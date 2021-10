Sự thật việc ứng dụng PC-COVID thu thập thông tin người dùng

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tọa đàm về những vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và yêu cầu cấp quyền truy cập các tính năng trên thiết bị di động thông minh của ứng dụng PC-COVID.



Trước băn khoăn của nhiều người dùng về các quyền PC-COVID yêu cầu, ngày 6/10, TTCN đã phối hợp với Cục An toàn thông tin mời Cục A05, Bộ Tư lệnh 86 và VNISA tham gia kiểm tra, đánh giá độc lập về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC-COVID.

Hiện chưa phát hiện ứng dụng PC-COVID thu thập thông tin người dùng ngoài phạm vi thực hiện các chức năng phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của Cục An toàn thông tin, sau khi có đánh giá chi tiết, các bên đã đi đến kết luận chung là chưa phát hiện ứng dụng PC-COVID thu thập thông tin của người dùng ngoài phạm vi các chức năng đã được mô tả, công khai.

Các cơ chế kiểm soát sử dụng quyền trên thiết bị di động thông minh, điện thoại thông minh khi cài đặt ứng dụng PC-COVID tập trung vào quyền sử dụng bluetooth, quyền truy cập thông báo trên điện thoại cài hệ điều hành Android, quyền sử dụng camera, quyền truy cập ảnh, video, âm thanh và tệp file.

Đây là 4 quyền nhằm phục vụ an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã được kiểm tra, đánh giá từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chuyên gia an ninh mạng thuộc Hiệp hội An toàn thông tin.

Ứng dụng PC-COVID ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (BLE) và vẫn đề nghị người sử dụng nên thường xuyên bật tính năng bluetooth trên thiết bị để có thể truy vết các trường hợp tiếp xúc gần nhanh nhất.

Đặc biệt, ở phiên bản 4.0.4 vừa được nâng cấp, PC-COVID được khẳng định là không khai thác vị trí của người dùng.