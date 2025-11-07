Standard Chartered Marathon: “Giải chạy không khói thuốc” đầy ý nghĩa tại Việt Nam

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 11 năm 2025, là sự kiện chạy bộ đầu tiên tại Việt Nam kết hợp cùng Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá với thông điệp "Vì Hà Nội không khói thuốc". Sự kiện này không chỉ thu hút sự tham gia của hàng ngàn vận động viên mà còn cam kết tạo ra một “Không gian không hút thuốc” ngay tại đường đua.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình Không gian không hút thuốc ngoài trời.

Sáng ngày 7 tháng 11, giải marathon đã chính thức khai mạc, với ngày thi đấu chính diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, mùa giải năm nay chứng kiến sự tham gia của khoảng 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, gần gấp đôi so với năm trước. Đây là một dấu hiệu cho thấy sức hút và tiềm năng phát triển của giải marathon Việt Nam trên trường quốc tế.

Các cự ly thi đấu năm nay bao gồm 42 km (marathon), 21 km (half marathon), 10 km, 5 km, cùng với cự ly 2,1 km dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật giá trị từ các nhà tài trợ, thể hiện sự tri ân đối với mọi vận động viên tham gia.

Không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, giải marathon còn đi kèm với Triển lãm thể thao, mở cửa từ sáng ngày 7/11, với sự tham gia của nhiều thương hiệu thể thao và sức khỏe, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các vận động viên và gia đình. Một trong những điểm nhấn của giải năm nay là sự đồng hành của Bệnh viện Bạch Mai, như một đối tác y tế, nhằm bảo đảm an toàn và chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên.

PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại sự kiện khai mạc.

Ban Tổ chức cũng đã hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật đường chạy theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS), tạo điều kiện cho mỗi vận động viên có cơ hội hoàn thiện thành tích cá nhân trên cung đường đẹp ven Hồ Tây. Giải marathon 2025 không chỉ hướng tới thể thao mà còn góp phần bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như hạn chế rác thải nhựa và chương trình “Trao giày cũ – Nhận niềm vui” dành cho trẻ em khó khăn.

Tóm lại, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 là một sự kiện thể thao lớn với nhiều ý nghĩa, không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá. Sự kiện hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và thu hút sự quan tâm của cả vận động viên trong và ngoài nước trong những năm tới.