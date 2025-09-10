Skoda Slavia ra mắt Việt Nam ngày mai: Sedan hạng B cạnh tranh Vios, City bằng khung gầm châu Âu và máy 1.0L tăng áp, chỉ chờ giá tốt

Skoda Slavia được hãng xe Séc xác nhận sẽ ra mắt vào ngày mai (11/9) trong một sự kiện tổ chức tại Hà Nội.

Đây là mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với một số cái tên phổ biến trên thị trường như Toyota Vios, Honda City. Theo Skoda Việt Nam, mẫu xe này được lắp ráp trong nước tại nhà máy đặt ở tỉnh Quảng Ninh.

Skoda Slavia tại Việt Nam.

Theo một số thông tin được tiết lộ, Skoda Slavia sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MQB của tập đoàn Volkswagen đến từ Đức giống Kushaq. Slavia có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 (mm), trục cơ sở 2.651mm và khoảng sáng gầm 178mm. Những con số này nhỉnh hơn đôi chút so với Vios nhưng thấp hơn City. Điểm đáng chú ý là khoảng sáng gầm của xe lên tới 178mm, cao hơn cả Corolla Cross (161mm) và các đối thủ cùng phân khúc.

Về vận hành, Skoda Slavia sẽ sử dụng chung động cơ với mẫu Kushaq đang bán trên thị trường. Cụ thể, Kushaq được trang bị máy xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115 PS và mô-men xoắn 178 Nm, hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, khác với Kushaq chỉ có 2 phiên bản, mẫu Slavia được xác nhận sẽ có 3 phiên bản, trong đó 1 bản trang bị hộp số sàn 6 cấp, 2 bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Nội thất phiên bản Slavia Active.

Khi ra mắt, mẫu xe này được hứa hẹn sẽ có mức giá tốt, tăng sức cạnh tranh lên các đối thủ đến từ châu Á thuộc phân khúc sedan hạng B. Một vài thông tin không chính thức cho thấy phiên bản thấp nhất có thể có giá từ hơn 400 triệu đồng.

Một số hình ảnh mẫu Skoda Slavia tại Việt Nam: