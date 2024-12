Sự thật tàn nhẫn của việc lấy chồng, sinh con qua bức ảnh chụp cách nhau 11 năm: Người phụ nữ ấy giờ ra sao?

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều khoảnh khắc hai tấm hình cách nhau 11 năm, cho thấy sự thay đổi của một cặp đôi. Năm 19 tuổi, cả hai bắt đầu hẹn hò, đến năm 31 tuổi cả hai là vợ chồng và có 2 đứa con nhỏ. Song, điều khiến dân mạng chú ý bàn tán, thậm chí tranh cãi đó là nhan sắc của người phụ nữ trong ảnh.

Nhiều người bị thu hút bởi hình ảnh sau 1 thập kỷ của gia đình này.

Trong khi người đàn ông không có nhiều sự thay đổi, thậm chí còn có phần trẻ hơn thì cô vợ có phần già đi, như đã bước qua tuổi trung niên. Cách ăn mặc, kiểu tóc lẫn làn da đều có dấu vết của thời gian.

Bên dưới bài đăng, netizen rôm rả bình luận, chia phe tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc người phụ nữ “xuống sắc” trong hôn nhân chứng tỏ cô ấy đang có một cuộc sống không hạnh phúc, quá vất vả và chồng không san sẻ việc nhà.

Hơn nữa, vẻ ngoài cũng cho thấy cô vợ đang bỏ bê chính mình. Nhiều người phụ nữ sau khi lấy chồng, có con và cũng có sự nghiệp riêng họ tất bật đến nỗi không có cả thời gian “nhìn chính mình trong gương”.

“Nhìn phụ nữ là biết người đàn ông đối xử với cô ấy như thế nào”, “Từ bạn gái thành mẹ bạn trai luôn”, “Ý là chồng chăm sóc vợ tốt sẽ nhìn vợ xinh đẹp hơn. Còn không chăm sóc vợ, vô tâm thì vợ 1 nách 2 con sẽ nhìn rất khắc khổ”.... là những bình luận của netizen.

Bên cạnh đó cũng có nhiều người hoài nghi, cho rằng tấm ảnh năm 19 tuổi là 1 cặp đôi, còn ảnh năm 31 tuổi là mẹ - con và hai cháu. Một cư dân mạng thắc mắc: “Ảnh 1 ảnh với vợ, ảnh sau chụp với mẹ chắc luôn chứ sao lại già nhanh vậy được”.

Cả hai kết hôn năm 26 tuổi, sau 7 năm yêu.

Trên thực tế, 2 bức ảnh nêu trên thật sự là của một cặp đôi sinh năm 1983 đến từ Quảng Châu, Trung Quốc. Cả hai chia sẻ về hành trình nên duyên và sự thay đổi trong hơn 2 thập kỷ yêu và về chung một nhà trên Xiaohongshu - một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc vào tháng 9 vừa qua và nhanh chóng viral, bởi sự khác biệt và đối lập về ngoại hình.

Tài khoản này có tên “Kid & Rosansa” hiện đang có hơn 1,3 nghìn người theo dõi. Tại đây, cặp đôi chủ yếu đăng tải những hình ảnh so sánh sự thay đổi của nhau trong những năm qua, bí quyết hôn nhân,....

Những tấm hình năm cả hai 31-32 tuổi. Thời điểm này cô vợ vừa sinh con thứ hai, tăng cân.

Sắc vóc hiện tại của cô vợ ở tuổi 40, trông trẻ trung hơn nhiều sau khi giảm cân thành công, chăm chút cho vẻ ngoài.

Theo đó, người phụ nữ cho biết chính cả hai khi nhìn vào hình ảnh nêu trên cũng thấy rõ sự khác biệt về ngoại hình. Khi đi ngoài đường, nhiều người cũng tưởng cặp đôi là chị - em hoặc mẹ con. Song, cô không cảm thấy buồn vì điều này bởi trên thực tế cô được chồng rất yêu chiều và quan tâm.

