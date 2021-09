Sự thật chấn động phía sau clip cậu bé "xin qua chốt vì mẹ mới mất": Hóa ra là một lời nói dối

Mới đây đoạn clip cậu bé xin qua chốt kiểm dịch có mẹ mới mất đã nhận được nhiều sự đồng cảm của dân mạng. Trong clip được ghi lại tại một điểm chốt thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, em nhỏ này xin các chú công an qua chốt kiểm dịch để đưa đồ cho bà ngoại. Khi được hỏi vì sao mẹ không trực tiếp đi, em có nghẹn ngào nói với chiến sĩ công an rằng mẹ em đã mất.

Thương bé, các đồng chí tại tổ công tác đã lặng người, an ủi vỗ về em. Đoạn clip đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Số đông bày tỏ chia buồn với sự mất mát của em, thậm chí nhiều nhà hảo tâm cũng xin địa chỉ nhà của em để ủng hộ chút tấm lòng cho em và bà ngoại vượt qua khó khăn.

Câu chuyện mà em bé kể đã lấy đi nước mắt nhiều người (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên mới đây, chủ tài khoản có tên Nguyễn Nhung (@nguyennhung19971), nữ cán bộ có mặt tại điểm chốt, người ghi lại sự việc ngày hôm đó đã lên tiếng xác minh sự thật. Chị Nhung đính chính lại thông tin trên trang cá nhân của mình rằng: "Có nhiều người hỏi về thông tin của bé quá nên mình phải nhờ bên khu vực đi xác minh. Sự thật không phải như bé nói. Em cũng thành thật xin lỗi mọi người".

Và trong đoạn clip mới đăng tải tối 4/9, chị Nhung đã đến gặp trực tiếp mẹ em nhỏ. Mẹ cậu bé vẫn còn khỏe mạnh và hiện đang ở cùng nhà. "Hôm qua gặp chú công an con nói gì? Con nói là mẹ con chết rồi phải không? Con sợ, con nói vậy phải không? Đây là nhà của em bé, ở tổ 28 nha quý vị. Tôi đã tìm được ra rồi đó nghen". Cậu bé im lặng không nói gì và ra đứng cạnh chiếc xe đạp mini.

Chị Nhung đến tận nhà em nhỏ để xác minh (Ảnh cắt từ clip)

Chị Nhung cũng hỏi người phụ nữ đứng ở cửa, lặng yên quan sát cậu bé từ nãy: "Rồi chị là bà ngoại cháu phải không?". Và người phụ nữ cười rồi nói chị là mẹ bé.



Nguyễn Nhung sau đó đã xóa clip cũ đi để tránh những sự lan truyền không chính xác về hoàn cảnh của em bé.

Nhà cậu bé có đông người, mẹ cậu mặc áo xanh bên khung hình phải (Ảnh cắt từ clip)

Vậy là sự thật đã được sáng tỏ. Mặc dù không ai rõ vì sao cậu bé lại nói dối với các chiến sĩ công an là gì, có thể là do quá sợ, có thể do muốn vội vàng qua chốt, nhưng dẫu sao chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có sự mất mát nào ở đây cả, mẹ cậu bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và bình yên!