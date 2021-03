Streamer đại gia giàu nhất Việt Nam lấy vợ kém 13 tuổi: Tôi cảm giác như mình bị gài

Xemesis được biết đến là streamer giàu nhất Việt Nam, cùng thế hệ với Pew Pew, Viruss, Độ Mixi.



Vào tháng 11 năm ngoái, Xemesis đã kết hôn cùng Xoài Non (một KOL xinh đẹp). Đám cưới được tổ chức long trọng với đầy đủ những thứ xa hoa, từ dàn xế hộp siêu sang đón dâu đến bộ ba váy cưới trị giá hơn 28 tỷ đồng, cùng dàn khách mời dress code siêu sang chảnh.

Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son, vợ chồng Xemesis và Xoài Non đã có mặt để chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Xemesis giới thiệu:

"Tôi là Nghiêm Anh Hiếu, năm nay 32 tuổi, trên mạng thường hay gọi tôi là Xemesis. Tôi làm Youtube, Vloger.

Tôi đẻ ở Hải Phòng nhưng 7 tuổi đã sang Anh, tới 23 tuổi mới về Việt Nam. Chính vì thế nên tôi không tự tin vào tiếng Việt của mình lắm, tiếng Anh của tôi còn giỏi hơn cả tiếng Việt.

Xemesis là nickname tôi dùng để chơi game từ khi mới 9 tuổi. Tôi dùng nó từ khi ở nước ngoài tới khi về Việt Nam làm streamer. Từ đó, cộng đồng mạng nhớ tới tôi với cái tên này, muốn đổi cũng không được.

Tôi sống một mình từ nhỏ, ở nhà một mình khá buồn nên mới chơi game và chọn công việc này để giao tiếp với xã hội".

Xoài Non cũng nói: "Tôi là Phạm Thùy Trang, năm nay 19 tuổi, thời điểm kết hôn mới 18 tuổi. Công việc của tôi là KOL. Mọi người hay biết đến tôi với tên gọi Xoài Non".

Về nghệ danh của vợ mình, Xemesis cho biết: "Cái tên Xoài Non của Trang do thằng bạn tôi là Pew Pew đặt cho. Lúc chúng tôi mới biết Trang, vợ tôi còn rất trẻ nên Pew Pew mới gọi thế, rồi cộng đồng mạng gọi theo và thành nickname luôn".

Xoài Non cũng chia sẻ: "Pew Pew gọi tôi là Xoài Non vì khi gặp nhau tôi mới có 16 tuổi, còn non và chua quá, chồng tôi sợ động vào sẽ bị bắt lên Pew Pew mới gọi thế".

Sau màn giới thiệu ban đầu, Xemesis hé lộ quá trình quen biết và hẹn hò với vợ. Anh kể:

"Tôi gặp vợ trong một lần đi event dành cho các streamer. Tôi ngồi cách vợ một cái cầu thang nhưng ngay từ lúc đó đã để ý vợ vì cô ấy nhìn rất giống con lai. Nhưng tôi không dám bắt chuyện, chỉ dám nhìn thôi.

Thật không ngờ đến khi về nhà, vợ lại chủ động add Facebook tôi. Tôi vốn không tin vào duyên nợ nhưng điều này đúng là đáng ngạc nhiên. Sau đó, tôi chủ động nhắn tin hỏi han, làm quen các kiểu.

Tuy nhiên, phải mất một thời gian lâu sau chúng tôi mới chính thức quen nhau. Thậm chí, có giai đoạn chúng tôi còn ngừng không nói chuyện.

Nguyên nhân vì một ngày nọ, tôi dẫn vợ đi ăn. Vợ tôi lên đồ nhìn trưởng thành lắm nên tôi nghĩ đủ tuổi rồi, có thể bắt đầu mối quan hệ được. Nhưng đến khi cô ấy nói mới 16 tuổi, tôi bị đơ luôn, không biết nói gì.

Tôi còn phải bảo vợ cho xem chứng minh nhân dân. Tôi không ngờ mình lại dính vào tình huống này và thấy có vị hơi chua rồi.

Vợ tôi khi ấy vì quá nhỏ nên đi chơi phải về đúng giờ, rồi còn dẫn tôi qua gặp quản lý của cô ấy. Tôi bắt đầu chán nản, hoang mang không biết đang đi chơi hay đi công việc đây. Tôi cảm giác như mình bị gài.

Vì lịch sự nên tôi đành theo vợ đi gặp người quản lý. Anh ta bắt đầu nhờ tôi đẩy cô ấy lên. Tôi biết ngay mình bị gài, cảm thấy kèo này chua".

Về phía mình, Xoài Non cũng nói: "Tôi gặp chồng ở một event. Anh quản lý của tôi khi đó thấy chồng cứ nhìn tôi, lại biết anh ấy có tiếng ở trong nghề nên kêu tôi về add Facebook, có gì còn nhờ vả. Tôi vừa add được 5 phút thì anh ấy nhắn tin cho tôi ngay.

Vì công việc nên tôi đồng ý hẹn hò với chồng, nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, mãi đến sau này mới thích. Trong lúc hẹn hò, cả hai đứa đều ngại ra ngoài nên tôi hay về nhà anh ấy chơi game rồi livestream. Từ đó hai đứa nổi tiếng cùng nhau".