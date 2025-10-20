Trong vài ngày qua, các đơn vị tấn công của Lữ đoàn 37 thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã giành lại được một vùng lãnh thổ rộng lớn từ tay Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực ngã ba giữa hai vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Các báo cáo từ giới truyền thông địa phương đã xác nhận việc lực lượng tấn công của quân Nga đã tiếp cận một điểm hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại làng Danilovka.

Mục tiêu chính của quân đội Nga đang chiến đấu trên tuyến đường tiếp xúc của khu vực giáp giới giữa 3 vùng Donetsk-Zaporizhzhia-Dnipropetrovsk hiện nay là chiếm làng Danilovka, bởi có một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine đồn trú tại Huliaipole đi qua ngôi làng này.

Hiện tại, các nhóm quân tiền phương của Nga đang đánh chiếm các ngôi làng cách Danilovka 5km. Để chiếm được thành trì quan trọng này từ tay lực lượng phòng thủ Ukraine, quân đội Nga phải chiếm được các khu định cư Yehorivka và Vyshneve, nơi giao tranh hiện đang rất quyết liệt.

Điều đáng chú ý là bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực Dnipropetrovsk hiện đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng không chỉ ở Kiev mà còn ở phương Tây.

Các chuyên gia quân sự nước ngoài nhấn mạnh rằng, do hệ thống phòng thủ yếu kém, lực lượng mỏng yếu, các lữ đoàn của Ukraine đang phòng thủ tại khu vực này không tạo ra được sức kháng cự đáng kể trước các đơn vị Nga và đang bị quân Nga từ từ đẩy lùi sang hướng tây.

Các chuyên gia giải thích rằng, tốc độ tiến công nhanh chóng của Nga tại khu vực này là kết quả của việc thiết lập quyền kiểm soát các cao điểm chỉ huy và ưu thế về lực lượng chi viện đường không.

Hơn nữa, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã thành công trong việc ngăn chặn đối phương sử dụng bom lượn JDAM-ER và AASM-250 HAMMER, bằng cách chiếm quyền kiểm soát không phận, không cho các chiến đấu cơ của Không quân Ukraine tiếp cận khu vực này.

Theo thông tin của cơ quan quân sự Nga, một phi đội máy bay chiến đấu Su-35S của VKS hiện đang tích cực tuần tra trên bầu trời khu vực Dnipropetrovsk, vừa ngăn chặn hiệu quả máy bay của Không quân Ukraine, vừa hỗ trợ đắc lực cho lực lượng tấn công trên mặt đất.

Đồng thời các phi đội máy bay không người lái (UAV) Nga cũng đang hoạt động hết sức hiệu quả trong việc tiêu diệt nhân lực và phương tiện cơ giới của Ukraine, giúp bộ binh Nga nhổ sạch các điểm phòng thủ ở Dnipropetrovsk.