Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky.

"Tất cả đều quy về thực tế là không có lực lượng hay nguồn lực nào để thiết lập vùng cấm bay", nhà phân tích quân sự và Đại tá đã nghỉ hưu Anatoliy Matviychuk nói với tờ Pravda.

"Chỉ có Mỹ mới có thể làm được điều này, nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ rất khó khăn", vị đại tá Nga cho biết.

Moskva sẽ không bao giờ chấp nhận vùng cấm bay, vì ý định của phương Tây rất rõ ràng: "Để cho lực lượng Ukraine có thời gian nghỉ ngơi, để họ tập hợp lại và tái vũ trang mà không sợ bị không kích", cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Afghanistan và Syria cho biết thêm.

Chương trình nghị sự thực sự là gì?

Ông chỉ ra rằng việc Ba Lan thúc đẩy thiết lập vùng cấm bay là chiến thuật kéo dài xung đột và làm suy yếu nền kinh tế của Nga, vì chiến thắng trên chiến trường là điều không thể.

"Ba Lan là nước ủng hộ mạnh mẽ chiến tranh chống Nga. Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao... tất cả họ đều là những người cực đoan bài Nga, mơ tưởng đến thất bại của Nga", Matviychuk nói.

Con đường nguy hiểm

Nhà phân tích chính trị và quân sự Sergey Poletayev lập luận rằng lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay có thể chỉ mang tính hùng biện hơn là hành động, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng quân sự của Ba Lan và liệu họ có thể xử lý được sự leo thang mà động thái như vậy có thể gây ra hay không.

Poletayev cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của NATO nhằm thực thi vùng cấm bay sẽ kéo họ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Bỏ xa Ba Lan và Đức

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorsky tuyên bố Ba Lan nên đề xuất xem xét lại ý tưởng về vùng cấm bay trên Ukraine và học hỏi từ Kiev về cách ngăn chặn UAV.

Radoslav Sikorsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Đức rằng ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine nên được xem xét lại sau sự cố máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải được đưa ra chung với các đồng minh NATO và EU.

Mặc dù thiếu thông tin chi tiết về vụ chặn máy bay không người lái trên không phận Ba Lan, nhưng tình hình này có thể được coi là "một tín hiệu để chúng ta tăng tốc chuẩn bị phòng thủ", Sikorsky tuyên bố, đồng thời khẳng định cả Ba Lan và Đức đều không thể so sánh với Ukraine về khả năng chống lại UAV.

"Rõ ràng là Ukraine đã đi trước chúng ta rất xa về mặt phòng thủ chống máy bay không người lái. Do đó, chúng ta phải thay đổi suy nghĩ: trong vấn đề này, chúng ta không huấn luyện người Ukraine, mà chính họ huấn luyện chúng ta", ông nói thêm.

Sự việc diễn ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Tusk tuyên bố máy bay không người lái được cho là của Nga đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan.

Đại biện lâm thời Nga tại Ba Lan xác nhận Warsaw chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về nguồn gốc của máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc tấn công các mục tiêu ở Ba Lan và đề nghị tổ chức tham vấn về vấn đề này.