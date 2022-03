Có tên Ever Forward, con tàu dài 334m của EverGreen đang mắc kẹt trên Vịnh Chesapeake trên hành trình đi từ cảng Baltimore tới Norfolk, Virginia. Con tàu mắc cạn hôm 13/3 ở khu vực phía bắc Cầu vịnh Chesapeake và vẫn nằm im ở đó trong gần 1 tuần qua. Các kế hoạch giải cứu đang được đưa ra nhưng chưa có nhiều tiến triển.

Hiện tại, người ta đang tiến hành kiểm tra dưới nước của siêu tàu khổng lồ. Một đội cứu hộ đang lên phương án hành động nhưng cần nhà chức trách phê duyệt. Theo Evergreen, kế hoạch này bao gồm việc giải phóng dằn để giảm tải, nạo vét tầng bùn ở đáy vịnh xung quanh con tàu cũng như tạo khoảng trống giữa chân vịt, bánh lái và đáy biển.

Đội cứu hộ cho biết tất cả các tàu lai dắt hiện có của đại phương đều đã tham gia hoạt động giải cứu. Sau khi loại bỏ đủ bùn và làm con tàu nhẹ hơn, người ta sẽ giúp con tàu thoát khỏi chỗ mắc kẹt bằng sức đẩy từ các tàu lai dắt và động cơ chính của con tàu.

Cảnh sát biển Mỹ đang hợp tác với ít nhất 4 cơ quan chính phủ khác nhằm đảo bảo tiến trình giải cứu Ever Forward diễn ra an toàn, cho cả con người, các tàu xung quanh và môi trường hiển. Hiện tại, chưa có đánh giá tác động môi trường sau khi con tàu mắc kẹt.

Ever Forward thuộc quyền quản lý của Evergreen Marine Corp. có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc. Một năm trước, một trong các siêu tàu của họ là Ever Given đã chắn ngang kênh đào Suez, khiến huyết mạch hàng hải toàn cầu bị tê liệt. Phải mất nhiều ngày cùng những khoản tiền khổng lồ, Evergreen mới giải thoát được con tàu. Họ cũng phải nộp khoản tiền phạt khổng lồ cho Chính phủ Ai Cập.

Theo thông báo của Evergreen, họ đã thuê Donjon-Smit LLC, công ty giải cứu Ever Given, tới giải cứu Ever Forward, con tàu đang mắc cạn gần thủ đô nước Mỹ. Nhóm này đang làm việc với các kiến trúc sư, thợ lặn của Hải quân Mỹ cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ để giải phóng con tàu.

William P. Doyle, Giám đốc Điều hành của Cơ quan Quản lý Cảng Maryland, cho biết: "Không có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu hay hư hại rõ ràng được quan sát thấy từ con tàu mắc kẹt. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại ra vào Baltimore không bị gián đoạn.

Để có thể giải cứu con tàu, người ta cần đánh giá tổng thể tình trạng mắc cạn, trọng lượng hàng hóa trên tàu cũng như mức thủy triều tại vị trí của nó. Tuy nhiên, tình trạng của nó có lẽ không tệ như người chị em Ever Given khi con tàu chỉ bị mắc kẹt phần mũi ở một dòng kênh hẹp. Khu vực Ever Forward mắc kẹt rất rộng và có vẻ nó gặp sự cố ở phần đáy tàu.

Ngoài ra, chính việc nó không gây ách tắc tuyến đường hàng hải huyết mạch nên việc giải cứu cũng trở nên ít áp lực hơn về nhiều mặt. Dẫu vậy, công ty chủ quản Evergreen và các chủ hàng trên tàu cũng phải xác định những thiệt hại mà sự cố gây ra, dù có thể nó sẽ không tồi tệ như một năm trước.

Sự cố đã khiến cổ phiếu Evergreen giảm tới 11% trong tuần trước. Riêng ngày giao dịch cuối tuần, nó giảm tới 3,1%.

