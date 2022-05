Sở thích kỳ lạ của Phổ Nghi khiến cung nữ, thái giám e ngại: Từ Hi phải ra tay ngăn chặn

Phổ Nghi là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến của Trung Quốc. Phổ Nghi khi mới 3 tuổi đã bị ép lên làm hoàng đế. Ở cái tuổi còn tập tễnh, Phổ Nghi lại phải trở thành con rối của Từ Hi thái hậu. Cuộc đời của ông có thể hình dung bằng hai chữ bi thương. Bi kịch liên tiếp xảy đến từ khi ông trở thành đế vương. Tuy là hoàng đế nhưng tất cả mọi việc trong cung, Phổ Nghi đều phải nghe theo sự sắp đặt của thái hậu mà không được quyền phản kháng.

Ngày nay, khi nhắc tới Phổ Nghi, không ít người bày tỏ sự tiếc thương cho số phận của vị hoàng đế này. Tuy nhiên, mấy ai biết rằng vì Phổ Nghi bị đưa lên làm hoàng đế từ khi còn quá nhỏ nên vô tình đã hình thành nên một thói quen xấu của ngài. Thói quen này còn khiến cho cung nữ thái giám hầu hạ phiền não khôn nguôi. Từ Hi thái hậu đã làm gì khiến hoàng thượng bỏ dứt điểm sở thích kỳ quặc này?



Sở thích kỳ lạ khiến vú nuôi chỉ có thể cười trừ

Phổ Nghi đăng cơ từ năm 3 tuổi, từ đó ông trở thành con rối của Từ Hi. Tuy nhiên thân là hoàng đế của một đất nước ông vẫn được hưởng sự đãi ngộ xa hoa nhất. Hoàng đế đáng thương bị ép rời xa vòng tay của mẫu thân đến sống ở một nơi xa lạ từ khi còn rất nhỏ. Đối với Phổ Nghi, người thân duy nhất của ông trong thâm cung rộng lớn chỉ có vú nuôi.

Phổ Nghi khi nhỏ có sở thích khiến ai thấy cũng ngán ngẩm quay đi. (Ảnh: Baidu)

Vì từ nhỏ đã được cung nữ và thái giám cung phụng nên Phổ Nghi khó tránh việc mắc phải những thói hư tật xấu. Phổ Nghi có một sở thích kỳ quặc khiến ai trông thấy cũng đều cảm thấy ái ngại đó là: Tuy đã bước sang tuổi thứ 9 những hoàng đế vẫn chưa thể cai sữa vú nuôi. Nếu không được chiều ý, tiểu hoàng đế sẽ không ngại gào khóc giận hờn ngay cả khi đang thượng triều. Những lúc đó vú nuôi chỉ có thể cười trừ đáp ứng. Cung nữ và thái giám mỗi khi trông thấy cảnh này đều xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác hoặc tự động lui xuống.

Thực tế là hoàng đế không phải vẫn bú sữa vú nuôi, ngài chỉ là như thói quen từ nhỏ muốn ngậm khi thèm mà thôi. Việc này diễn ra trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi vua sắp nạp phi mới chấm dứt. Người sửa thói quen này của tiểu hoàng đế không ai khác ngoài Từ Hi thái hậu. Bà lệnh cho tất cả vú nuôi đều phải xuất cung. Thời gian, đầu Phổ Nghi vì nhớ mà làm loạn trong cung; tuy nhiên, lâu dần hoàng đế buộc phải cai tật xấu này.

Về chuyện này, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàng đế, vì từ nhỏ ông đã bị ép rời xa vòng tay của mẹ, một mình sống trong hoàng cung rộng lớn, xung quanh toàn người xa lạ. Điều đó khiến Phổ Nghi thiếu đi tình yêu thương thật sự một đứa trẻ nên nhận được nên tiểu hoàng đế mới có hành xử kỳ lạ như vậy

Quy tắc khắt khe mà Từ Hi đặt ra cho vú nuôi

Nhiều người cho rằng, việc trở thành vú nuôi của Phổ Nghi là mong muốn của nhiều người bởi họ tin rằng bản thân sẽ có được nhiều đặc cách mà ai cũng hằng ao ước. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao, vú nuôi sẽ được đưa vào cung chăm sóc cho tiểu hoàng thượng. Họ có quyền tự do ra vào hoàng cung.

Ngoài ra, họ sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh khi đảm nhận trọng trách này. Số tiền thù lao lớn như vậy là vì các vú nuôi cần bồi bổ cơ thể để có nhiều chất dinh dưỡng trong sữa cho vua. Họ còn nhận được nhiều chế độ đãi ngộ vô cùng tốt, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi đều được đặc biệt chú trọng.

Tuy nhiên, vú nuôi để đảm nhận được công việc này phải thực hiện theo những quy tắc nghiêm ngặt do Từ Hi thái hậu đặt ra. Đó là vú nuôi tuyệt đối không được về nhà. Tuy họ có thể tự do ra vào cung nhưng một khi trở thành vú nuôi sẽ trở thành người của hoàng cung và không được phép quay về nguồn cội của mình.

Nếu vú nuôi nào dám làm trái họ sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Đối với việc không cho vú nuôi về nhà có lẽ là vì Từ Hi thái hậu e sợ vị này sẽ không kìm được lòng mà cho con của mình bú sữa. Như vậy, vú nuôi sẽ khiến cho sức khỏe của tiểu hoàng đế bị ảnh hưởng.