Thậm chí, thời điểm kết hôn, mẹ ruột của cô chính là người phản đối bởi con rể quá đẹp trai, cho rằng anh chỉ lợi dụng và có ý định lừa gạt con gái mình: “Hai con không hề tương xứng về ngoại hình”. Song, cuối cùng vẫn đồng ý vì thấy con quá quyết tâm và đến hiện tại mẹ cô cũng phải thừa nhận rằng mình đã sai. Chàng rể không những đẹp người mà con đẹp nết.

“Tôi gặp anh ấy vào ngày đầu tiên đặt chân đến trường Đại học và hoàn toàn bị mê mẩn bởi vẻ ngoài của anh ấy. Sau đó, nhờ bạn thân mà tôi xin được số điện thoại của anh ấy. Chúng tôi liên tục nhắn tin, trò chuyện. Sau đó là hẹn hò suốt 7 năm mới tiến đến hôn nhân, khi đã ra trường đi làm và có tiền.

Song, ban đầu mẹ tôi phản đối, bà nói: ‘Đẹp trai thì có ích gì. Thậm chí sau khi sinh con xong, con trở nên già nua, anh ta sẽ chẳng còn chú ý đến con nữa”. Nhưng cuối cùng bà ấy cũng cảm động trước tình cảm chân thành của chúng tôi”, bà mẹ hai con nhớ lại và chia sẻ.

Cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Cô cho hay trong hơn 2 thập kỷ gắn bó bên nhau, trong đó có 15 năm về chung nhà, có với nhau 2 người con nhưng chồng chưa bao giờ thay đổi tình yêu với cô.

Trước những ý kiến cho rằng anh chàng kết hôn vì tiền, người phụ nữ thẳng thắn: “Tôi mất việc ở tuổi 38. Ở nhà và được chồng nuôi. Anh ấy còn sẵn sàng vào bếp nấu ăn mỗi ngày. Sau 15 năm hôn nhân, anh ấy cũng luôn là người chịu trách nhiệm dạy và chở các con đi học”.

Về phía mình, anh cho hay ngoại hình chỉ là một điểm cộng chứ không phải tất cả. Trong mắt anh, vợ là người phụ nữ có khí chất và xứng đáng được yêu thương. Song, vì có quá nhiều bình luận chê bai vẻ ngoài của vợ, sức khỏe của cô cũng dần đi xuống sau khi sinh đứa con thứ hai ở tuổi 30 nên anh đã đăng ký cho vợ đi tập gym, giảm cân để thay đổi ngoại hình.

Cô vợ thay đổi chế độ ăn uống, kết hợp cùng tập luyện thể thao với gym, chạy bộ,...

Đến hiện tại, ở độ tuổi 41 cô vợ như trẻ ra, gương mặt trở nên thon gọn và làn da trắng sáng mịn màng hơn. Cô cũng thay đổi kiểu tóc và gu thời trang để “tương xứng với chồng”. Người phụ nữ tâm sự thêm: “Bây giờ các con của tôi cũng đã học cấp hai, tôi cũng không đi làm nên có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc bản thân hơn trước. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống lắm. Bạn thấy đó, giờ tôi trông trẻ hơn trước rồi. Nhưng không phải do khắc khổ gì đâu mà do chồng mình đã đẹp trai sẵn mà. Nó gọi là do người ta có gen đẹp đó.

Và tôi cũng muốn khuyên mọi người, đừng có nghĩ xấu về những chàng trai đẹp nhé. Hãy tin vào sự lựa chọn của mình, xem họ có thật lòng yêu mình hay không là xem vào hành động cơ, cách anh ta gắp đồ ăn cho mình trong bữa ăn, lúc mình bị ốm đau anh ấy chăm sóc như thế nào,...”, cô tâm sự thêm.

Hiện tại, cặp đôi sống hạnh phúc cùng hai con tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.