Sự thật phía sau đoạn clip nhóm người ngồi xe tải, thả rau qua máng trượt xuống đường cho dân gây tranh cãi

Những ngày gần đây, một đoạn clip quay lại cảnh nhóm người phát rau cho dân theo cách vô cùng đặc biệt đã thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên hành động này lại vấp phải làn sóng tranh cãi trái chiều rất gay gắt của dư luận.

Cụ thể, những người này mặc đồ bảo hộ ngồi trên một chiếc xe bán tải với nhiều túi lớn đựng rau củ để phát cho dân. Thông thường, người đem tặng sẽ xếp ngăn nắp để ở ngoài cửa hoặc đưa trực tiếp cho mỗi hộ dân, vậy nhưng nhóm người này lại dùng…máng trượt thả từng bọc xuống đường.

Chiếc xe tải đi chậm, 2 người ngồi sau thả các túi đồ qua máng, bà con chạy ra nhặt mang về. Phía sau liên tục xuất hiện giọng một người đàn ông lớn tiếng nhắc nhở:

"Bây giờ mỗi ngày 1 bọc giùm đi bà con ơi, mỗi ngày 1 bọc chia sát nhau. Bữa này người này có, mai chia cho người kia, bữa này người này ăn thì bữa sau người kia ăn, san sớt với nhau. Bây giờ quá đông rồi không đủ, nếu bây giờ nhiều quá ra ngoài kia người ta không có".

Đoạn clip nhóm người ngồi xe tải, thả rau qua máng trượt xuống đường cho dân gây tranh cãi

Phía dưới đoạn clip, dân mạng "cãi nhau" về cách phát đồ lạ kỳ này. Nhiều ý kiến khen ngợi lòng tốt, giúp đỡ bà con khó khăn trong đại dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng bên cạnh đó, có không ít bình luận tiêu cực, cho rằng hành động như vậy sẽ khiến người nhận cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, không hợp lý chút nào.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều 31/8, ông Mai Thành Ngoan – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang cho biết clip trên quay tại khu vực phong tỏa của ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An nằm trên tuyến tỉnh lộ 941, dài khoảng 6km, từ cầu số 10 đến cầu số 5.

Những túi rau củ này thực chất được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ gửi tới dân (Ảnh: Thanh Niên)

Ông Ngoan chia sẻ, đội từ thiện này lúc đầu có tới 20 người nhưng do dịch bệnh bùng phát mạnh nên giờ đây chỉ còn lại 3 người phát đồ cho người dân. "Do tiếp xúc với người dân trong khu vực phong tỏa rất nguy hiểm nên đội từ thiện đã sáng chế ra chiếc xe vừa chạy vừa thả rau, củ quả cho bà con.

Tôi đã yêu cầu đội từ thiện thông báo để bà con đặt ghế trước cửa, sau đó đội để quà trên ghế để người dân ra lấy. Nếu không thực hiện được thì dừng việc phát quà này".

Chiếc xe 0 đồng hỗ trợ người dân khó khăn mùa dịch tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang (Ảnh: C.A.B)

Ông Võ Văn Thiêm – đội trưởng của đội từ thiện xã Vĩnh An cũng chia sẻ khó khăn khi đi tìm mua rau củ để mang tới cho dân. Ông đã phải đi mua rau, củ quả hàng ngày ở khắp nơi trong tỉnh, mỗi lần đi là 1 lần test Covid.

"Bây giờ chỉ còn lại 3 anh em chúng tôi trong khu vực phong toả để lo cho bà con. Tụi tui sợ lây lan dịch bệnh nên thiết kế chiếc xe tải vừa chạy vừa tuồn từng bọc rau, củ quả cho bà con. Sau khi clip xuất hiện trên mạng, tui đã thông báo cho bà con đặt ghế trước nhà để nhận quà" – ông Thiêm chia sẻ sau khi đoạn clip xuất hiện gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng.