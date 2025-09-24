Sự thật thông tin người phụ nữ khuyết tật tự tử sau khi bị cướp giật điện thoại

Nhiều trang mạng xã hội đồng loạt đưa thông tin vụ người phụ nữ khuyết tật - chị N.T.T.T. (SN 1979, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại nên sinh đau buồn rồi dẫn tới hành động tử tự. Sự việc khiến dư luận đưa ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành làm rõ các tình tiết liên quan….Thông tin trên báo Công an nhân dân, qua xác minh từ gia đình được biết năm 8 tuổi chị T. bị sốt bại liệt và dẫn đến chậm phát triển tâm thần.

Chị T. không có chồng, con và sống cùng mẹ ruột 68 tuổi tại phường Long An. Biên bản giám định khả năng lao động số 5259/GĐYK ngày 17/11/2011 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) kết luận chị T. bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, lao phổi, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.

Sau khi lo hậu sự cho chị T. xong, đến ngày 23/9, gia đình mới đến Công an phường Long An để trình báo sự việc. Chiều 24/9, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt được 1 trong 2 đối tượng là Thị Trúc (32 tuổi; quê Kiên Giang; tạm trú An Giang).

Việc gia đình trích xuất dữ liệu camera ghi lại diễn biến vụ cướp giật và đưa lên mạng xã hội đã tạo nhiều luồng thông tin dư luận.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Người Lao Động (NLĐ), người nhà của chị T. cho hay chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, được mấy chị em của chị T. mua tặng để chị xem phim giải khuây.

Mẹ chị T. chia sẻ trên NLĐ rằng khi từ bị cướp giật điện thoại, chị T. buồn rầu và suốt 2 ngày không ăn uống được gì. Gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng chị vẫn không ăn uống rồi dẫn tới kiệt sức, qua đời vào ngày 22/9.

"Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- mẹ của chị T. chia sẻ trên NLĐ