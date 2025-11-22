HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý

N.Dung |

162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa đã được Bộ Y tế liệt kê và yêu cầu kiểm tra, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng.

Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý- Ảnh 1.

Một sản phẩm mỹ phẩm được Mailisa quảng cáo có tới 39 thành phần. Ảnh chụp màn hình

Khuyến cáo thận trọng với mỹ phẩm Mailisa

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Mailisa), nhập khẩu và công bố.

Theo danh sách này, Cục Quản lý Dược cho biết qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho MK Skincare, trong đó phần lớn là sản phẩm dòng Doctor Magic được quảng bá là sản phẩm có xuất xứ từ Hồng Kông (Trung Quốc). Hiện 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết qua phản ánh, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chính vì thế những ngày qua Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm thuộc ba nhãn hàng của Công ty MK Skincare đang lưu hành trên thị trường.

Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng sản phẩm.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết mỹ phẩm hiện nay được quản lý theo phương thức công bố, tức là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo đó việc tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Hồ sơ công bố bao gồm thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, cơ sở nhập khẩu, thành phần, công dụng, giấy ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Bà chủ Mailisa từng nói gì trước nghi vấn bán mỹ phẩm là hàng giả, kem trộn?

Cách đây ít ngày, trước thông tin nghi ngờ sản phẩm Doctor Magic là hàng giả, kem trộn, bà Phan Thị Mai đã đăng trên trang cá nhân với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, khẳng định toàn bộ sản phẩm của hãng đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý- Ảnh 2.

Ngày 11-11, bà Phan Thị Mai khẳng định trên trang cá nhân rằng sản phẩm Doctor Magic đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành.

Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.

Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2–3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối.

"Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe khách hàng, đồng thời giữ uy tín thương hiệu" - bà chủ Mailisa khẳng định trên Facebook.

Dưới đây là danh mục 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố

STT

Nhãn hiệu

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận phiếu công bố

Ngày cấp số công bố

1

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC CLEAR POX CREAM

57554/18/CBMP-QLD

31/01/2018

2

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC BALANCE CREAM

57555/18/CBMP-QLD

31/01/2018

3

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC NOURISHING CREAM

57556/18/CBMP-QLD

31/01/2018

4

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC BEAUTY CREAM

57557/18/CBMP-QLD

31/01/2018

5

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC SNAIL LOTION

57564/18/CBMP-QLD

31/01/2018

6

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC AMINO ACID CLEANSER

57565/18/CBMP-QLD

31/01/2018

7

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC COLLAGEN EYE CREAM

57566/18/CBMP-QLD

31/01/2018

8

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC SMALL MAINTENANCE MASK

57567/18/CBMP-QLD

31/01/2018

9

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC MOISTURIZING MASK

57569/18/CBMP-QLD

31/01/2018

10

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC REPAIR MASK

57568/18/CBMP-QLD

31/01/2018

11

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC ANTI-NOURISHING CREAM

57574/18/CBMP-QLD

31/01/2018

12

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC DARK CIRCLES GEL

57668/18/CBMP-QLD

31/01/2018

13

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC LIGHT DARK CREAM

57670/18/CBMP-QLD

31/01/2018

14

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC CONSOLIDATION CREAM

57671/18/CBMP-QLD

31/01/2018

15

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC YING RUN CREAM

57672/18/CBMP-QLD

31/01/2018

16

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC SNOW CREAM

57674/18/CBMP-QLD

31/01/2018

17

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC PEPTIDE STOCK SOLUTION

57888/18/CBMP-QLD

02/02/2018

18

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC NET POX ESSENCE

57889/18/CBMP-QLD

02/02/2018

19

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC MUSCLE BASE REPAIR LOTION

57890/18/CBMP-QLD

02/02/2018

20

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC LIGHT DARK ESSENCE

57891/18/CBMP-QLD

02/02/2018

21

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC BEAUTY ESSENCE

57892/18/CBMP-QLD

02/02/2018

22

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC CONDITIONING SKIN WATER

57893/18/CBMP-QLD

02/02/2018

23

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC SKIN BRIGHTENING SETS

57894/18/CBMP-QLD

02/02/2018

24

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC MOISTURIZING ESSENCE

57896/18/CBMP-QLD

02/02/2018

25

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC HYALURONIC ACID SOLUTION

57895/18/CBMP-QLD

02/02/2018

26

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC LICORICE EXTRACT

57897/18/CBMP-QLD

02/02/2018

27

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC MICROCOLUMN ENERGY REPAIR COMBINATION

