Sợ kém sang, người Việt đang mời nhau những bữa cơm "cùng già nhanh, rước bệnh tật"

Ăn quá nhiều thịt đỏ

PGS Lê Bạch Mai – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, lão hoá là quá trình tất yếu của cơ thể do sinh lý, do tuổi tác, do môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, quá trình lão hoá nhanh hay chậm lại hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người, phụ thuộc vào lối sống trong đó chủ yếu là chế độ dinh dưỡng.

PGS Mai cho biết, bà thấy người Việt rất thích ăn thịt đặc biệt là thịt đỏ, thịt cơ bắp của động vật bốn chân, bao gồm thịt bò, thịt trâu, thịt lợn, thịt cừu và thịt dê.Chỉ cần nhìn trong mâm cơn của người Việt, nhìn những bữa ăn mà bạn đãi khách lúc nào cũng chỉ có thịt và rất ít rau xanh.

Thậm chí, rau xanh, củ quả còn bị xem là kém sang trọng. Vì thế, người ta do độ giàu sang bằng thịt vô tình dẫn tới cùng nhau già nhanh, mắc bệnh không lây nhiễm mà không biết. Việc ăn quá nhiều thịt đỏ có thể khiến bạn dễ mắc bệnh tim mạch, ung thư hơn.

Chế độ dinh dưỡng mất cân bằng chính là nguyên nhân gây ra quá trình oxy hóa nhanh hơn, các gốc tự do sinh ra nhiều, quá trình oxy hoá diễn ra chậm hơn làm tổn thương các tế bào khiến các chức năng của cơ thể suy giảm, da nhăn hơn, kém tươi tắn nên nhìn già, lão hoá nhanh hơn.

Ăn nhiều thịt đỏ không tốt cho sức khoẻ.

Chính vì vậy, PGS Mai khuyến cáo mọi người nên xây dựng cho mình một chế độ ăn hợp lý. Một chế độ ăn hợp lý đó là ăn đủ chất, đủ năng lượng. Ví dụ năng lượng của mình cần khoảng 1500 kalo mỗi ngày thì cần ăn đủ. Không nên ăn quá ít và cũng không ăn quá nhiều.

Nên ăn đa dạng thực phẩm. Có những người chỉ thích 1 món và liên tục chỉ ăn một món điều này không tốt. Mỗi thực phẩm cũng chỉ ưu thế về một số chất dinh dưỡng nhất định và cũng có những nhược điểm của thực phẩm đó. PGS.TS Lê Bạch Mai cho rằng không có thực phẩm xấu mà chỉ có bữa ăn xấu, ăn sai cách thì sẽ trở thành không tốt cho sức khỏe.

8 nhóm thực phẩm nên ăn

Mọi người cần ăn đa dạng các thực phẩm. PGS Mai cho biết có 8 nhóm thực phẩm nên ăn cân đối:

Nhóm 1 là các loại thực phẩm ngũ cốc như cơm, khoai, ngô, sắn…đây là nhóm cung cấp năng lượng để cơ thể hoạt động.

PGS Lê Bạch Mai.

Nhóm 2 gồm các loại hạt, như đậu, đỗ, vừng, lạc,… là nguồn cung cấp chất đạm thực vật cho cơ thể.

Nhóm 3 là sữa và các sản phẩm từ sữa, đây là nguồn cung cấp chất đạm động vật và canxi quan trọng cho cơ thể.

Nhóm 4 là nhóm thịt các loại, cá, hải sản, nhóm này cung cấp chất đạm động vật, đặc biệt các a xít amin cần thiết mà cơ thể người không tự tổng hợp được.

Nhóm 5 là trứng và các sản phẩm của trứng là nguồn cung cấp chất đạm động vật và nhiều chất dinh dưỡng quý cho cơ thể.

Nhóm 6 là nhóm củ quả màu vàng, da cam, màu đỏ như cà rốt, bí ngô, gấc, cà chua hoặc rau tươi có màu xanh thẫm là nguồn cung cấp vitamin và chất khoáng chủ yếu cho cơ thể. Loại rau càng càng sẫm màu càng có giá trị dinh dưỡng với cơ thể.

Nhóm 7 là rau củ quả khác như su hào, củ cải cung cấp vitamin, chất khoáng và chất xơ.

Nhóm 8 là dầu ăn, mỡ các loại là nguồn cung cấp năng lượng và các a xít béo cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, cơ thể của con người 50 – 70 % là nước vì thế việc cung cấp đủ nước vô cùng quan trọng. PGS Mai khuyến cáo nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.