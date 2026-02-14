Sở Y tế đề nghị Công an xác minh người đăng clip nói "Bệnh viện Cà Mau lơ là làm chết người"

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Công an tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Theo đó, một video từ tài khoản TikTok mang tên M.H, có hơn 108.900 người theo dõi, đăng tải nội dung cho rằng "Bệnh viện Cà Mau lơ là làm chết người", kèm theo nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Người nhà cụ bà 84 tuổi quay và phát trực tiếp cảnh cấp cứu tại giường bệnh với nhiều lời lẽ bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhận định, nội dung video trên gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng uy tín bệnh viện, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Qua rà soát ban đầu, Sở Y tế Cà Mau cho rằng, video có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, đặc biệt hành vi tung tin thất thiệt. Do đó, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh chủ trì xác minh chủ tài khoản , người đăng tải và phát tán video, xem xét xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định.

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch được đề nghị phối hợp kiểm tra, đánh giá nội dung đăng tải, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông theo thẩm quyền, định hướng dư luận để hạn chế lan truyền thông tin sai sự thật.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp cụ bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành) tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Theo bệnh viện, bà Y. được người nhà đưa tới cấp cứu và nhập viện chiều 10/2, trong tình trạng vùng mu bàn tay phải xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau kèm các bóng nước lan nhanh lên cẳng tay.

Đến tối 11/2, bà Y. ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy và đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột trở nặng rồi tử vong. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Trong quá trình cấp cứu cho bà Y., tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã phát trực tiếp (livestream) sự việc lên mạng, kèm lời lẽ bức xúc, khi trước đó bác sĩ nói bệnh nhân bình thường nên không đồng ý cho chuyển viện. Khi cụ bà có dấu hiệu bất thường, người nhà đến phòng trực báo, nhờ kiểm tra, nhân viên trực vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại. Người nhà cụ bà cho rằng, việc xử trí như trên dẫn tới cụ bà tử vong chỉ sau 1 ngày nhập viện.