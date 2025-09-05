Sốc: Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ vì ma túy

Bị Úc truy nã vì ma túy

Theo hồ sơ được đệ trình tại Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California (cập nhật đến ngày 18.8), ông Lưu Tú Bảo (còn được gọi là "Chris" và "Big Brother"), 49 tuổi, được cho là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bị Úc truy nã với cáo buộc âm mưu nhập khẩu một lượng ma túy bị kiểm soát ở biên giới với số lượng thương mại. Cụ thể, các nhà chức trách Úc cáo buộc ông Lưu và các đồng phạm đã âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine. Lệnh bắt giữ vị chủ tịch này đã được Tòa án sơ thẩm Melbourne, bang Victoria, ban hành vào ngày 2/4/2025 và vẫn còn hiệu lực.

Ông Lưu Tú Bảo

Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đã tiếp nhận yêu cầu dẫn độ chính thức từ Cố vấn Pháp lý thuộc Bộ Ngoại giao Úc vào ngày 14/8/2025. Theo quy trình, các tài liệu này đã được chuyển đến luật sư của ông Luu và dự kiến sẽ được nộp chính thức tại tòa.

Ông Lưu Tú Bảo có thể nhận án chung thân

Bên công tố Úc cáo buộc rằng, từ tháng 9/2016 đến tháng 6/2017, ông Lưu Tú Bảo đã âm mưu với các đồng phạm gồm Minh Tan Le, Steven Truong, Van Hieu Le, Barry Ho và những người khác để nhập khẩu khoảng 78kg cocaine từ Nam Mỹ về cảng Melbourne.

Theo hồ sơ vụ án được giao cho Thẩm phán Thomas S. Hixson. thụ lý, Chủ tịch VBF bị bắt tại Hạt Santa Clara, California, Mỹ vào ngày 1/4/2025. Luật sư đại diện cho ông là Larry Mark Bakman và Lawrence Schoenbach. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào sáng 29/1/2026, lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam), tại phòng xử án E, tầng 15 của Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California.

Nhiều khả năng VBF sẽ phải tiến hành đại hội nhiệm kỳ sớm để bầu chủ tịch mới

Ông Lưu Tú Bảo sinh năm 1976 tại TP.HCM, là công dân song tịch của cả Mỹ và Việt Nam. Ông Bảo làm Chủ tịch VBF khóa II, từ ngày 15/10/2023. Kể từ khi đơn tố cáo được nộp và lệnh bắt giữ được ban hành, ông chủ yếu ở lại TP.HCM, ngoại trừ một số chuyến đi ngắn đến Thái Lan. Các đồng phạm của ông bị bắt ở Úc, đã bị kết tội với các cáo buộc tương tự và đang bị giam giữ. Vào ngày 6/2/2025, ông Lưu Tú Bảo được cho rời TP.HCM bằng hộ chiếu Việt Nam, sau đó đi qua Tokyo (Nhật), rồi sử dụng hộ chiếu Mỹ bay đến Hawaii. Sau đó, ông được cho là đã bay nội địa đến Los Angeles, Mỹ. Vào ngày 2/4/2025, phía Úc đã nhận được thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ rằng ông Lưu Tú Bảo đã bị bắt tại California theo lệnh bắt giữ nội địa của Mỹ về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Trước khi thông tin bị bắt giữ được hé lộ, sự vắng mặt bí ẩn của ông Lưu Tú Bảo đã gây xôn xao dư luận trong cộng đồng võ thuật Việt Nam. Sau khi sang Mỹ lo tang sự cho con vào ngày 6/2/2025, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), đồng thời là Giám đốc điều hành của Saigon Sports Club (SSC), đã bặt vô âm tín hơn nửa năm.

Nhiều thành viên thuộc VBF và Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) cho biết đã mất liên lạc với ông trong nhiều tháng liền. Sự vắng mặt bất thường của một gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn, từng được trao đai danh dự WBA châu Á năm 2023, đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Hiện tại, ông Lưu Tú Bảo có thể đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị dẫn độ và kết tội tại Úc.

Theo kế hoạch, lúc 17 giờ hôm nay (5/9) sẽ diễn ra cuộc họp trực tuyến Ban Chấp hành VBF liên quan đến ông Lưu Tú Bảo. Sau đó VBF sẽ có thông cáo báo chí chính thức về sự việc sau khi có công văn báo cáo cụ thể với Cục TDTT Việt Nam, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng. Trong trường hợp không hay xảy ra, nhiều khả năng VBF sẽ phải tiến hành đại hội nhiệm kỳ sớm để bầu chủ tịch mới. Tại đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Lưu Tú Bảo đã được bầu làm chủ tịch với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.