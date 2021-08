Số điện thoại đứng tên vợ cựu Phó tổng cục tình báo Nguyễn Duy Linh liên quan gì trong vụ nhận hối lộ của Vũ ''Nhôm''?

Ông Nguyễn Duy Linh (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) vừa bị VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 20 năm tù, đến chung thân hoặc tử hình.

Liên quan vụ án, bị can Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" theo khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 12-20 năm tù; Hồ Hữu Hòa bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" theo khoản 4 điều 365 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 8-15 năm tù.

Theo cáo buộc, khi Cơ quan điều tra triệu tập làm việc, Nguyễn Duy Linh không nhận có quen biết, không được Phan Văn Anh Vũ tặng tiền, quà, đồ vật, Linh khai chỉ sử dụng số thuê bao được Bộ Công an cấp và một thuê bao di động riêng, đầu số 0919.XXX.XXX.



Ngày 14/10/2020, khi Cơ quan điều tra sử dụng chứng cứ thu thập chứng minh, ông ta mới thừa nhận thông qua giới thiệu của Hồ Hữu Hòa, Linh nói chuyện với Vũ bằng điện thoại qua ứng dụng Viber trên số thuê bao của Hòa nhưng chỉ hỏi thăm, chia sẻ động viên Vũ.

Linh thừa nhận tham gia cuộc họp Lãnh đạo Tổng cục V, do Tổng Cục trưởng chủ trì. Tại cuộc họp có nghe thông báo về việc Vũ là cán bộ Tổng cục V vi phạm "làm lộ lọt bí mật Nhà nước", sau đó Vũ đặt vấn đề quan hệ với Linh.

Đầu tháng 6/2021, khi Cơ quan điều tra sử dụng tài liệu thể hiện chủ đứng tên đăng ký thuê bao di động 0963.XXX.XXX là Nguyễn Đức Hạnh (vợ Nguyễn Duy Linh), list điện thoại với các cuộc gọi cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại Tổng cục V Bộ Công an để chứng minh Linh là người sử dụng số 0963.XXX.XXX trong năm 2017; cho Linh đối chất với một số người đã liên lạc với số thuê bao trên thì Linh mới thừa nhận số điện thoại do vợ mình đứng tên. Linh có thời gian sử dụng số điện thoại này nhưng không nhớ đã gọi cho ai, vào thời gian nào.

Cơ quan truy tố kết luận, từ những thông tin ban đầu do Vũ chủ động tố cáo và khai báo, Cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2017, Vũ lo sợ việc bị xử lý hành vi "làm lộ lọt tài liệu bí mật Nhà nước", nên thông qua Hòa làm quen, nói chuyện và chuyển tiền cho Nguyễn Duy Linh để nhờ Linh thông tin việc Tổng cục V Bộ Công an xem xét xử lý đối với Vũ. Ngoài ra, Vũ khai rằng đã bỏ trốn sang Singapore do Linh thông tin cho biết.

Theo cơ quan truy tố, quá trình điều tra, Nguyễn Duy Linh không thành khẩn, khai báo quanh co, chối tội. Ban đầu, cựu Phó Tổng cục trưởng tỉnh báo khai không quen biết Vũ, không dùng số điện thoại 0963.XXX.XXX, không nhận quà, tiền của Vũ.

Khi Cơ quan điều tra đưa ra căn cứ, tài liệu chứng minh về list điện thoại, lời khai của các đối tượng, người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác thì Linh thừa nhận có quen biết Vũ thông qua Hòa. Ông Linh cũng thừa nhận có sử dụng số điện thoại 0963.XXX.XXX của vợ một thời gian, thừa nhận đã nhận những gói quà của Vũ nhưng không thừa nhận đó là tiền.

Đến ngày tống đạt quyết định khởi tố bị can, Linh một lần nữa lại phủ nhận việc sử dụng số điện thoại 0963.XXX.XXX, đã được Cơ quan điều tra chứng minh người đứng tên thuê bao là bà Nguyễn Đức Hạnh.

VKS xác định ngoài lần nhận số tiền 5 tỷ đồng, Nguyễn Duy Linh còn 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do Vũ chuyển thông qua các đối tượng trung gian.