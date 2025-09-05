Sống giữa thủ đô nhưng cặp vợ chồng vẫn tiết kiệm được 2,7 tỷ đồng trong 6 năm từ mức thu nhập trung bình khá

Trong căn hộ tập thể chưa đầy 40m² ở Đống Đa, cuộc sống của vợ chồng anh Trường (34 tuổi, kỹ sư công trình) và chị Xuân (32 tuổi, kế toán) thoạt nhìn bình thường như bao gia đình trẻ ở Hà Nội. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là chỉ sau 6 năm kết hôn, từ mức tổng thu nhập trung bình 50 triệu đồng/tháng, họ đã tích lũy được số tiền 2,7 tỷ đồng.

"Chúng tôi không giàu, chỉ là kỷ luật", chị Xuân mở sổ chi tiêu, những con số gọn gàng trải dài trên từng trang giấy.

Nấu ăn và mang cơm trưa theo sẽ tiết kiệm được một phần chi tiêu sinh hoạt cho cả 2 vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Bài toán chi tiêu chi li từng đồng

Mỗi tháng, vợ chồng chị Xuân thống nhất cắt thẳng 30 triệu đồng để dành. Trong đó, 20 triệu gửi tiết kiệm kỳ hạn tại ngân hàng, 10 triệu dùng để mua vàng. "Nguyên tắc là tiền tiết kiệm phải được rút ra ngay sau khi có lương, chứ không để dư bao nhiêu rồi mới để dành. Giữ trước, tiêu sau", anh Trường nói.

20 triệu còn lại được phân bổ chi tiết:

10 triệu cho sinh hoạt hằng ngày: tiền chợ khoảng 8 triệu, điện nước, gas, internet gói gọn trong 1,5 triệu, còn lại để chi lặt vặt.

8 triệu cho phí dịch vụ chung cư, gửi xe và học phí của 2 đứa con đang tuổi mẫu giáo.

2 triệu cho đi lại, xăng xe và một vài buổi cà phê gặp gỡ bạn bè.

"Không phải tháng nào cũng đủ cả, có lúc phát sinh, nhưng vẫn phải xoay xở trong khoản này. Chúng tôi coi tiền tiết kiệm là bất khả xâm phạm", chị Xuân nhấn mạnh.

Tiết kiệm không phải là hà tiện

Khác với nhiều gia đình trẻ sẵn sàng vay mượn để mua sắm, du lịch, vợ chồng Xuân chọn lối sống giản dị, quần áo, giày dép mua theo mùa giảm giá. Du lịch chỉ một lần/năm, đi ngắn ngày và thường kết hợp cùng vài gia đình bạn bè, họ hàng để giảm chi phí. "Chúng tôi không từ bỏ niềm vui, chỉ chọn cách tận hưởng vừa sức", anh Trường chia sẻ.

Để đề phòng rủi ro, họ còn trích riêng 2 triệu mỗi tháng cho quỹ y tế. Khi con ốm phải nhập viện, khoản này cộng với bảo hiểm y tế đã giúp gia đình không phải động đến tiền tiết kiệm.

Nhờ kỷ luật tài chính, đến nay họ đã gửi ngân hàng gần 1,5 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi. Bên cạnh đó là gần 10 cây vàng, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng theo giá thị trường hiện tại. Tổng cộng, tài sản tích lũy đạt ngưỡng 2,7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Con số này khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp ngạc nhiên. Nhiều người không tin, vì nghĩ phải thu nhập rất cao mới để dành được. Nhưng thực ra, nếu hai vợ chồng đồng lòng, biết kiểm soát chi tiêu, vẫn có thể tích lũy.

Câu chuyện của vợ chồng Xuân – Trường phản ánh một thực tế, ngay cả với mức lương trung bình khá ở thành phố lớn, việc tiết kiệm để dành ra một khoản lớn vẫn khả thi nếu có kế hoạch rõ ràng.

"Tiền bạc có thể không nhiều nhưng quan trọng là giữ được thói quen quản lý. Tích lũy từng chút, sau này con cái đi học, hay gia đình có biến cố, cũng không bị chới với", anh Trường bộc bạch.

Trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ lao vào vòng xoáy chi tiêu và nợ nần, sự lựa chọn sống chậm, tiết kiệm của họ trở thành một minh chứng rằng, kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã an yên nhưng biết cách giữ tiền chắc chắn sẽ tạo nền tảng cho một tương lai vững vàng.