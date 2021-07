Startup Việt tự tin tối ưu hơn cả Google Street View, định giá 100 tỷ

Startup tiếp theo đến với Shark Tank tập 12 là Trần Duy Hào, Nhà sáng lập và điều hành StarGlobal 3D- doanh nghiệp triển khai các giải pháp số hóa 3D/360 đã được Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ cấp bằng sáng chế độc quyền.

Anh cho biết, doanh nghiệp của mình sử dụng công cụ như máy quét 3D, camera 360, máy bay không người lái và máy ảnh kỹ thuật số để quay, chụp lại không gian showroom, tòa nhà, nhà máy..., chuyển hóa nó từ dạng physical (vật lý) sang dạng digital (kỹ thuật số).



Ngoài số hóa hình ảnh, StarGlobal 3D còn đưa trí tuệ nhân tạo để thuyết minh tự động. Trần Duy Hào kêu gọi đầu tư 5 tỷ cho 5% cổ phần công ty.

Khi Shark Hưng và Shark Bình cho rằng sản phẩm không khác Google Street View, Trần Duy Hào khẳng định concept (ý tưởng) giống nhau nhưng giải pháp của mình có nhiều tính năng ưu việt.

StarGlobal 3D có thể đi sâu vào nhà máy, còn Google Street View chỉ có thể xem không gian công cộng bên ngoài. Hơn nữa, StarGlobal 3D còn có tính năng tích hợp được nhiều thông tin trên nền tảng 3D/360, trở thành all in one platform (nền tảng tất cả trong một) mà không cần phải đi đâu tìm kiếm thông tin.

Trần Duy Hào, Nhà sáng lập và điều hành StarGlobal 3D gọi vốn Shark Tank.

Về doanh số, năm 2017 StarGlobal 3D đạt khoảng 500 triệu, năm 2018 khoảng 1,5 tỷ, năm 2019 là 3,5 tỷ, đến năm 2020 đạt 2 tỷ. Nhà sáng lập doanh nghiệp cho biết doanh thu năm 2021 tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 2 tỷ, dự kiến doanh thu cả năm là 10 tỷ.

Shark Bình nhận xét: "Nói thật nó cũng không mới. Cách đây hơn 15 năm tôi cũng có một người bạn cũng đã làm... Quan trọng là vấn đề thị trường đầu ra".

Đồng tình với ý kiến của Shark Bình, Shark Hưng cho biết: "Kể cả chi phí như bạn nói cũng khá đắt. Trở ngại thứ 2 chính là vấn đề tốc độ đường truyền. Mặc dù đã có hàng chục năm rồi nhưng đến thời điểm nay nó vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể để có thể đại chúng hóa và trở thành món đồ chơi bình dân như ảnh kỹ thuật số bây giờ...

Đó là lý do tại sao doanh thu của bạn tăng trưởng 1,5 tỷ, 2,5 tỷ, 2 tỷ. Năm nay 10 tỷ nói vậy thôi chứ chưa chắc đã đạt được", Shark Hưng đánh giá thêm.

Shark Hưng.

Trần Duy Hào giải thích doanh thu những năm đầu không cao vì mục tiêu 3 năm đầu tiên của doanh nghiệp là R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm), ra được giải pháp, quy trình và đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo vệ được ở dạng sáng chế.

Đến năm 2021, StarGlobal 3D mới đặt mục tiêu là giai đoạn phát triển kinh doanh vì sở hữu trí tuệ đã sẵn sàng. Trần Duy Hào nhận định: "Tài sản của công nghệ chỉ có sở hữu trí tuệ thôi. Nhưng giá trị nằm ở sáng chế. Và giải pháp đã sẵn sàng để tung ra thị trường. Đó là lý do tôi cần một người đồng hành".

Trần Duy Hào cho biết thêm rằng doanh nghiệp đã được đầu tư vốn 10 tỷ, trong đó khoảng 3 tỷ đầu tư cho máy móc thiết bị.

Shark Hưng cho biết các nhà cung cấp ở Singapore đã làm được điều này. Shark nhận định "Một sáng chế chỉ khác đi một chút thôi vẫn có thể được cấp patient (bằng sáng chế). Nó không giống phát minh độc nhất vô nhị. Sáng chế là giải pháp ứng dụng cụ thể cho một câu chuyện cụ thể, miễn là cách làm của bạn khác cách làm của người kia, mặc dù có thể cùng giải quyết một vấn đề".

Do đó, Shark Hưng đề nghị startup phân tích về mô hình kinh doanh và dự báo thời gian giải pháp có thể bùng nổ như ảnh kỹ thuật số. Shark Hưng nhanh chóng chốt deal 5 tỷ cho 35% cổ phần.

Quan tâm đến bức tranh tài chính, Shark Phú đặt ra câu hỏi về căn cứ startup định giá công ty 100 tỷ là dự báo kết quả thu hồi của Shark.

Nhà sáng lập StarGlobal 3D cho biết: "Chúng tôi đang trong giai đoạn sẵn sàng scale-up (mở rộng quy mô), có một sáng chế ở quy mô toàn cầu.. Chúng tôi cam kết KPI, ví dụ năm nay chúng tôi đạt doanh số 10 tỷ. Nếu không đạt, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra KPI để ràng buộc lẫn nhau".

Trần Duy Hào cho biết thêm nếu đạt doanh thu 10 tỷ, lợi nhuận khoảng 50%. Đến năm sau dự đoán sẽ đạt 30 tỷ.

Sau khi nghe startup trình bày, Shark Phú đề nghị đầu tư 5 tỷ cho 20% cổ phần.

Duy Hào cho biết mức các Shark đưa ra quá thấp cho với kỳ vọng ban đầu và đề nghị 5 tỷ cho 10% cổ phần.

Shark Phú cho biết: "Thực ra lĩnh vực này không chuyên lắm. Vì tôi cũng thấy anh rất tâm huyết nên tôi đưa ra. Nhưng mức đấy tôi không chấp nhận được". Còn Hưng đề nghị 5 tỷ lấy 18% cổ phần và 5 tỷ giá trị hợp đồng.

Sau khi hội ý với các đồng sáng lập, Trần Duy Hào đồng ý nhận đầu tư của Shark Hưng với mức 5 tỷ cho 18% cổ phần và 5 tỷ giá trị hợp đồng.