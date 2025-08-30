Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

Trước khi buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí ở Thủ đô nhộn nhịp chưa từng có. Từ rất sớm, đông đảo mọi người đã có mặt tại những góc phố để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất, có thể quan sát được các khối diễu binh, diễu hành.

Tuy nhiên, ngoài “khối yêu nước” với rất nhiều “còn-ten” vui vẻ từ đêm đến sáng, một vị trí khác cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Đó chính là “khối sân thượng”, “khối ban công” - những người “thắng đời” khi may mắn sở hữu một vị trí đắc địa với góc nhìn từ trên cao.

"Khối ban công" chill cỡ này ai làm lại!

"Từ trên cao ta nhìn xuống" - cảm giác này mấy ai hiểu được

Lan can có phần cản trở nhưng không sao, vẫn theo dõi trọn vẹn khung cảnh phía dưới

Có một số người sở hữu nhà ở view đắt giá, thuộc những tuyến đường mà các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Cũng bởi vậy mà họ không cần phải xếp hàng từ sớm, chỉ cần đợi đến gần giờ diễn ra buổi lễ, đem theo một chiếc ghế nhựa ra ban công là có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh.

Ngoài ra không ít người còn có sân thượng với tầm nhìn thoáng, nơi “đắc địa” để săn máy bay, trực thăng,... Thế nên chỉ vài bước chân là có nguyên bộ ảnh “xịn đét” mà khó ai bắt chước được.

Song, vì ngồi ở vị trí không ai ngồi được nên cũng sẽ có những hạn chế. Chẳng hạn như lan can nhà có thể cản trở một chút về sự thoải mái, chỗ chỉ ngồi được 1 - 2 người nên không thể tận hưởng không khí rộn ràng như ở dưới các góc phố hay dù ra sức cổ vũ, gọi tên các chiến sĩ thì cũng… không ai nghe thấy.

Nhiều người bày tỏ “khối sân thượng”, “khối ban công” là nơi tuyệt nhất dành cho những ai hướng nội, ngại đám đông. Cứ chill chill vậy thôi mà cũng có kỷ niệm riêng.

"Khối sân thượng" cũng xịn không kém khi sở hữu tầm nhìn thoáng, view đắt giá

Sự bình thản của những người "thắng đời", sở hữu nhà ngay mặt phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Mở mắt đúng cách khi chỉ cần kéo rèm, mang ghế ra ban công ngồi cũng xem được diễu binh, diễu hành

Vẫn có thể tụ tập bạn bè, họ hàng

Nhnưg đôi khi cũng "cô đơn" khi ngồi ở vị trí không ai ngồi được

Hoặc làm bạn với... ma-nơ-canh cũng oke!

Chị em mình cứ thế thôi.. Hẹ hẹ

Chiếc view ai nhìn cũng ao ước! (Ảnh: MXH)