Startup từng gọi vốn từ Shark Hưng tung dự án mới, kêu gọi đầu tư, cam kết nhận lãi 80%/năm

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 3, Lê Tuấn Vũ đã mang đến sáng kiến máy pha chế cafe và trà sữa tích hợp bán hàng tự động Vufood. Bên cạnh đó, máy cũng hoạt động như một cây tra cứu dữ liệu di động với việc tích hợp thông tin và ứng dụng phục vụ khách du lịch tìm kiếm thông tin.



Theo đó, startup này cho biết cỗ máy kiếm lợi nhuận 9 triệu đồng/tháng, hoạt động 24/7, lợi tức đầu tư thấp nhất là 80%/năm, không cần nhân viên.

Sau khi 3/4 "cá mập" rút lui do lo ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và tính khả thi của dự án, duy chỉ có Shark Phạm Thanh Hưng thể hiện sự hứng thú với ý tưởng của dự án này và đề nghị 350.000 USD cho 36% cổ phần của Vufood.

Ông Lê Tuấn Vũ, đồng sáng lập kiêm CEO Công ty cổ phần Giải pháp kinh doanh Lê Vũ bắt tay với Share Hưng tại Shark Tank Việt Nam mùa 3. (Ảnh: Vufood).

Đồng thời Shark Hưng cam kết trong 3 năm không tăng thêm phần vốn rót, và nhà đầu tư chấp nhận rời bỏ bất cứ thời điểm nào nếu lợi nhuận của startup đạt được 200% sau mỗi năm.

Hiện startup đang tập trung phát triển về mảng bán lẻ, hoạt động tự doanh và nhượng quyền với 34 chiếc đã được tung ra thị trường. Vufood được đặt tại các trường đại học và bệnh viện dưới hình thức thuê địa điểm cố định hoặc chia sẻ doanh thu khoảng 15%. Doanh số tại các vị trí cao điểm rơi vào khoảng 50 triệu đồng, tỉ lệ lợi nhuận đạt 55%.

Mới đây trên fanpage chính thức của Vufood, dự án này hiện đang kêu gọi cộng đồng đầu tư vào một sản phẩm mới của hãng có tên VuMedia - máy rửa tay sát khuẩn tự động kiêm màn hình quảng cáo.

Lời quảng cáo trên Fanpage của Vufood - Robot Đầu bếp. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, theo lời quảng cáo, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn từ 15 triệu đồng và đầu tư theo hai hình thức.

Một là, "Đầu tư ủy thác", nhà đầu tư bỏ vốn 15 triệu đồng mua máy rửa tay sát khuẩn tự động kiêm màn hình quảng cáo VuMedia, sau đó ủy thác cho VuMedia thuê lại máy. Công ty này sẽ liên kết với các nhãn hàng để cho thuê quảng cáo và kiếm tiền từ hoạt động này rồi trả lãi cho nhà đầu tư.

Với hình thức đầu tư này, công ty cho biết cam kết sẽ trả lãi ít nhất 1 triệu đồng mỗi tháng cho nhà đầu tư mà "không cần vận hành hay bất cứ việc gì khác".

Điều này có nghĩa, mỗi năm nhà đầu tư sẽ thu về ít nhất 12 triệu đồng (khoảng 80%/năm), một mức lãi suất được đánh giá có phần cao ở mức bất thường, trong khi chỉ cần bỏ một chút vốn, không cần làm gì, sang năm sau là có thể hòa vốn và bắt đầu nhận lãi. Điều này khiến không ít người tò mò.

Hai là, "Đầu tư theo hình thức ăn chia" với tỷ lệ 50/50, trong đó 50% doanh thu sẽ được trích cho nhà đầu tư, cũng với số vốn tối thiểu là 15 triệu đồng, việc còn lại do startup này sắp xếp và lo liệu.

Vufood cam kết dự án có khả năng "sinh lời cực tốt". Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, Vufood cho hay, đây là kênh đầu tư an toàn mùa 4.0 và "vô cùng minh bạch" do mọi hoạt động có thể theo dõi thông qua phần mềm quản lý sản phẩm do công ty cung cấp. Hơn nữa, nhà đầu tư có thể theo dõi các hoạt động như số lượng quảng cáo, doanh thu từng máy và tổng doanh thu thu được mỗi ngày.

Để kêu gọi nhà đầu tư đổ vốn, yếu tố "Bảo vệ sức khỏe cộng đồng" và "Giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh" được Vufood nhấn mạnh nhằm đánh vào tâm lý nhà đầu tư và người tiêu dùng khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, với những đơn vị quảng cáo có mong muốn truyền thông, startup này cũng tạo được sự hấp dẫn bằng những lời mời chào như "miễn phí 2.000 phút quảng cáo công cộng tại những vị trí đắc địa nhất Hà Nội; mọi chi phí về quảng cáo sẽ được Vumedia hỗ trợ 100% trong suốt tháng 5; Nhận hỗ trợ quay chụp, thiết kế ấn phẩm để truyền thông; Tư vấn vị trí quảng cáo hiệu quả, hút triệu khách hàng".

Trước đó, sau màn gọi vốn thành công tại Shark Tank mùa 3, nhà sáng lập Vufood Lê Tuấn Vũ vướng phải "lùm xùm" nợ tiền gây xôn xao. Cụ thể, tài khoản Facebook tên Mai Văn Ân bình luận trên fanpage Shark Tank rằng, Lê Tuấn Vũ đã quỵt tiền công 4 triệu đồng làm hai bài thuyết trình gọi vốn của người này cách đây hơn 1 năm.



Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Vũ cho biết đã có thỏa thuận với công ty ông Mai Văn Ân nhưng số tiền 4 triệu đồng là bất hợp lý, và giá trị đã đội thêm 1,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông không sử dụng bài thuyết trình cho chương trình Shark Tank.



Trang web chính thức của Công ty cổ phần Giải pháp kinh doanh Lê Vũ do ông Lê Tuấn Vũ sáng lập.

Theo Doanh nghiệp niêm yết, Công ty cổ phần Giải pháp kinh doanh Lê Vũ do ông Lê Tuấn Vũ sáng lập vào tháng 12/2/2019 với số vốn 19,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Tuấn Vũ nắm giữ 60% cổ phần, ông Trần Tuấn Anh và ông Vũ Đại Cường lần lượt sở hữu 10% và 20% cổ phần. 10% cổ phần còn lại do một công ty tên CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ máy tự động Việt Nam nắm giữ.

Tới ngày 11/9/2020, công ty nâng vốn điều lệ lên 24,37 tỷ đồng. Hiện theo bản đăng ký mới nhất ngày 25/12/2020, ông Lê Tuấn Vũ không còn là Tổng Giám đốc của công ty, thay vào đó là bà Nguyễn Kim Cương.

Tìm hiểu trên Tổng cục Thuế, Công ty máy tự động kể trên do chính ông Lê Tuấn Vũ là người đại diện pháp luật, hiện đang ở trạng thái tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.