Siêu mẫu kiêm diễn viên ngã cầu thang, bị thương đến mức phải phẫu thuật vì lý do hi hữu

Ngày 1/8, Koreaboo đưa tin mới đây, siêu mẫu kiêm nữ diễn viên nổi tiếng người Malaysia Amber Chia bất ngờ đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh với băng trắng quấn quanh đầu. Cô chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân, cho biết bản thân xảy ra tai nạn nhỏ trong khi mất điện: "Mất điện. Ngã từ cầu thang. Bây giờ đang đợi phẫu thuật. Đừng lo lắng, tôi vẫn ổn". Ngay lập tức, bài đăng của Amber Chia đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

Đáng chú ý, Amber Chia còn chia sẻ rõ hơn lý do bị ngã cầu thang và cập nhật về tình trạng sức khỏe của mình sau tai nạn hi hữu. Cô cho biết: "Sau bữa tối, tôi cho con trai đi ngủ và xuống tầng dưới để lấy điện thoại và túi xách. Lúc đó, tôi cũng tiễn bạn và quản lý của tôi ra về lúc 11 giờ đêm. Khi quản lý đang đi phía sau tôi thì đột nhiên mất điện, tôi bị ngã về phía trước. Cũng may là tôi không cầm bất cứ thứ gì trong tay, không bị chảy máu não và không bị thương nặng ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tôi chỉ bị chảy máu bên ngoài ở bên não trái và bị một vài vết thương nhỏ".

Hình ảnh Amber Chia nhập viện sau sự cố ở cầu thang khi mất điện

Nữ siêu mẫu bị thương ở đầu và bị một vài vết thương nhỏ trên người

Phía dưới bài đăng trên trang cá nhân của Amber Chia, netizen đều rất bất ngờ trước tin tức nữ người mẫu bị thương và phải nhập viện do ngã cầu thang. Bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự quan tâm, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Amber Chia và mong cô sẽ sớm bình phục.

Amber Chia sinh năm 1981, là siêu mẫu kiêm diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Malaysia. Cô từng chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu quốc tế do một thương hiệu đồng hồ cao cấp tổ chức và trở thành người châu Á đầu tiên tham gia chiến dịch của hãng đồng hồ này. Bên cạnh đó, cô cũng từng trở thành khách mời của Asia's Next Top Model (mùa 2).

Ngoài thành công trong lĩnh vực người mẫu, Amber China còn lấn sân sang diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án phim như Possessed, My Mr. Right, Tears Of The Mom… Trên trang cá nhân của cô hiện có hơn 300 nghìn người theo dõi.