Sợ già đến ám ảnh, các cô gái tuổi 20 đua nhau làm phẫu thuật dành cho U60

Đối với Emily Cipryk (28 tuổi, sống tại Toronto, Mỹ), quyết định chi gần 16.000 USD (gần 421 triệu đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ đến một cách dễ dàng và khá sớm. Nữ doanh nhân, người có sức ảnh hưởng trên mạng này nhìn vào gương và hối hận vì gần một thập kỷ không ưu tiên giấc ngủ. Cô cảm thấy chính sự thiếu nghỉ ngơi khiến gương mặt mình trông mệt mỏi, thiếu sức sống.

Cô gái Toronto sành điệu này thường xuyên lướt mạng xã hội và thấy những phụ nữ xinh đẹp mà mình ngưỡng mộ, những người mà cô nghi ngờ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu tìm hiểu cách để đạt kết quả tương tự và nhanh chóng đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được xem là “thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ” so với Bắc Mỹ.

Emily Cipryk khoe kết quả phẫu thuật thẩm mỹ mà cô thực hiện trước sinh nhật lần thứ 30.

Cipryk là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ chưa đến tuổi 30 công khai thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ để ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, ngay cả khi các chuyên gia cảnh báo rằng họ có thể đang tự tạo ra loạt vấn đề mới cho chính mình khi già đi.

Nỗi ám ảnh giữ tuổi xuân

Những phụ nữ này vẫn đang ở độ tuổi mà việc dành thời gian và tiền bạc cho mua sắm đồ trang điểm, làm tóc, chăm sóc da là điều bình thường trong văn hoá. Nhưng nay, một “nghi thức” mới và tốn kém hơn đang len vào đời sống của họ, đó là áp lực ngày càng tăng, được mạng xã hội thúc đẩy, để giữ gìn tuổi trẻ càng lâu càng tốt.

Họ đang trải qua những ca phẫu thuật chuyên sâu và các liệu pháp chăm sóc da vốn trước đây chỉ dành riêng cho mẹ và bà của họ. Chính xu hướng này tạo nên nhu cầu khổng lồ cho các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại New York, cũng như ở các “điểm nóng” làm đẹp toàn cầu như Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Tiến sỹ Robert Schwarcz, bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ mắt và mặt được chứng nhận tại Thành phố New York, chia sẻ với The Post rằng, ông đã chứng kiến “sự thay đổi lớn” trong 5-10 năm qua, khi ngày càng nhiều phụ nữ trẻ đến tìm các biện pháp phẫu thuật và thủ thuật chống lão hoá. Và điều đó khiến ông thực sự lo ngại.

“Bạn nên phẫu thuật khi nhận thấy vấn đề và khi thật sự cần thiết, nhưng nếu làm trước, kiểu như ‘mí mắt mình sắp sụp rồi, phải làm ngay’, hay ‘mẹ mình bị chảy xệ cằm sớm nên mình làm trước để phòng’, thì tôi không thích điều đó. Vì khi còn trẻ, khuôn mặt vẫn đang trong quá trình biến đổi. Nếu can thiệp sớm, khuôn mặt sẽ không lão hóa theo hướng tự nhiên nữa" , Schwarcz nói.

Cipryk là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn các thủ thuật xâm lấn sâu.

Không chỉ bác sỹ phẫu thuật cảm thấy lo lắng, nhiều chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng cảnh báo về làn sóng này.

Robyn Stern, nhà trị liệu hành vi nhận thức ở Long Island (Mỹ), cho rằng việc phụ nữ trẻ “đua nhau dao kéo” là một biểu hiện khác của văn hoá so sánh và áp lực ngoại hình mà mạng xã hội gieo rắc.

“Thói quen này khiến phụ nữ cảm thấy ‘kém cỏi’ nếu không phẫu thuật, không được trau chuốt hay chỉn chu. Điều này không tốt cho sức khỏe tinh thần và việc thúc đẩy hình ảnh cơ thể lành mạnh. Ngược lại, nếu kết quả không như ý, họ có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý, thậm chí phải tiếp tục phẫu thuật chỉnh sửa", Stern nói với The Post.

Những người trong cuộc nói gì?

The Post đã trò chuyện với Cipryk và một số phụ nữ khác đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ lớn ngay trước hoặc gần tuổi 30 — và lắng nghe những gì họ chia sẻ.

Emily Cipryk, 28 tuổi

Cipryk chi khoảng 15.600 USD (410 triệu đồng) cho phẫu thuật nâng giữa mặt, nâng thái dương, phẫu thuật mí trên, phẫu thuật mũi, nâng môi, giảm mỡ má và ghép mỡ mặt.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chi phí phẫu thuật thẩm mỹ thấp hơn đáng kể so với Bắc Mỹ, Cipryk đăng ký hàng loạt thủ thuật, đáng chú ý nhất là phẫu thuật nâng vùng giữa mặt, vốn thường dành cho những người ở độ tuổi 60.

Cô mô tả trải nghiệm này là “liền mạch và hợp lý”, dù không thể phủ nhận những cơn đau sau phẫu thuật.

Khuôn mặt của Emily Cipryk trước khi phẫu thuật.