57899/18/CBMP-QLD

02/02/2018

28

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE

57900/18/CBMP-QLD

02/02/2018

29

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC NANO BB CREAM

57914/18/CBMP-QLD

02/02/2018

30

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC BEAUTY CC CREAM

57915/18/CBMP-QLD

02/02/2018

31

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 1

77043/18/CBMP-QLD

02/10/2018

32

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 5

77044/18/CBMP-QLD

02/10/2018

33

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 6

77046/18/CBMP-QLD

02/10/2018

34

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 7

77045/18/CBMP-QLD

02/10/2018

35

DOCTOR MAGIC

Hyaluronic acid repair spray

77047/18/CBMP-QLD

02/10/2018

36

DOCTOR MAGIC

MINI CHARM LIPSTICK

77050/18/CBMP-QLD

02/10/2018

37

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 4

77059/18/CBMP-QLD

02/10/2018

38

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 2

77061/18/CBMP-QLD

02/10/2018

39

DOCTOR MAGIC

HYUN COLOR LIPSTICK 3

77062/18/CBMP-QLD

02/10/2018

40

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC EYEBROW REPAIR GEL

106841/19/CBMP-QLD

05/09/2019

41

DOCTOR MAGIC

DOCTOR MAGIC LIP REPAIR GEL

106845/19/CBMP-QLD

05/09/2019

42

MK

MK EYELASH NUTRIENT SOLUTION

107834/19/CBMP-QLD

20/09/2019

43

DOCTOR MAGIC

Hyaluronic acid repair spray

115966/19/CBMP-QLD

24/12/2019

44

DOCTOR MAGIC

Licorice extract

115965/19/CBMP-QLD

24/12/2019

45

DOCTOR MAGIC

Hyaluronic acid solution

115967/19/CBMP-QLD

24/12/2019

46

DOCTOR MAGIC

Collagen Eye Cream

115969/19/CBMP-QLD

24/12/2019

47

DOCTOR MAGIC

EYEBROW REPAIR GEL

115968/19/CBMP-QLD

24/12/2019

48

DOCTOR MAGIC

Amino acid cleanser

115970/19/CBMP-QLD

24/12/2019

49

DOCTOR MAGIC

Beauty Cream

115972/19/CBMP-QLD

24/12/2019

50

DOCTOR MAGIC

Light Dark Cream

115974/19/CBMP-QLD

24/12/2019

51

DOCTOR MAGIC

Consolidation cream

115988/19/CBMP-QLD

24/12/2019

52

DOCTOR MAGIC

EYELASH NUTRIENT SOLUTION

115987/19/CBMP-QLD

24/12/2019

53

DOCTOR MAGIC

Nourishing Cream

116031/19/CBMP-QLD

26/12/2019

54

DOCTOR MAGIC

Ying Run cream

116034/19/CBMP-QLD

26/12/2019

55

DOCTOR MAGIC

LIP REPAIR GEL

116036/19/CBMP-QLD

26/12/2019

56

DOCTOR MAGIC

Light dark essence

