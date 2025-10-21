Sự thật về lời đồn Đoàn Văn Hậu "ăn bám" nhà vợ

Hôn nhân của những cặp đôi cầu thủ - người đẹp, hot girl vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ. Trong đó không thể không nhắc tới cặp đôi Đoàn Văn Hậu (SN 1999) và Doãn Hải My (SN 2001).

Cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới ngọt ngào, hạnh phúc, và tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận cảnh căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện - năm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội; ước tính giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Một số góc bên trong căn biệt thự có giá lên đến hàng chục tỷ đồng này của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My.

Một vài bình luận toxic từ cư dân mạng.

Ngay sau khi hình ảnh căn nhà được đăng tải, mạng xã hội lập tức “bùng nổ” bình luận. Bên cạnh những lời chúc mừng và “xin vía”, cũng xuất hiện không ít ý kiến tiêu cực hướng về phía Đoàn Văn Hậu.

Nhiều người đặt dấu hỏi: “Cầu thủ này đâu thi đấu chính thức thời gian gần đây, lại thường xuyên chấn thương – lấy đâu ra tiền xây biệt thự sang chảnh như thế?”

Không chỉ dừng lại ở hoài nghi, thắc mắc, nhiều người thậm chí đã "tấn công", đưa ra những bình luận như: "Đoàn Văn Hậu giàu nhờ nhà vợ", "Đoàn Văn Hậu số hưởng, ăn bám vợ", "Chắc nhờ nhà vợ",....

Cùng với đó, cư dân mạng liên tục liệt kê những hình ảnh đời sống xa hoa của cặp đôi: du lịch thường xuyên, mua xe tiền tỷ, đồ dùng đắt đỏ – thậm chí tủ lạnh trong nhà cũng được cho là có giá hơn 100 triệu đồng.

Cặp đôi thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh lên MXH.

Điều này càng "thổi bùng" thêm tranh cãi về khả năng kiếm tiền của Đoàn Văn Hậu và cũng là lý do mà nhiều người liệt kê ra, lấy lý do cho những bình luận trái chiều nêu trên. Tất cả khiến dư luận chia rẽ: Liệu Đoàn Văn Hậu thật sự “ăn bám” nhà vợ?

Nhiều ý kiến phản biện nhanh chóng lên tiếng bênh vực, cho rằng Đoàn Văn Hậu đang bị “oan”.

Bởi trên thực tế, nhiều năm qua Đoàn Văn Hậu vẫn thuộc biên chế của Câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN). Mức lương của Đoàn Văn Hậu là 100 triệu đồng mỗi tháng (mức lương mà giới truyền thông hé lộ thời điểm cầu thủ này ký hợp đồng với CLB CAHN), chưa kể tiền lót tay nhiều tỷ đồng. Song, từ mùa giải 2023 đến nay, Văn Hậu gần như không còn thi đấu chính thức. Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục, điều trị chấn thương để sớm trở lại thi đấu.

Đoàn Văn Hậu hiện khoác áo Câu lạc bộ Công An Hà Nội.

Anh chàng cũng thường tham gia các sự kiện, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.

Trước đó, khi khoác áo CLB Hà Lan SC Heerenveen, mức lương của anh rơi vào khoảng 450.000 euro/năm (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng) trước thuế. Đây là mức lương cao thứ 2 ở đội bóng và cao nhất so với các cầu thủ Việt Nam.

Hơn nữa, Đoàn Văn Hậu cũng đã có nhiều năm thi đấu. Hậu vệ quê Thái Bình (bây giờ là Hưng Yên) dự U20 FIFA World Cup năm 2017 khi mới 17 tuổi. Một năm sau, anh đá chính trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo, giành vị trí á quân U23 châu Á tại Thường Châu và vô địch AFF Cup 2018....

Ngoài ra, với độ nổi tiếng của mình, nền tảng mạng xã hội với hàng triệu follower cũng giúp Đoàn Văn Hậu có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, đại diện cho nhiều thương hiệu, đại sứ độc quyền,... mang về nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Đây cũng là cặp đôi được nhiều nhãn hàng lựa chọn.

Trước khi kết hôn, anh chàng cũng đã cởi mở trong việc khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Năm 2020, nam cầu thủ đã tự tay mua Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng.

Đến năm 2021, Đoàn Văn Hậu khoe tậu căn hộ cao cấp tiền tỷ ở khu vực Mỹ Đình. Bên cạnh đó, anh chàng còn gửi tiền về quê để bố mẹ xây sửa lại căn nhà khang trang, rộng đẹp,... Đồ hiệu, đồng hồ xịn,... cũng được anh chàng diện thường xuyên.

Anh chàng tậu "Mẹc" từ năm 21 tuổi.

Mua căn hộ cao cấp vào năm 22 tuổi.

Hồi 11/2020, khi cổ vũ Doãn Hải My tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu đã đeo chiếc Rolex Datejust chocolate giá khoảng hơn nửa tỷ đồng.

Những con số này phần nào cho thấy việc anh và vợ cùng sở hữu căn biệt thự hiện tại không phải điều bất ngờ. Đoàn Văn Hậu cũng đang nỗ lực làm việc, tích cóp nhiều năm để xây tổ ấm hiện tại.

Trong khi đó, Doãn Hải My sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình có bố mẹ là doanh nhân. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, có thương hiệu mỹ phẩm, phụ kiện đàn ông, nhận hợp đồng quảng cáo, dự sự kiện,... Nên việc cả hai có thu nhập ổn định, xây được nhà là điều dễ hiểu.

"Đúng là Doãn Hải My xuất thân từ gia đình có điều kiện và hiện cũng kinh doanh riêng trong lĩnh vực mỹ phẩm, phụ kiện nam, đồng thời tham gia quảng cáo, dự sự kiện. Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận nỗ lực của cả hai trong việc cùng xây dựng cuộc sống sung túc..

Hơn nữa, vấn đề tài chính của từng gia đình thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Ở ngoài làm sao nắm rõ được mà chưa gì đã toxic người ta như thế, còn dùng những từ rất chi là tiêu cực", một ý kiến nhận được nhiều đồng tình xoay quanh chủ đề này.