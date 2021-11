Dù đã vào nghề đến hơn 20 năm nhưng danh tiếng của Song Hye Kyo chỉ càng ngày tăng lên chứ chưa từng giảm sút. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh hoàng tráng, nữ diễn viên còn là gương mặt được hàng loạt thương hiệu, tạp chí lớn săn đón. Mới đây nhất, loạt ảnh "nhá hàng" của Song Hye Kyo cho tạp chí Dazed Korea đã khiến dân tình phát sốt trước diện mạo quá đỗi xinh đẹp của nữ diễn viên.

Khác với vẻ dịu dàng nữ tính thường thấy, trong bộ ảnh này, Song Hye Kyo đã chuyển mình sang phong cách cá tính, dữ dội và sắc sảo. Ánh mắt "sắc như dao", biểu cảm lạnh lùng của mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời đã khiến netizen không ngừng bàn tán, chia sẻ. Cô xứng danh là biểu tượng nhan sắc của Kbiz khi có thể "cân" đẹp mọi phong cách, nhan sắc sau 2 thập kỷ vào nghề vẫn đẹp hút hồn.

Thế nhưng khi tạo dáng bên cạnh Jang Ki Yong - bạn diễn trong Now We Are Breaking Up, Song Hye Kyo bỗng trở nên gượng gạo, gương mặt đơ cứng thấy rõ. Đều là những mỹ nữ, mỹ nam cực phẩm của làng điện ảnh Hàn, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong lại sượng trân, không có được "phản ứng hóa học" ngọt xỉu như trên hình poster phim trước đó.

Vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sắc lẹm như "cứa vào tim fan" của Song Hye Kyo khiến dân tình không khỏi bất ngờ

Chẳng mấy khi netizen được chứng kiến Song Hye Kyo sắc sảo và lạnh lùng như nữ sát thủ thế này. Nhưng cũng nhờ phong cách này, nữ diễn viên toát lên thần thái quyến rũ hơn hẳn

Ảnh cận mặt của Song Hye Kyo chưa bao giờ khiến dân tình thôi ngây ngất. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt cực phẩm, đường nét hoàn hảo hết chỗ chê. Đặc biệt, đã 40 tuổi nhưng Song Hye Kyo vẫn đẹp như thể thời gian đã bỏ quên cô

Ảnh "nhá hàng" của Song Hye Kyo và tình màn ảnh Jang Ki Yong cũng khiến dân tình phải bàn tán, thế nhưng lại theo cách không ai mong muốn. Quả thật đến hình ảnh này, Song Hye Kyo xinh đẹp sắc sảo ở trên bỗng đơ cứng như tượng sáp. Sự tương tác của 2 ngôi sao không được như fan mong muốn, cả hai trông thật sự "sượng trân" trong khung hình này

Nguồn: Dazed Korea