116037/19/CBMP-QLD

26/12/2019

57

DOCTOR MAGIC

Moisturizing Essence

116040/19/CBMP-QLD

26/12/2019

58

DOCTOR MAGIC

Moisturizing mask

116046/19/CBMP-QLD

26/12/2019

59

DOCTOR MAGIC

Net pox essence

116048/19/CBMP-QLD

26/12/2019

60

DOCTOR MAGIC

Nano BB cream

116049/19/CBMP-QLD

26/12/2019

61

DOCTOR MAGIC

Snow cream

116050/19/CBMP-QLD

26/12/2019

62

DOCTOR MAGIC

Repair mask

116051/19/CBMP-QLD

26/12/2019

63

DOCTOR MAGIC

SEXY LOVE

125353/20/CBMP-QLD

29/05/2020

64

DOCTOR MAGIC

SEVEN-COLOR MASK

125354/20/CBMP-QLD

29/05/2020

65

DOCTOR MAGIC

CLEAR SUNSCREEN SPRAY

125355/20/CBMP-QLD

29/05/2020

66

DOCTOR MAGIC

DOUBLE MAKEUP REMOVER

125356/20/CBMP-QLD

29/05/2020

67

DOCTOR MAGIC

EXFOLIATING LIP GEL

125357/20/CBMP-QLD

29/05/2020

68

DOCTOR MAGIC

ENCHANT LOVE

125358/20/CBMP-QLD

29/05/2020

69

DOCTOR MAGIC

IMPRESSIVE LOVE

125359/20/CBMP-QLD

29/05/2020

70

DOCTOR MAGIC

BODY WHITENING COMBINATION

125360/20/CBMP-QLD

29/05/2020

71

DOCTOR MAGIC

REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE

125361/20/CBMP-QLD

29/05/2020

72

DOCTOR MAGIC

BEAUTY CC CREAM

125362/20/CBMP-QLD

29/05/2020

73

DOCTOR MAGIC

CONDITIONING SKIN WATER

125366/20/CBMP-QLD

29/05/2020

74

DOCTOR MAGIC

SNAIL LOTION

125367/20/CBMP-QLD

29/05/2020

75

DOCTOR MAGIC

PEPTIDE STOCK SOLUTION

125368/20/CBMP-QLD

29/05/2020

76

DOCTOR MAGIC

BEAUTY ESSENCE

125369/20/CBMP-QLD

29/05/2020

77

DOCTOR MAGIC

CLEAR POX CREAM

125370/20/CBMP-QLD

29/05/2020

78

DOCTOR MAGIC

72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM

125371/20/CBMP-QLD

29/05/2020

79

DOCTOR MAGIC

AREOLA LIGHT RED CREAM

125372/20/CBMP-QLD

29/05/2020

80

DOCTOR MAGIC

HAIR REMOVAL SPRAY

131781/20/CBMP-QLD

27/08/2020

81

DOCTOR MAGIC

EXFOLIATING MOUSSE

131800/20/CBMP-QLD

27/08/2020

82

DOCTOR MAGIC

WHITENING BODY EMULSION

137716/20/CBMP-QLD

18/11/2020

83

DOCTOR MAGIC

CLOUD BUBBLE SHOWER GEL

143322/21/CBMP-QLD

09/02/2021

84

DOCTOR MAGIC

YOUNG SKIN MASK

143323/21/CBMP-QLD

09/02/2021

85

DOCTOR MAGIC

MELANIN SCAVENGER MASK

237903/24/CBMP-QLD

24/05/2024

86

DOCTOR MAGIC

LIP REPAIR GEL

237905/24/CBMP-QLD

24/05/2024

87

DOCTOR MAGIC

INSTANT FIRMING SERUM

237904/24/CBMP-QLD

24/05/2024

88

DOCTOR MAGIC

EYEBROW REPAIR GEL

