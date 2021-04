Sơn La: Người phụ nữ tổ chức nhập cảnh trái phép với giá 1 triệu đồng

Ngày 29/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quàng Thị Phương (38 tuổi, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Mười ngày trước, Phương được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) nhờ giúp một người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam với giá 1 triệu đồng tiền công.

Tối 20/4, Phương một mình điều khiển xe máy từ quán cơm của gia đình tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến điểm hẹn tại khu vực biên giới đón người phụ nữ tên Nguyễn Thị Th. (41 tuổi, người Nghệ An). Khi Phương và bà Th. vừa đến khu vực ngã 3 đường giao với lối cửa khẩu Chiềng Khương thì cơ quan chức năng bắt quả tang.

Cả hai sau đó được đưa đi cách ly tập trung.