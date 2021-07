Sợ không thắng nổi tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ thay HLV để đá vòng loại World Cup?

Chỉ còn một tháng rưỡi nữa, vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ khởi tranh và đây là thời điểm mà nhiều đội tuyển trong đó có Trung Quốc đang triển khai những kế hoạch chuẩn bị quan trọng.

Trang The First của Trung Quốc vừa đăng tải bài viết đáng chú ý với tiêu đề: "HLV Li Tie có vấn đề về cách huấn luyện, tuyển Trung Quốc rất khó vượt qua vòng loại thứ ba World Cup". Theo bài viết này, một phóng viên thể thao kỳ cựu, được coi là một chuyên gia ở Trung Quốc đã thẳng thắn chỉ trích HLV Li Tie và cho rằng tuyển Trung Quốc không đủ khả năng để đánh bại tuyển Việt Nam chứ đừng mơ cạnh tranh với Nhật Bản hay Australia. Vì vậy, LĐBĐ Trung Quốc nên dùng một HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup.

Tờ The First viết: "Mới đây, một số người hâm mộ đã đưa ra dự đoán về kết quả ở vòng loại thứ ba World Cup của tuyển Trung Quốc, rằng đội sẽ giành khoảng 15 điểm sau 10 trận và bước vào các trận play-off để nuôi hy vọng tiến vào VCK World Cup 2022.

Tuy nhiên, phóng viên kỳ cựu, một chuyên gia bóng đá nổi tiếng He Xiaolong lập tức dội một gáo nước lạnh. He Xiaolong nói: "Đối với ban huấn luyện và dàn cầu thủ hiện tại, chắc chắn tuyển Trung Quốc không có cơ hội để mơ tới tấm vé dự World Cup!".

Theo quan điểm của He Xiaolong, đội tuyển Trung Quốc thậm chí còn không đủ trình độ để thắng đội tuyển Việt Nam, làm sao có thể cạnh tranh nổi với Nhật Bản, Australia.

He Xiaolong cũng cho rằng HLV Li Tie không đủ khả năng huấn luyện đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup sắp tới, vì vậy, LĐBĐ Trung Quốc phải kịp thời bổ nhiệm các HLV người nước ngoài dẫn dắt đội tuyển".

Chuyên gia He Xiaolong cho rằng với đội ngũ ban huấn luyện và cầu thủ hiện tại, tuyển Trung Quốc thậm chí rất khó thắng nổi tuyển Việt Nam và LĐBĐ Trung Quốc nên thay HLV Li Tie bằng một HLV ngoại.

The First cho hay, trong ngày 16/7 khi trao đổi với truyền thông, ông He Xiaolong cho rằng HLV Li Tie đang "có vấn đề trong thái độ huấn luyện". Lý do là bởi thời gian gần đây, HLV Li Tie liên tục xuất hiện trên truyền hình với vai trò là khách mời để phân tích về một số giải đấu trong đó có AFC Champions League.

Theo He Xiaolong thì việc sắm vai một khách mời bình luận trên truyền hình hoàn toàn không phù hợp với một HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia.

"Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu HLV trưởng ĐTQG có phù hợp với vai trò khách mời bình luận hay không? Tôi luôn cho rằng sẽ mười ngàn phần trăm là không phù hợp. Thay vì làm công việc đó, ông ta (HLV Li Tie) nên dành thời gian cho đội tuyển quốc gia" - The First trích phát biểu của ông He Xiaolong.

Vị chuyên gia người Trung Quốc còn cho rằng HLV Li Tie nên biết cách kiềm chế trong lời nói và hành động của mình. Cũng theo He Xiaolong, LĐBĐ Trung Quốc cũng đang dần không hài lòng với cung cách làm việc của HLV Li Tie.

HLV Li Tie đang chịu không ít sức ép trước thềm vòng loại World Cup.