237907/24/CBMP-QLD

24/05/2024

89

DOCTOR MAGIC

72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM

237991/24/CBMP-QLD

24/05/2024

90

DOCTOR MAGIC

ANTI-PRINT ESSENCE CREAM

237992/24/CBMP-QLD

24/05/2024

91

DOCTOR MAGIC

ANTI-WRINKLE FIRMING SERUM

237993/24/CBMP-QLD

24/05/2024

92

DOCTOR MAGIC

REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE

237994/24/CBMP-QLD

24/05/2024

93

DOCTOR MAGIC

NOURISHING CREAM

238323/24/CBMP-QLD

28/05/2024

94

DOCTOR MAGIC

TEA TREE SEED ACNE REMOVING WATER

238324/24/CBMP-QLD

28/05/2024

95

DOCTOR MAGIC

SMOOTHIE MAKEUP CREAM

238325/24/CBMP-QLD

28/05/2024

96

DOCTOR MAGIC

GINSENG EXFOLIATING FOOT MASK

238326/24/CBMP-QLD

28/05/2024

97

DOCTOR MAGIC

AMINO ACID CLEANSER

238368/24/CBMP-QLD

28/05/2024

98

DOCTOR MAGIC

BEAUTY CC CREAM

238369/24/CBMP-QLD

28/05/2024

99

DOCTOR MAGIC

BEAUTY CREAM

238370/24/CBMP-QLD

28/05/2024

100

DOCTOR MAGIC

YING RUN CREAM

238371/24/CBMP-QLD

28/05/2024

101

DOCTOR MAGIC

NANO BB CREAM

238373/24/CBMP-QLD

28/05/2024

102

DOCTOR MAGIC

Light dark cream

238374/24/CBMP-QLD

28/05/2024

103

DOCTOR MAGIC

YOUNG SKIN MASK

238376/24/CBMP-QLD

28/05/2024

104

DOCTOR MAGIC

ROYAL LADY' S CREAM

238377/24/CBMP-QLD

28/05/2024

105

DOCTOR MAGIC

WHITENING BODY EMULSION

238379/24/CBMP-QLD

28/05/2024

106

DOCTOR MAGIC

SEVEN-COLOR MASK

238380/24/CBMP-QLD

28/05/2024

107

DOCTOR MAGIC

DOUBLE MAKEUP REMOVER

238381/24/CBMP-QLD

28/05/2024

108

DOCTOR MAGIC

CONDITIONING SKIN WATER

238382/24/CBMP-QLD

28/05/2024

109

DOCTOR MAGIC

EXFOLIATING LIP GEL

238383/24/CBMP-QLD

28/05/2024

110

DOCTOR MAGIC

SNOW CREAM

239810/24/CBMP-QLD

04/06/2024

111

DOCTOR MAGIC

EXFOLIATING MOUSSE

239811/24/CBMP-QLD

04/06/2024

112

DOCTOR MAGIC

CLOUD BUBBLE SHOWER GEL

239812/24/CBMP-QLD

04/06/2024

113

DOCTOR MAGIC

MINT WHITENING HAND MASK

239814/24/CBMP-QLD

04/06/2024

114

DOCTOR MAGIC

PEPPERMINT MOISTURIZING FOOT MASK

239817/24/CBMP-QLD

04/06/2024

115

DOCTOR MAGIC

REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH

239813/24/CBMP-QLD

04/06/2024

116

DOCTOR MAGIC

MOISTURIZING BARE FACE CREAM

239818/24/CBMP-QLD

04/06/2024

117

DOCTOR MAGIC

MOISTURIZING PEACH BODY SCRUB CREAM

239819/24/CBMP-QLD

04/06/2024

118

DOCTOR MAGIC

ANTIBACTERIAL GEL (TYPE I)