“Không gì có thể giúp bạn chuẩn bị cho cảm giác đó cả. Tôi sưng tấy khủng khiếp, gần như không nhận ra chính mình ", cô kể. Sau khi hồi phục, Cipryk bắt đầu đăng video lên TikTok với tài khoản @hotgirlenhancements, nơi cô chia sẻ cởi mở về hành trình của mình. Câu chuyện của cô nhanh chóng lan toả, thu hút hàng triệu lượt xem và cả những ý kiến trái chiều.

Nhiều chuyên gia như bác sỹ da liễu Shereene Idriss lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc rạch da mặt khi chưa cần thiết là ngu ngốc và liều lĩnh.

Tuy vậy, Cipryk khẳng định cô không hối hận: “Tôi từng đọc một câu hỏi: ‘Liệu bạn có muốn trông giống phiên bản tốt nhất của chính mình khi đang ở thời kỳ đỉnh cao không?’, và tôi nghĩ: ‘Ừ, tôi muốn vậy" . Cô thừa nhận phẫu thuật không phù hợp với tất cả mọi người nhưng với riêng cô, đó là quyết định đúng đắn.

“Không ai thật sự cần làm điều này cả. Nhưng đó là điều tôi muốn cho bản thân, một trải nghiệm rất riêng, rất phấn khích. Tôi thực sự hài lòng với kết quả", cô nói.

Cipryk khoe khuôn mặt tự tin cô đã làm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Revian Chang, 29 tuổi

Chang chi khoảng 8.000 USD (210 triệu đồng) cho hút mỡ cằm và FaceTite (thủ thuật tần số vô tuyến). Là bác sỹ tiêm thẩm mỹ và y tá hành nghề tại New York, Revian Chang luôn cởi mở về các liệu trình làm đẹp của mình. Trên Instagram và TikTok @injectedbyrev, cô chia sẻ đều đặn hành trình làm đẹp cùng hàng nghìn người theo dõi.

Ở tuổi đôi mươi, Chang từng trải qua 6 đợt tiêm Kybella, phương pháp làm tan mỡ dưới cằm không phẫu thuật, để khắc phục cằm đôi bẩm sinh. Phương pháp này hiệu quả trong một thời gian, nhưng đến năm 29 tuổi, cô lại không còn hài lòng với đường nét khuôn mặt khi nhìn vào ảnh.

Lo lắng về đám cưới sắp tới, cô gái New York Revian Chang quyết định hút mỡ cằm.

Ngày cưới vào tháng 3/2026 đang đến gần, Chang quyết định hút mỡ cằm vào tháng 6/2025, ở tuổi 29. Sau khi tham khảo Tiến sỹ Darren M. Smith, bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ tại khu Upper East Side, cô chọn kết hợp thêm FaceTite, thủ thuật sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để làm săn chắc da, giúp đường viền hàm rõ nét hơn.

Sau phẫu thuật, Chang phải đeo đai bó mặt 48 giờ liên tục để giảm sưng, sau đó tiếp tục đeo vào ban đêm suốt ba tuần. Cô thừa nhận quá trình hồi phục khá khó chịu, đặc biệt là tình trạng xơ hóa, khiến vùng cổ đau nhức trong thời gian đầu.

Nhưng sau 4 tháng, cô bắt đầu thấy sự thay đổi tích cực rõ rệt. “Chiếc cằm là điều khiến tôi tự ti suốt nhiều năm. Khi còn trẻ, tôi không đủ tiền để chi cho việc hút mỡ cằm. Giờ đây, tôi được chứng kiến kết quả từng ngày và thực sự hài lòng", cô nói.

Chang đã phải vật lộn với tình trạng cằm đôi ở độ tuổi 20 và tìm đến phẫu thuật này như một giải pháp lâu dài hơn.

Xu hướng “ngừa già” – con dao hai lưỡi

Sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ sớm phản ánh nỗi ám ảnh mới của thế hệ trẻ sợ già, sợ kém đẹp hơn người khác, sợ bị mạng xã hội bỏ lại phía sau.

Nếu trước đây, phẫu thuật thẩm mỹ chủ yếu dành cho phụ nữ trung niên muốn “hồi xuân”, thì nay, những cô gái 20- 30 tuổi lại tự nhủ “phòng còn hơn chữa”. Họ sẵn sàng chi hàng nghìn USD để “đóng băng thanh xuân”, dù các chuyên gia khẳng định lão hoá là quá trình tự nhiên không thể đảo ngược.

Tiến sỹ Schwarcz nhấn mạnh: “Phẫu thuật không phải là cách giữ tuổi trẻ. Nó chỉ làm thay đổi khuôn mặt — và đôi khi khiến khuôn mặt ấy già đi sai cách".

Còn với những người như Emily Cipryk hay Revian Chang, họ xem đó là hành trình tự làm chủ ngoại hình, không phải sự yếu đuối hay nông nổi. Nhưng giới chuyên gia vẫn đặt câu hỏi: “Khi bạn mới ngoài 20 mà đã không chấp nhận chính mình thì khi 40 - 50 tuổi, bạn sẽ còn sợ điều gì nữa?”.

Phẫu thuật sớm mang lại sự tự tin tức thì đang trở thành biểu tượng của một thế hệ vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Trong hành trình chạy đua chống lại tuổi tác, có lẽ điều họ đang đánh mất nhiều nhất lại không nằm trên khuôn mặt, mà ở chính cảm giác an yên khi nhìn thấy mình trong gương.