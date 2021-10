Singapore ráo riết xúc tiến luật chống nước ngoài can thiệp: "X" là nước nào mà không dám gọi tên?

Trong cuộc tranh luận kéo dài gần 11 tiếng đồng hồ, các nghị sĩ đảng Công nhân đối lập của Singapore do Pritam Singh lãnh đạo đã lên tiếng cảnh báo về nhiều khía cạnh của dự luật, bao gồm phạm vi diễn đạt từ ngữ rộng.

Dự luật chống can thiệp của Singapore nhằm vào Trung Quốc?

Tuy nhiên, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), dù có tranh cãi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore K. Shanmugam, "kiến trúc sư" của dự luật, thì phe đối lập vẫn né tránh đề cập trực tiếp vấn đề lớn nhất: Trung Quốc có vai trò lớn trong hoạt động gián điệp mạng ở khu vực.

Luật Ứng phó can thiệp nước ngoài (Fica), được ủng hộ bởi cơ quan lập pháp do PAP chiếm đa số, nhắm đến ứng phó với sự can thiệp từ bên ngoài ở hai lĩnh vực - nhằm vào "các chiến dịch thông tin thù địch" và điều tiết sự can thiệp thông qua "đại diện ủy nhiệm [của nước ngoài]" ở bản địa.

Quốc hội Singapore (Ảnh: Facebook)

Theo SCMP, các chuyên gia đối ngoại từng nhận định việc Singapore ban hành Fica được thúc đẩy trong bối cảnh những hoạt động gián điệp mạng từ Trung Quốc gia tăng ở châu Á.

Nhưng kể từ khi dự luật được đưa ra hôm 13/9, Bộ Nội vụ của Shanmugam không đề cập trực tiếp những nước nào đứng sau các chiến dịch can thiệp từ bên ngoài, dù vẫn nhấn mạnh tính cấp bách của luật mới.

Thay vào đó, Bộ này đề cập nhiều kịch bản khác nhau - bao gồm những kịch bản xuất hiện các hoạt động tương tự với hoạt động có liên quan đến Trung Quốc ở Australia và Liên minh châu Âu (EU).

Trong phiên họp Quốc hội Singapore ngày thứ Hai 4/10, các nghị sĩ nước này cũng nêu ra vấn đề về các kịch bản nước ngoài can thiệp, trong đó họ ám chỉ "quốc gia X", "quốc gia Bắc Á" hay "một thế lực lớn ở Đông Á".

Các nhà quan sát nói với trang This Week in Asia của SCMP rằng việc tránh nhắc đến Trung Quốc phản ánh nhận thức trong chính giới ở quốc đảo Đông Nam Á rằng đối đầu trực tiếp là không có lợi, ngay cả khi phe đối lập và PAP đồng thuận ngầm rằng Bắc Kinh chính là nhân tố chủ yếu thúc đẩy đạo luật Fica.

Lý do không "gọi thẳng tên" Bắc Kinh

Phó giáo sư về chính sách công và sự vụ toàn cầu ở Đại học Công nghệ Nanyang, Dylan Loh, cho rằng các nước như Anh hay Mỹ có ít ràng buộc trong việc "chỉ tên" các mối nghi ngờ hơn, bởi họ có đủ nguồn lực để kiểm soát hậu quả.

"Với những nước nhỏ hơn như Singapore thì việc 'chỉ tên và làm xấu mặt' cũng giống như một 'lựa chọn hạt nhân' và chúng tôi không cần phải dựa vào cách này để chuyển tải thông điệp," ông Loh nói.

Ben Bland, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Viện Lowy của Australia, cho biết việc công khai "thủ phạm" của các chiến dịch can thiệp chưa hẳn có thể ngăn chặn quốc gia đó, "đặc biệt nếu họ là một cường quốc hay thậm chí lấy làm tự hào vì danh tiếng của mình khi can thiệp vào công việc của nước khác".

Học giả Huang Jing, người từng bị Singapore trục xuất (Ảnh: SCMP)

Một tuần trước phiên tranh luận về Fica, Viện Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học Quân sự Pháp đã công bố báo cáo 646 trang cho thấy Singapore nằm trong số mục tiêu của các chiến dịch tạo ảnh hưởng của Trung Quốc. Báo cáo đề cập Singapore từng trục xuất học giả người Mỹ gốc Hoa Huang Jing vào năm 2017 do nghi ngờ ông này bí mật nghe lệnh của Bắc Kinh.

Trong phiên tranh luận 4/10, Bộ trưởng Shanmugam hơn 1 lần lưu ý rằng việc Singapore nêu tên các nước tham gia chiến dịch can thiệp thông tin là không khả thi bởi cái giá về địa chính trị mà nước này có thể phải gánh chịu.

"Khi chúng ta yêu cầu Huang Jing ra đi, chúng ta không nói ra ông ta làm việc cho ai. Tại sao?" Shanmugam nói trong bài diễn văn khai mạc gần 2 tiếng đồng hồ.

"Tác động đối với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia là quá nghiêm trọng," ông nói. "Mỹ có thể chỉ tên bất kỳ nước nào mà họ muốn. Nhưng chúng ta là những người trả giá trong các công việc về quan hệ quốc tế này."

Ông Shanmugam cũng nhấn mạnh Singapore nhận thức rằng phương Tây cũng hoạt động tích cực trong các chiến dịch can thiệp.

"Bất cứ ai tinh ý sẽ biết rằng Mỹ, Anh, các nước phương Tây, có khả năng tương tự hoặc có thể - trong trường hợp của Mỹ - thậm chí còn vượt trội hơn [về can thiệp vào nước khác]. Thực sự, không có thiên thần trong trò chơi này."

Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Luật pháp Singapore K. Shanmugam (Ảnh: AFP)

Bài phát biểu của ông Shanmugam nhắc đến các hoạt động của Mỹ hay Nga ở nước thứ ba, trích từ nhiều báo cáo, song mơ hồ hơn nhiều khi nói đến Trung Quốc.

Bộ trưởng Nội vụ Singapore nhắc lại nước này từng trải qua một chiến dịch thông tin thù địch trong "giai đoạn căng thẳng với một nước khác" vào khoảng năm 2016-2017.

SCMP chỉ ra, trong thời kỳ trên, quan hệ Singapore-Trung Quốc sụt giảm do quốc gia Đông Nam Á không ủng hộ lập trường của Bắc Kinh liên quan đến phán quyết vụ kiện biển Đông của Tòa trọng tài thường trực (PCA) vào tháng 7/2016 - trong đó bác bỏ giá trị pháp lý của "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc đưa ra làm yêu sách chủ quyền phi lý trên biển Đông.

Chuyến tàu chở 9 xe bọc thép Singapore trên đường trở về từ cuộc diễn tập ở đảo Đài Loan đã bị giữ lại ở Hồng Kông vào ngày 23/11/2016 và nằm ở đây trong hơn 2 tháng, và nhiều nhà quan sát tin rằng đây là một hình thức trả đũa của Bắc Kinh.

Chuyên gia Bland bình luận, nhìn chung các quan chức Đông Nam Á hiếm khi công khai chỉ trích Trung Quốc bởi lo ngại những phản ứng gay gắt từ các nhà ngoại giao Trung Quốc, hay các biện pháp cưỡng ép kinh tế từ Bắc Kinh giống như Australia đang hứng chịu hiện nay.