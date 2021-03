Siêu tàu chở hàng làm tắc nghẽn 10 tỷ USD mỗi ngày ở kênh đào Suez: "Đọ độ khủng" với kim tự tháp Giza, tháp Eiffel và tượng Nữ thần Tự do

Tờ NewYorkTimes (Mỹ) ví, siêu tàu chở hàng Ever Given - đang nằm chắn ngang kênh đào Suez và cản trở huyết mạch quan trọng của thương mại toàn cầu sau khi mắc cạn giữa cơn gió lớn của trận bão cát hôm thứ Ba hôm 24/3 (giờ địa phương) - giống như "một con cá voi khổng lồ" mắc cạn.

Không ngoa khi ví siêu tàu chở hàng Ever Given là cá voi khổng lồ. BBC đưa dẫn chứng.

- Ever Given thuộc hàng tàu siêu lớn (Mega-ship) - đây là một trong những vật thể chuyển động lớn nhất từng được con người tạo ra.

- Siêu tàu chở hàng Ever Given cao 131 mét, tương đương chiều cao của Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

So sánh chiều dài/cao giữa Ever Given và các công trình nhân tạo khác trên thế giới. Ảnh: Polishnews.co.uk

- Ever Given, dài một phần tư dặm (khoảng hơn 400 mét), tương đương với chiều dài của 4 sân bóng đá, và là một trong những con tàu container lớn nhất thế giới.

Nếu Ever Given được đặt thẳng đứng, nó sẽ cao hơn 4 lần so với tượng Nữ thần Tự do của thành phố New York (93 mét) và hơn 1,5 lần so với Cung Văn hóa và Khoa học Warsaw (237 mét). Nó cũng sẽ vượt qua tháp Eiffel ở Paris, cao 324 mét. Siêu tàu này chỉ thua Tòa nhà Empire State New York 43 m ét.

- Con tàu nặng 200.000 tấn. Nặng gấp 15 lần cầu Brooklyn ở New York (Mỹ) và nặng gấp 20 lần tháp Eiffel ở Paris (Pháp).

- Động cơ tàu Ever Given nặng 2.300 tấn, tương đương với 328 con voi châu Phi, và có 21 tầng giữa cầu và buồng máy.

- Ever Given có thể chở 20.000 container, mỗi container dài khoảng 6 mét. Và nếu sắp xếp số container thành 1 hàng dài thì nó xấp xỉ khoảng cách giữa Liverpool đến Leeds (Anh) Và, nếu các thùng chứa được xếp chồng lên nhau từ đầu đến cuối, chúng sẽ chạm đến không gian.

Ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY / BBC

- Những con tàu container khổng lồ không có boong, vì vậy những chiếc container bạn có thể nhìn thấy chỉ là phần nổi của hàng hóa đang được vận chuyển qua đại dương - có hàng trăm chiếc nữa bên dưới xếp chồng lên nhau trong bụng tàu.

- Siêu tàu chở hàng Ever Given được trang bị công nghệ rất tiên tiến. Một ví dụ điển hình là phần mềm máy tính cho phép xếp dỡ chính xác các container vàcông nghệ giữ cho tàu cân bằng để ngăn tàu bị lật.

- Vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, có khoảng vài triệu siêu tàu chở hàng đang di chuyển trên đại dương và 90% hàng hóa trên thế giới được vận chuyển trên mặt nước.

- Mặt trái của ngành vận tải biển đó là ô nhiễm không khí. Siêu tàu chở hàng tạo ra nhiều khí thải Carbon hơn tất cả các ngành khác. Tuy vậy, với số lượng lớn hàng hóa nó có thể vận chuyển, nên so với đường bộ và đường sắt, vận tải đường biển tiết kiệm và chi phí tối ưu hơn nhiều.

Kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ và là con đường biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu. Nó đã được sử dụng để vận chuyển hàng hóa trong hơn 100 năm và ngày nay 12% tổng lượng thương mại toàn cầu đi dọc theo vùng biển của nó.



Hãng tin Reuters đưa tin, hàng chục tàu, bao gồm các tàu container lớn khác, tàu chở dầu và khí đốt và tàu chở hàng rời chở ngũ cốc, đã tập trung ở hai đầu con kênh, tạo ra một trong những vụ tắc đường hàng hải lớn nhất trong nhiều năm.

Bloomberg mới đây dẫn thống kê sơ bộ của Tạp chí tin tức vận chuyển Lloyd's List cho biết, việc tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez đã chặn đứng dòng vận chuyển hàng hóa có quy mô lên đến 9,6 tỷ USD mỗi ngày. Trong đó, lưu lượng hàng hóa qua kênh đào Suez từ phía Tây mỗi ngày có trị giá 5,1 tỷ USD, còn lưu lượng hàng hóa từ phía Đông trị giá 4,5 tỷ USD, theo VTV cho biết.

Hiện, người ta đang khắc phục vụ tắc đường hàng hải này để kênh đào Suez sớm được lưu thông.

Tham khảo: BBC, NYTimes, Polishnews.co.uk