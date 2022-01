Siêu mẫu Tuyết Lan: "Lúc 11 tuổi, tôi đã cao 1m70, 15 tuổi cao 1m76"

Mới đây, podcast Have A Sip - After Hours lên sóng với khách mời là siêu mẫu Tuyết Lan. Tuyết Lan là Á quân Vietnam's Next Top Model 2010. Vào nghề đã hơn 10 năm, Tuyết Lan thẳng thắn chia sẻ quan điểm về nghề người mẫu cũng như cuộc sống riêng.

Tôi là người mẫu hạng A nhưng chưa bao giờ đòi hỏi

Khi được yêu cầu chọn giữa ngoại hình và nội tâm, nữ siêu mẫu lựa chọn ngoại hình. Cô giải thích: "Ngày xưa mọi người hay nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng tôi nghĩ thời buổi văn minh hiện đại bây giờ, khi mình yêu bản thân thì người đối diện sẽ tôn trọng mình nhiều hơn".



Về sự lựa chọn giữa diễn cho sàn catwalk hay diễn trước ống kính, Tuyết Lan cho hay, cả quay và chụp hình đều không thể thiếu được trong công việc người mẫu nên cô không thể lựa chọn một trong hai.

Về lựa chọn vị trí First face và Vedette, Tuyết Lan bày tỏ: "Tất cả mọi người đều biết tôi là người mẫu hạng A, tôi cũng thừa biết tôi là người mẫu hạng A nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi vị trí First face hay Vedette.

Vấn đề này chỉ thực sự có ý nghĩa với những người mẫu Việt Nam, nhưng tôi ở nước ngoài đã lâu rồi nên hiểu rằng nhà thiết kế chọn mình thì cần làm sao thể hiện được hết tinh thần của thiết kế.

Còn nếu phải chọn thì tôi chọn First Face, vì mở màn show làm mọi sự tập trung vào mình nhiều hơn so với màn kết".

Lúc 11 tuổi, tôi đã cao khoảng 1m70

Chia sẻ về danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2010, Tuyết Lan khẳng định đây là cột mốc tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời mình. Cô hồi tưởng:

"Công việc người mẫu là ước mơ từ khi tôi mới 10 tuổi. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã nghĩ bằng cách nào đó mình phải trở thành người mẫu chuyên nghiệp, làm cho gia đình tự hào và nói cho gia đình rằng công việc người mẫu là một nghề thực sự.



Ngày trước gia đình luôn muốn đi học có bằng rồi làm kỹ sư, bác sĩ. Hồi tôi 17, 18 tuổi nghề người mẫu bị đánh giá rất nhiều nên gia đình tôi cấm, không cho làm. Nhưng tôi vẫn trốn đi học người mẫu rồi chụp ảnh báo.

Lúc 11 tuổi, tôi đã cao khoảng 1m70, 15 tuổi đã cao 1m76 và kéo đến bây giờ luôn.

Đến khi bạn bè tôi bảo đi thi Vietnam's Next Top Model nên tôi quyết định nói với mẹ cho đi. Tôi nghĩ quyết định đó đã thay đổi cuộc sống của tôi sau này. Tôi nghĩ ít nhiều gì đó cũng là bước đệm rõ ràng cho sự nghiệp người mẫu mà tôi không bao giờ quên".

Sau đó, Tuyết Lan tiếp tục chiến thắng cuộc thi Asian Model Search 2011 và được đi diễn nước ngoài nhiều. Khi nhận được lời mời của công ty bên Mỹ, gia đình và bạn bè khuyên Tuyết Lan không nên đi vì lo rằng cô sẽ bị lãng quên ở quê nhà Việt Nam.

Dù vậy, thừa nhận mình là người thích thử thách và sự mới mẻ, Tuyết Lan bí mật sang Mỹ. Thời điểm đó, cô không có người quen, không biết tiếng Anh nhưng nhanh chóng hòa nhập và gặt hái được nhiều thành tích ở Mỹ.

Sau 7 năm làm việc tại Mỹ, siêu mẫu quyết định trở về Việt Nam để dành nhiều thời gian cho gia đình và làm một điều gì đó cho bản thân như kinh doanh.

May mắn là khi trở về Việt Nam, Tuyết Lan vẫn giữ được sức hút, nhận được nhiều lời mời từ các thương hiệu. Cô chia sẻ:

"Tố chất để trở thành một người mẫu là khiêm tốn, lễ phép, biết học hỏi. Tôi nghĩ bất kỳ ngành nghề nào cũng cần lễ phép và khiêm tốn. Khi khiêm tốn thì mọi người sẽ thương mình, công việc của mình cũng trở nên tốt hơn, đó là kinh nghiệm của tôi trong 10 năm qua.



Tôi tự cảm thấy mình là một người rất khiêm tốn nên dù đã đi khỏi Việt Nam rất lâu rồi nhưng khi trở lại, rất nhiều brand vẫn liên lạc với tôi. Tôi nghĩ ngoài duyên với nghề, tôi rất lễ phép với mọi người nên được quý mến như vậy".