Skyranger 35 trên khung gầm Leopard 1 đến chiến sự

Hợp đồng đã được công bố trên trang web của Rheinmetall, công ty lưu ý rằng giá trị của thỏa thuận này ước tính lên tới hàng trăm triệu euro.

Việc mua sắm các hệ thống phòng không này sẽ được một quốc gia thành viên EU tài trợ bằng nguồn tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

“Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng mà Ukraine đã dành cho chúng tôi”, ông Armin Papperger - Tổng giám đốc điều hành của Rheinmetall AG, phát biểu và nói thêm: “Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của các quốc gia EU, điều này càng khẳng định những nỗ lực không ngừng trong việc hỗ trợ Ukraine”.

Tổng giám đốc điều hành Rheinmetall thực chất đã công bố thỏa thuận này vào tháng 9. Tuy nhiên tại thời điểm đó, vẫn chưa rõ ai sẽ tài trợ cho thương vụ mua bán nói trên.

Gã khổng lồ quốc phòng Đức cho biết việc sản xuất và tích hợp hệ thống sẽ được thực hiện bởi Rheinmetall Italia SpA tại Ý.

Tổ hợp phòng không Skyranger 35 trên khung gầm xe tăng Leopard 1.

Skyranger 35, dựa trên khung gầm xe tăng Leopard 1, kết hợp khả năng cơ động và mức độ bảo vệ của một xe bánh xích đã được kiểm chứng với hiệu quả của một hệ thống pháo phòng không tối tân.

Hệ thống sử dụng module chiến đấu với pháo tự động 35 mm GDM-008, tốc độ bắn 1.000 viên/phút. Cơ số đạn dược bao gồm nhiều loại, đặc biệt là đạn pháo có ngòi nổ vô tuyến. Cơ số đạn tiêu chuẩn gồm 252 viên.

Để phát hiện các mục tiêu trên không kích thước nhỏ, Skyranger 35 sử dụng radar AMMR đa năng băng tần S. Xe được trang bị tổng cộng 5 ăng ten, cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ.

Ngoài ra tổ hợp còn được trang bị hệ thống phát hiện mục tiêu thụ động Rheinmetall FIRST, có khả năng nhận diện các mục tiêu nhỏ tốt hơn.

Một trong những nhiệm vụ chính của tổ hợp trong bối cảnh các mối đe dọa hiện đại là trinh sát và tấn công máy bay không người lái, trong đó đạn pháo 35 mm có thể lập trình là lý tưởng nhất.

Tầm bắn của tổ hợp pháo binh này lên đến 4.000 mét, theo công bố của nhà phát triển. Ngoài ra nếu cần thiết, nó còn có thể tiêu diệt hiệu quả trên các mục tiêu mặt đất.