếu này đã tăng gần 150%.

Cổ phiếu biến động mạnh kéo theo tài sản của của bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng bật tăng cao. Theo cơ cấu sở hữu, bà Yến đang sở hữu hơn 54,3 nghìn cổ phiếu ITA, tương đương 5,79% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Số tài sản trên sàn chứng khoán của bà đang đứng ở mức 725,6 tỷ đồng, tăng khoảng 420 tỷ đồng so với 4 tháng trước đây. Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, bà Yến đang đứng ở vị trí số 185.

Tân Tạo sẽ trở lại thời "hoàng kim"?

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra hôm 23/4 vừa qua, bà Yến đã khẳng định, ITA sẽ trở lại thời hoàng kim. "Tôi tin rằng năm sau, ITA sẽ trở lại thời hoàng kim và trở thành một trong những cổ phiếu sẽ đóng góp tích cực vào phát triển nền kinh tế. Gái có công, chồng chẳng phụ", bà Yến chia sẻ.

Và để làm được điều này, Tân Tạo sẽ biến những khó khăn thành cơ hội, thu hút nhà đầu tư lớn để lấp đầy các khu công nghiệp, đồng thời liên doanh với đối tác nước ngoài để xây dựng khu công nghiệp công nghiệp dược phẩm lớn nhất California (Mỹ).

Đồng thời, ITA cũng liên doanh để sản xuất kính thông minh tại Mỹ - lĩnh vực theo bà Yến nhận định còn nhiều tiềm năng, sẽ chắp cánh tương lai cho doanh nghiệp.

Năm 2021, ITA đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 910 tỷ đồng, trong đó từ cho thuê nhà đất khoảng 747 tỷ đồng, từ cung cấp dịch vụ 150 tỷ đồng. Chỉ tiêu lãi sau thuế khoảng 237 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm ngoái.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2021, doanh thu thuần của ITA tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 343,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần ITA ghi nhận đạt 665 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 175,9 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp này gần như không có nhiều thay đổi so với hồi đầu năm ở mức 13.382 tỷ đồng.