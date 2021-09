"Sốc toàn tập" khi 99% số gà trong siêu thị ở Mỹ đều mang bệnh: Dân Mỹ khốn đốn

Giờ đây, căn bệnh làm gia tăng chất béo này xuất hiện ở 99% các loại gà trong cửa hàng ở Mỹ, theo một nghiên cứu của Humane League công bố hôm 20/9, Bloomberg đưa tin.

HÀM LƯỢNG MỠ RẤT CAO

Tổ chức phi lợi nhuận vì quyền lợi của động vật đã tiến hành một cuộc điều tra ở 29 tiểu bang, phát hiện ra sự cố ở hầu hết các mẫu gà có thương hiệu ở các cửa hàng tạp hóa. Tổ chức này cũng cho hay, các căn bệnh xuất phát từ những điều kiện khắc nghiệt trong quá trình chăn nuôi ở nhà máy, quá trình khiến việc nuôi dưỡng động vật kéo dài thêm vài tuần và gây ra những căng thẳng về thể chất một cách quá mức cho động vật.

Tên của bệnh xuất phát từ đặc điểm có thể nhìn thấy ở các con gà mang bệnh: các sọc trắng mỏng xuất hiện trên bề mặt thịt gà. Khi gà không thể chịu được trọng lượng cơ thể của nó, bệnh có thể khiến cơ thể gà thay thế một số mô cơ bằng mỡ.

Kết quả là, gà có sọc trắng có hàm lượng mỡ cao hơn 224% so với gà không mắc bệnh. Căn bệnh này cũng làm giảm 9% hàm lượng protein trong thịt. Tuy nhiên, thịt bị ảnh hưởng không có mùi vị gì khác so với thịt gà bình thường.

NGƯỜI DÂN KHỐN ĐỐN

Trong số 16 chuỗi siêu thị lớn được khảo sát, Walmart Inc., BJ’s Wholesale Club Holdings Inc. và Meijer Inc ghi nhận là nơi bán những sản phẩm từ thịt gà có hiện tượng sọc trắng nghiêm trọng nhất.

Các nhà chăn nuôi gà đã có các cuộc tranh cãi nảy lửa liên quan đến những tác hại của việc vỗ béo gà trước đây. Vào năm 2016, gia cầm có thịt trông như thịt gỗ được cho là mang bệnh. Kể từ đó, mặc dù những người nuôi gà cam kết về trọng lượng của mỗi con gà giảm xuống, tuy nhiên việc vỗ béo gà chưa thay đổi nhiều.

Người đứng đầu các dự án tại Humane League, ông Michael Windsor cho biết: "Người tiêu dùng thực sự không có lựa chọn vào lúc này, điều này thật khó chịu. Bạn muốn tránh gà có sọc trắng, những người ta không bán loại này."