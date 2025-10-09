Sông Cà Lồ 'nuốt chửng' nhiều xã, hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội bị cô lập

Sông Cà Lồ 'nuốt chửng' nhiều xã ở ngoại thành, hàng nghìn hộ dân bị cô lập giữa biển nước

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự) đã lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cầu lúc 20h20 ngày 7/10 tại địa phận các xã Trung Giã, Đa Phúc; lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cà Lồ vào hồi 1h10 ngày 8/10 tại địa phận các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Thông tin từ UBND xã Sóc Sơn, ảnh hưởng của cơn bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến địa bàn xã ngập úng nghiêm trọng. Mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đã vượt báo động III, đạt 8,47 m - mức cao nhất kể từ đầu mùa mưa lũ. Dự báo nước sông tiếp tục dâng do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và việc xả lũ từ các hồ chứa trên thượng nguồn.

Ngày 9/10, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã cho biết: Mực nước sông Cầu tại trạm lương Phúc lúc 9h50 đang ở mức 9,97 m trên báo động III là 1,97 m; điểm Gò Sành và đê cấp III vẫn an toàn (cos mặt đê là 10.5); mực nước sông Công đã tràn mặt đê Đô Tân (đê cấp IV) khoảng 20 cm, UBND xã đã huy động lực lượng trực tuần tra canh gác đê và lực lượng hỗ trợ nhân dân. Một số tuyến trong các thôn đang bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển được.

Anh Đỗ Văn Minh thôn Trung Giã cho biết: "Nước lên nhanh quá, chưa bao giờ ngập sâu thế này. Nhà mất điện, mất nước; lợn, vịt còn chưa kịp đưa đưa di tản hết… Cả thôn giờ chỉ mong nước rút sớm để ổn định lại cuộc sống".

"Nước dâng nhanh ; điện cắt, nước sinh hoạt cạn, gia súc trâu bò, gà cũng không kịp di tản... Cả thôn chỉ biết nhìn nhau trong biển nước mà lo lắng,” ông Đỗ Văn Phương, người dân thôn Trung Giã nghẹn ngào nói.

Hiện tại mực nước đang lên nhanh Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã thành lập các tổ công tác tiếp tục thực hiện các phương án để di chuyển nhân dân ở những nơi bị ngập sâu ra khỏi khu vực ngập và tổ chức phương án cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng hiệp đồng quân đội, công an xã và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ nhân dân ở những nơi cô lập di chuyển đến vị trí an toàn tại nhà văn hoá thôn Bình An khoảng 400 hộ (1.700 nhân khẩu) tại Thôn Hoà Bình, thôn An Lạc, thôn Lai Sơn, thôn Đô Tân, thôn Xuân Sơn.

Tại xã Trung Giã, mưa lớn hôm trước đã làm nhiều tuyến đường ngõ xóm bị ngập cục bộ. Toàn xã có 637 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập tạm thời. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khơi thông dòng chảy, chăng dây cảnh báo, đặt biển báo tại các vị trí ngập sâu để bảo đảm an toàn giao thông.