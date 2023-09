Song Hye Kyo bất ngờ hé lộ cuộc trò chuyện sau lùm xùm Han So Hee bị cắt vai

Hồi tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Hye Kyo - Han So Hee đồng loạt rút khỏi dự án The Price of Confession. Đáng nói, đại diện mỹ nhân họ Han bất ngờ cho hay họ chỉ biết việc nữ diễn viên rút khỏi bộ phim qua... báo chí. Từ đây, trên mạng xã hội rộ lên nghi vấn ekip đối xử bất công với Han So Hee, tự ý gạch tên nữ diễn viên mà không thông báo trước.

Tới ngày 27/9, Song Hye Kyo đã đề cập tới vụ việc Han So Hee bị cắt vai trong bài phỏng vấn với tờ Sports Chosun: "Han So Hee là 1 cô gái rất đáng yêu. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi được cùng nhau quay phim, thế nhưng mọi việc lại không diễn ra như dự kiến. Tôi, So Hee và đạo diễn Shim Nayeon đã rất thất vọng nên lúc chia tay, chúng tôi có nói với nhau: ‘Hãy gặp nhau vào 1 dịp khác nhé’. Tôi đang tự hỏi sẽ ra sao khi được hợp tác với 1 nữ diễn viên thuộc thế hệ trẻ, phù hợp với xu hướng của thời đại mới".

"Ngày nay tôi thấy có rất nhiều tác phẩm hướng tới câu chuyện về phụ nữ, vì vậy tôi nghĩ sẽ có 1 cơ hội khác (để hợp tác với Han So Hee)", Song Hye Kyo cũng bày tỏ hy vọng sớm được đóng phim cùng đàn em trong tương lai.

Song Hye Kyo tiếc nuối vì chưa thể hợp tác cùng Han So Hee

Được biết, Song Hye Kyo - Han So Hee có mối quan hệ khá thân thiết ở ngoài đời. Dù chưa từng lộ ành đi chơi cùng nhau song 2 ngôi sao nhiều lần ủng hộ các dự án của đối phương, tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Thậm chí, có lần mỹ nhân họ Song còn gửi 1 xe tải cà phê tới đoàn phim nơi Han So Hee đang ghi hình để động viên tinh thần đàn em.

2 ngôi sao nhiệt tình tương tác dưới bài đăng của đối phương trên mạng xã hội. Ngay dưới 1 bài đăng của Han So Hee hồi tháng 6, Song Hye Kyo đã xuýt xoa khen ngợi: "Em xinh đẹp quá". Về phần mỹ nhân họ Han, cô cũng mến mộ visual không tuổi của đàn chị

Song Hye Kyo gửi xe tải cà phê tới trường quay bộ phim Gyeongseong Creature để truyền lửa cho Han So Hee. Khi nhận được món quà ý nghĩa từ tiền bối, người đẹp Thế Giới Hôn Nhân đã khá phấn khích

Khi Song Hye Kyo giành giải Nữ chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) ở Baeksang 2023, Han So Hee đã gửi lời chúc mừng tới đàn chị trên trang cá nhân

Nguồn: Sports Chosun