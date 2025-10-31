Số lượng chiến đấu cơ của Không quân Mỹ sắp 'gia tăng chóng mặt'

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ.

Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Troy Meinick đã ký một lệnh theo đó số lượng máy bay chiến đấu phải tăng 22% vào năm 2035 - từ 1.271 lên 1.558 chiếc.

Tài liệu lưu ý rằng lực lượng không quân chiến thuật của Mỹ đã bị "kiệt sức" do nhiều năm thiếu kinh phí và tụt hậu về công nghệ so với các đối thủ tiềm tàng, thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế.

Cơ sở của phi đội tương lai sẽ là F-35A Lightning II - số lượng của chúng dự kiến sẽ tăng từ 344 lên 472 máy bay, cũng như F-15EX Eagle II, trong đó 84 chiếc nữa sẽ được bổ sung vào năm 2030.

Đồng thời một số máy bay chiến đấu F-15C/D lỗi thời, F-16 đời đầu và A-10 Thunderbolt II cũng sẽ bị loại biên. Dự kiến F-16 Block 40/50 nâng cấp và F-22 Raptor, mà báo cáo gọi là "máy bay chuyển tiếp cho chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu F-47", sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Phi đội máy bay chiến đấu A-10 của Không lực Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng bị loại biên.

Sự chú ý đặc biệt được dành cho các chương trình trong tương lai - F-47 - Tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo và CCA - Máy bay chiến đấu hợp tác, không người lái, sẽ hoạt động song song với F-35, F-22 và trong tương lai là với F-47.

Để thực hiện bản kế hoạch này, Không lực Hoa Kỳ phải tăng đáng kể sản lượng - lên tới 100 chiếc F-35A và 24 chiếc F-15EX mỗi năm vào năm 2027.

Cần nhớ rằng, gần đây báo chí biết đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố kế hoạch đặt mua 28 máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit được hiện đại hóa sau thời gian dài dây chuyền lắp ráp ngừng hoạt động.