Siêu máy bay Mỹ từng khiến đối phương khiếp sợ bị bắn hạ: Đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

Phòng không Liên Xô bắn hạ U-2

Bắt đầu từ năm 1956, máy bay do thám tầm cao U-2 bắt đầu thực hiện các chuyến bay do thám trên bầu trời Liên Xô. Sứ mệnh do thám này đã giúp Mỹ nắm bắt được những thông tin chi tiết đầu tiên về các căn cứ quân sự của Liên Xô.

Liên Xô biết được các chuyến bay do thám của Mỹ vì phát hiện được các máy bay gián điệp của Mỹ trên radar. Tuy nhiên, trong gần 4 năm, Liên Xô không thể ngăn chặn, do U-2 bay ở độ cao hơn 20.000m, nên không tên lửa hay máy bay nào của Liên Xô chạm tới được.

Tuy nhiên, vào mùa xuân năm 1960, Liên Xô đã phát triển được tên lửa đất đối không Zenith có tầm bắn lớn. Tới 1/5/1960, vũ khí này đã đưa được chiếc máy bay U-2 do phi công Francis Gary Powers CIA điều khiển vào tầm ngắm.

Bay ở rìa khí quyển, phi công Powers thực hiện sứ mệnh tối mật là điều khiển máy bay do thám U-2 trên bầu trời Liên Xô để chụp ảnh các cơ sở quân sự. Nếu mọi việc trôi chảy theo kế hoạch, chuyến bay kéo dài 9h của Powers sẽ đi từ Pakistan tới điểm hạ cánh ở Na Uy.



Tuy nhiên, không giống các chuyến bay trước, sứ mệnh lần này đã thất bại.

Khi Powers lái máy bay qua Sverdlovsk (hiện là Yekaterinburg, Nga), một tên lửa không đối đất của Liên Xô đã phát nổ gần máy bay U-2. Quả tên lửa thứ hai bắn trúng máy bay Powers đang lái và khiến nó rơi thẳng từ trên cao xuống. Viên phi công thoát khỏi máy bay nhưng khi dù vừa chạm đất, Powers bị bắt.

Xác chiếc máy bay U-2 bị rơi trên lãnh thổ Liên Xô ngày 1/5/1960

Gần đây có tài liệu cho rằng một chiếc Su-9 của Không quân Liên Xô mới là tác giả lập nên chiến công "vít cổ" U-2, tuy nhiên các thông tin chính thức vẫn chưa được xác nhận.