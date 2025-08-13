Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc ‘thập tử nhất sinh’

Cuộc chiến sinh tử trong phòng hồi sức

Ngày 13/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, tại đây vừa cứu sống hai bệnh nhân trẻ tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. Cả hai đều nhập viện trong tình trạng suy đa cơ quan, được hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục, truyền dịch, truyền máu và thuốc vận mạch để duy trì sự sống.

Trường hợp thứ nhất là chị M.T.N.Q. (33 tuổi, công nhân), khởi phát sốt cao, đau mỏi người nhưng tự điều trị tại nhà. Khi nhập viện, bệnh đã biến chứng sốc, tổn thương gan, thận nặng, tràn dịch màng phổi và suy hô hấp cấp. Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, vượt qua nhiều đợt nhiễm trùng dai dẳng, chị mới được cai máy thở sức khỏe bình phục khả quan.

Bệnh nhân sốc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch được điều trị thành công tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Bệnh nhân thứ hai là chị H.T.M. (21 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vừa sốc sốt xuất huyết, vừa thoát huyết tương ồ ạt, xuất huyết sau phúc mạc, rối loạn đông máu nặng. Các bác sĩ phải chạy đua thời gian, vừa hồi sức chống sốc, vừa truyền lượng lớn chế phẩm máu và lọc máu liên tục để giành lại sự sống.

BS-CKII Trương Ngọc Trung, Trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc Người lớn, cho biết: “Người trẻ khỏe vẫn có thể diễn tiến nặng, thậm chí tử vong. Hệ miễn dịch quá mạnh đôi khi tạo ra ‘cơn bão cytokine’ gây tổn thương thành mạch, thoát huyết tương, sốc và suy đa cơ quan”. Ông cảnh báo, giai đoạn nguy hiểm thường từ ngày thứ 3 đến 7, khi bệnh nhân đã hạ sốt, khiến nhiều người chủ quan.

Một trường hợp khác lâm vào nguy kịch cũng đã được cứu sống tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Bệnh nhân là nam sinh N.L.M.T. (14 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) được chẩn đoán vừa mắc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 3 có dấu hiệu cảnh báo, vừa bị viêm ruột thừa cấp. Do rối loạn đông máu, các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa bằng kháng sinh và truyền dịch thay vì mổ ngay. Sau một tuần theo dõi và điều trị, ruột thừa tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Nhiều ở dịch mới, số ca mắc tăng gần gấp đôi

ThS.BS Lương Chấn Quang, Phó trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật – Viện Pasteur TP.HCM cho biết, tính đến tuần 31 (ngày 3/8), khu vực phía Nam ghi nhận 44.417 ca mắc sốt xuất huyết và 11 ca tử vong, tăng 97,6% số ca so với cùng kỳ năm 2024.

Các chuyên gia cảnh báo, sốt xuất huyết đang tiếp tục gia tăng, cộng đồng cần tăng cường phòng ngừa

Nhiều ổ dịch mới hình thành, lan từ TP.HCM sang Tây Ninh, và từ Đồng Nai lên Bình Phước, Lâm Đồng. Tỷ lệ ca nặng ở mức 2,3%, tử vong 0,027% ở người lớn và 0,021% ở trẻ em. Đáng chú ý, 70% ca tử vong là người lớn, một nửa trong số này nhập viện chỉ sau 1–2 ngày khởi bệnh, cho thấy việc nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm vẫn còn hạn chế.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi, li bì, đau bụng, nôn ói nhiều hoặc xuất huyết (chảy máu cam, chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen), người bệnh cần nhập viện ngay. Tuyệt đối không tự truyền dịch tại nhà vì có thể làm bệnh nặng hơn.

Sốt xuất huyết Dengue chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần diệt muỗi, diệt lăng quăng, loại bỏ nơi đọng nước quanh nhà, ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay. Duy trì vệ sinh môi trường, sắp xếp đồ đạc gọn gàng để hạn chế nơi muỗi trú ngụ. Một số loại vắc xin phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Việt Nam, người dân nên tìm hiểu và tiêm chủng tại cơ sở y tế uy tín.