243070/24/CBMP-QLD

09/07/2024

119

DOCTOR MAGIC

ANTIBACTERIAL LOTION

243072/24/CBMP-QLD

09/07/2024

120

DOCTOR MAGIC

ANTI-ACNE CREAM

243074/24/CBMP-QLD

09/07/2024

121

DOCTOR MAGIC

ANTI-ACNE SERUM

243075/24/CBMP-QLD

09/07/2024

122

DOCTOR MAGIC

ACNE CLEANSING POWDER

243076/24/CBMP-QLD

09/07/2024

123

MAIKA BEAUTY

ATTRACTIVE GIFT FOR HER

253072/24/CBMP-QLD

17/10/2024

124

DOCTOR MAGIC

LIP BALM

253073/24/CBMP-QLD

17/10/2024

125

MAIKA BEAUTY

MYSTERIOUS WOMAN

253079/24/CBMP-QLD

17/10/2024

126

DOCTOR MAGIC

PROFESSTIONAL CONCEALER CREAM

253074/24/CBMP-QLD

17/10/2024

127

MAIKA BEAUTY

LOVELY GIRL

253080/24/CBMP-QLD

17/10/2024

128

MAIKA BEAUTY

SIGNATURE SCENT FOR HIM

253081/24/CBMP-QLD

17/10/2024

129

MAIKA BEAUTY

DREAMING IN THE SKY

253082/24/CBMP-QLD

17/10/2024

130

MAIKA BEAUTY

FLY TO THE HEAVEN

253083/24/CBMP-QLD

17/10/2024

131

DOCTOR MAGIC

SKIN SOFTENING CLEANSER

253086/24/CBMP-QLD

17/10/2024

132

MAIKA BEAUTY

FIRST LOVE

253084/24/CBMP-QLD

17/10/2024

133

MAIKA BEAUTY

GENTLEMENT FOR MEN

253085/24/CBMP-QLD

17/10/2024

134

DOCTOR MAGIC

EYEBROW INCREASE LIQUID

253087/24/CBMP-QLD

17/10/2024

135

DOCTOR MAGIC

PLAN EXTRACT DELUXE LIGHTWEIGHT HAIR LOTION

253090/24/CBMP-QLD

17/10/2024

136

DOCTOR MAGIC

EYELASH NUTRIENT SOLUTION

253088/24/CBMP-QLD

17/10/2024

137

DOCTOR MAGIC

ASTAXANTHIN TRANSMITTING ACID SECONDARY THROWING ESSENCE

253089/24/CBMP-QLD

17/10/2024

138

DOCTOR MAGIC

TEA SEED AMINO ACID ANTI-DANDRUFF REFRESHING SHAMPOO

253091/24/CBMP-QLD

17/10/2024

139

DOCTOR MAGIC

PLANT ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

253092/24/CBMP-QLD

17/10/2024

140

DOCTOR MAGIC

TEA SEED AMINO ACID ESSENCE CREAM

253094/24/CBMP-QLD

17/10/2024

141

DOCTOR MAGIC

POLYGONUM MULTIFLORUM ANTI-DESICCATING HAIR SOLUTION

253093/24/CBMP-QLD

17/10/2024

142

DOCTOR MAGIC

COLLAGEN MOISTURIZING EYE CREAM

253100/24/CBMP-QLD

17/10/2024

143

DOCTOR MAGIC

TEA SEED AMINO ACID LIGHT AND SMOOTH SHAMPOO

253102/24/CBMP-QLD

17/10/2024

144

DOCTOR MAGIC

YING RUN CREAM

283618/25/CBMP-QLD

06/08/2025

145

DOCTOR MAGIC

LICORICE EXTRACT

283619/25/CBMP-QLD

06/08/2025

146

DOCTOR MAGIC

PEPTIDE STOCK SOLUTION

283620/25/CBMP-QLD

06/08/2025

147

DOCTOR MAGIC

72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM

283621/25/CBMP-QLD

06/08/2025

148

DOCTOR MAGIC

DOUBLE MAKEUP REMOVER

283622/25/CBMP-QLD

06/08/2025

149

DOCTOR MAGIC

ANTI-PRINT ESSENCE CREAM

283628/25/CBMP-QLD

06/08/2025

150

DOCTOR MAGIC

ANTI-ACNE SERUM

283629/25/CBMP-QLD

06/08/2025

151

DOCTOR MAGIC

ROYAL LADY'S CREAM

283630/25/CBMP-QLD

06/08/2025

152

DOCTOR MAGIC

AMINO ACID CLEANSER

283631/25/CBMP-QLD

06/08/2025

153

DOCTOR MAGIC

NANO BB CREAM

283632/25/CBMP-QLD

06/08/2025

154

DOCTOR MAGIC

ANTI-ACNE CREAM

283633/25/CBMP-QLD

06/08/2025

155

DOCTOR MAGIC

CONSOLIDATION CREAM

283634/25/CBMP-QLD

06/08/2025

156

DOCTOR MAGIC

SNOW CREAM

283635/25/CBMP-QLD

06/08/2025

157

DOCTOR MAGIC

NOURISHING CREAM

283636/25/CBMP-QLD

06/08/2025

158

DOCTOR MAGIC

BEAUTY CREAM

283637/25/CBMP-QLD

06/08/2025

159

DOCTOR MAGIC

REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH

283738/25/CBMP-QLD

07/08/2025

160

DOCTOR MAGIC

RED BLOOD SILK REPAIR SOLUTION

283739/25/CBMP-QLD

07/08/2025

160

DOCTOR MAGIC

15 MINUTES SOOTHING SMOOTHIE ICE SAND CREAM

283740/25/CBMP-QLD

07/08/2025

162

DOCTOR MAGIC

LIGHT DARK CREAM

283737/25/CBMP-QLD

07/08/2025

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại