"Song Hye Kyo thừa nhận ly hôn Song Joong Ki vì bất đồng sinh con", có gì đó sai sai!

Tối 16/1, tờ Sina (Trung Quốc) bất ngờ đăng tải bài báo có tiêu đề gây xôn xao: “Song Hye Kyo lần đầu tiên nói về vụ ly hôn Song Joong Ki: Vì Song Joong Ki mà kết hôn, nhưng 2 người lại có bất đồng trong chuyện sinh con”. Theo Sina, Song Hye Kyo chia sẻ qua show truyền hình You Quiz on the Block lên sóng hôm 8/1 rằng, cô và chồng cũ Song Joong Ki có quan điểm trái ngược trong việc sinh con, khiến hôn nhân tan vỡ. Cụ thể, trong khi nữ diễn viên dự định có con sau khi tình cảm giữa mình và Song Joong Ki trở nên ổn định, thì tài tử họ Song lại nôn nóng được làm bố. Ký giả của Sina còn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên mỹ nhân The Glory tiết lộ về lý do ly hôn.

Thông tin do tờ Sina đăng tải đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, khiến 1 bộ phận khán giả cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì Song Hye Kyo đột nhiên nhắc thẳng tên chồng cũ và vụ ly hôn ầm ĩ 1 thời trong khi đối phương đã tái hôn với vợ mới.

Cặp đôi 1 thời Song Hye Kyo - Song Joong Ki liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong thời gian qua

Thế nhưng trên thực tế, Song Hye Kyo không hề có những chia sẻ như trong bài báo của tờ Sina. Vào hôm 8/1, chương trình Quiz on the Block có sự góp mặt của nữ diễn viên họ Song đã kết thúc phát sóng. Và xuyên suốt chương trình, nữ diễn viên không hề nhắc về chồng cũ và cuộc hôn nhân 1 thời. Trên cổng thông tin Naver (Hàn Quốc) từ hôm đó tới nay cũng không xuất hiện bất kỳ bài báo nào liên quan tới việc Song Hye Kyo chia sẻ về lý do ly hôn Song Joong Ki tại chương trình Quiz on the Block. Thậm chí, khi gõ từ khóa "Song Hye Kyo Quiz on the Block", tên Song Joong Ki còn không xuất hiện trên các bài đăng về màn xuất hiện của mỹ nhân họ Song trong chương trình nói trên.

Hơn nữa, Song Hye Kyo vốn nổi tiếng với EQ cao và lối ứng xử duyên dáng nên không thể nào có chuyện cô lôi vụ ly hôn với Song Joong Ki ra trao đổi trên show trong khi chồng cũ đã lập gia đình mới.

Chưa hết, ngay tại thời điểm Song Song xác nhận ly hôn hồi tháng 6/2019, Song Hye Kyo đã lần đầu lên tiếng về nguyên nhân ly hôn qua công ty chủ quản: "Chúng tôi ly hôn do khác biệt trong tính cách". Vậy nên, việc Sina đưa tin nữ diễn viên The Glory lần đầu chia sẻ về lý do ly dị chồng cũ trong bài báo vào tối 16/1 hoàn toàn là không đúng sự thật.

Nữ diễn viên xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block phát sóng vào hôm 8/1 để tuyên truyền cho tác phẩm mới sắp ra rạp, và cô không hề chia sẻ về lý do ly hôn

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên ngoài đời thật nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời. 2 ngôi sao về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 10/2017. Chưa đầy 2 năm sau đó, Song Joong Ki đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo. Sau khi ly hôn, phía tài tử họ Song liên tục có những động thái giống như muốn đổ lỗi cho vợ cũ.

Anh trai Song Joong Ki xóa bức ảnh chụp cả nhà anh xem phim Encounter ủng hộ Song Hye Kyo

Anh Song Joong Ki còn đăng story “Lấy tay che trời”, khiến nhiều khán giả tin rằng người này muốn mỉa mai em dâu cũ