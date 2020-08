SpaceX vừa lập thêm một kỷ lục chưa từng có hãng nào làm được

Ngày 18 tháng Tám vừa qua, hãng SpaceX vừa phóng tên lửa thứ 11 trong dự án Starlink của mình, mang theo 58 vệ tinh phát internet Starlink lên bầu trời để chuẩn bị cho dự án truyền internet từ ngoài không gian của mình.



Không chỉ đưa dự án Starlink tiến gần thêm một bước nữa, lần phóng vừa qua của SpaceX còn chứng kiến một kỷ lục ít người ngờ tới: đây là lần thứ 6 tên lửa Falcon 9 của SpaceX được tái sử dụng – một kỷ lục cho đến nay chưa hãng phóng tên lửa đối thủ nào có thể bắt kịp.

Tầng đầu của tên lửa Falcon 9 hạ cánh xuống bệ đỡ di động

Dù đã được tái sử dụng đến lần thứ 6, nhưng tên lửa Falcon 9 vẫn không gặp khó khăn gì khi tiến vào không gian và triển khai 58 vệ tinh Starlink cùng 3 vệ tinh khác của hãng Planet Labs. Và cũng như 5 lần phóng và hạ cánh thành công trước đây, lần này tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 lại hạ cánh an toàn xuống bệ đỡ di động trên biển "Of Course I Still Love You".

Nhiệm vụ vừa qua cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn mới về kỹ thuật thu hồi tên lửa đã phóng của SpaceX. Giờ đây không chỉ thu hồi được tầng đầu của tên lửa khi lập trình cho chúng hạ cánh an toàn xuống các bệ đỡ di động trên biển, SpaceX còn có thể thu hồi được tầng thứ hai của tên lửa bằng cách dùng lưới nhẹ nhàng đón lấy nó giữa biển khơi.

Cảnh đón bắt bằng lưới với tầng thứ hai của tên lửa Falcon 9 trên biển.

Trong khi việc tầng phóng đầu tiên đã được lập trình để có thể hạ cánh chính xác xuống các bệ đỡ di động trên biển, việc đón bắt được tầng tên lửa thứ hai trở nên khó khăn hơn nhiều. Do chúng sẽ được hạ cánh bằng dù trên biển, nên việc dự đoán chính xác vị trí hạ cánh của chúng khó khăn hơn nhiều khi gió biển hoặc các điều kiện khác hoàn toàn có thể tác động đến nó.

Trong lần hạ cánh trước, SpaceX đã thất bại khi tầng tên lửa thứ hai này rơi xuống nhanh hơn dự tính và tàu giăng lưới của công ty đã không kịp tới để đón lấy nó.

Mặc dù vậy, thành công vừa qua của SpaceX cho thấy công ty đang dần hoàn thiện hơn nữa khả năng đón bắt 100% mỗi tên lửa phóng lên không gian của mình. Cũng giống như các thách thức trong việc lập trình hạ cánh tầng đầu của mỗi tên lửa, công ty thường gặp nhiều thất bại và trở ngại trong các lần phóng đầu tiên nhưng sau đó SpaceX đều có thể khắc phục đuo.

Tham khảo New Atlas