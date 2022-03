“Siêu bảo kê” dùng ám khí hạ 10 đối thủ có súng, khiến Từ Hi Thái hậu kinh ngạc

Cuối triều đại Mãn Thanh, cao thủ võ thuật ở Trung Quốc nhiều không đếm xuể nhưng nổi lên có một "đại cao thủ" sở hữu võ công thượng thừa. Ông từng lập chiến tích khó tin khi giao chiến, khiến Từ Hi Thái hậu phải thán phục, đó là Trình Đỉnh Hoa.

"Siêu bảo kê" khiến Từ Hi Thái hậu nể phục

Hồi đầu thế kỷ 20, Bắc Kinh là nơi thịnh vượng cho thương mại và nghề bảo tiêu được nhiều cao thủ võ thuật lựa chọn làm cách để kiếm tiền. Song, đây là công việc rất mạo hiểm bởi đó là thời kỳ mà cướp giật hoành hành, mọc lên khắp nơi.

Trình Đỉnh Hoa cũng chọn nghề bảo tiêu, áp tải nhiều chuyến hàng hoá ở các nơi đến Bắc Kinh. Có giai thoại kể rằng thời kỳ này, các băng cướp giật chỉ cần nghe thấy tên Trình Đỉnh Hoa là đều khiếp sợ mà phải tránh xa.

Chân dung Trình Đỉnh Hoa, một huyền thoại làng võ Trung Quốc thời kỳ cuối nhà Thanh.

Có câu chuyện kể rằng một lần, Trình Đỉnh Hoa đối diện với cả chục tên cướp khi bảo tiêu xe hàng từ Bắc Kinh đi Tế Nam. Trình Đỉnh Hoa nói với nhóm cướp rằng nếu bọn chúng có thể để lại dấu vết trên áo của ông, ông sẽ tự nguyện giao cả xe hàng cho bọn chúng mà hai bên không cần chiến đấu. Lúc này, đám cướp vui mừng không xiết nên đã cầm đao và súng định lao tới với ý định sẽ cắt đứt quần áo của Trình Đỉnh Hoa.

Không ngờ, Trình Đỉnh Hoa lại bình tĩnh đến kỳ lạ, chỉ trong thoáng chốc ông đã thoát ra khỏi vòng vây của đám cướp. Trình Đỉnh Hoa nói: "Không cần đánh nữa, các ngươi hãy tự nhìn mình xem". Bọn cướp nhìn xuống và phát hiện rằng tất cả quần áo trên người bọn chúng đều bị chọc rách một lỗ bởi Trình Đỉnh Hoa.

Đám cướp hiểu rằng nếu vừa rồi Trình Đỉnh Hoa muốn lấy mạng họ thì ông đã làm như vậy một cách dễ dàng. Nhất thời, tụi lưu manh đều khâm phục võ công của Trình Đỉnh Hoa, quỳ sụp xuống đất, để Trình Đỉnh Hoa và một đồ đệ đẩy xe hàng đi.

Trình Đỉnh Hoa từng được coi là "siêu bảo kê", chuyên áp tải hàng hoá đi và đến Bắc Kinh (ảnh minh hoạ).

Cuối thời nhà Thanh, tình hình ở Trung Quốc rất rối ren. Từ Hi Thái hậu luôn lo lắng trước sức mạnh của liên quan 8 nước. Vì vậy, Từ Hi đã nhờ một người thái giám thân cận có tên là Thôi Ngọc Quý tìm cho mình một cao thủ võ thuật để mang vào hoàng cung làm cận vệ cho bà. Theo lệch của Từ Hi, Thôi Ngọc Quý lập tức tìm đến gặp Trình Đỉnh Hoa.

Ban đầu, Thôi Ngọc Quý mang rất nhiều tiền đến gặp Trình Đỉnh Hoa và nói rằng nếu làm cận vệ cho Từ Hi, Trình Đỉnh Hoa sẽ được thăng quan, nhưng Trình Đỉnh Hoa lại không hài lòng nên đã từ chối với lý do "võ công không cao nên khó đảm nhận trọng trách lớn".

Thôi Ngọc Quý về báo cáo với Từ Hi. Hai người bàn bạc rồi nghĩ ra một kế sách khác để thu phục Trình Đỉnh Hoa. Ngọc Quý nhận thấy Trình Đỉnh Hoa vốn mất cha từ sớm, cả đời đều dựa vào mẹ, tình mẫu tử sâu nặng và Trình Đỉnh Hoa là người con rất hiếu thảo. Thôi Ngọc Quý thuyết phục Từ Hi trao một tấm bảng mừng thọ đúng vào dịp lễ thọ 70 của mẹ Trình Đỉnh Hoa.

Đến dịp mừng thọ của mẹ Trình Đỉnh Hoa, đích thân Từ Hi đã đến tận nhà để chúc mừng và trao tấm bảng này, rồi thuyết phục Trình Đỉnh Hoa vào cung làm cận vệ cho mình. Lúc này, Trình Đỉnh Hoa không còn cách nào để có thể từ chối nên đã nhận lời.

Từ Hi Thái hậu từng đến tận nhà để mời Trình Đỉnh Hoa làm cận vệ cho mình (ảnh: 163.com).

Năm 1990, triều đình nổ ra chiến sự với lực lượng liên quan 8 nước phương Tây. Giai thoại kể rằng vào thời kỳ này, Trình Đỉnh Hoa từng có lần một mình hạ gục cả 10 tên lính người Đức cầm súng bằng thân thủ siêu phàm.

Khi giao chiến, Trình Đỉnh Hoa còn nhảy lên cả mái ngói để tránh đạn và cuối cùng, ông hạ cả 10 tên. Có người nói rằng Trình Đỉnh Hoa đã hạ đám này bằng những thủ thuật ám khí rất bí hiểm.

Võ công thượng thừa

Theo Baidu, Trình Đỉnh Hoa sinh năm 1848 ở tỉnh Hà Bắc. Thời đó, Trung Quốc chịu nhiều mối đe doạ từ các thế lực ngoại bang, nội chiến liên miên, xã hội rất rối ren. Triều đình nhà Thanh cũng nhận ra rằng võ thuật có thể khiến người Trung Quốc tự bảo vệ mình nên việc kiểm soát võ thuật được nới lỏng hơn rất nhiều. Võ thuật trở nên phổ biến khắp cả nước và Hà Bắc trở thành cai nôi của võ thuật.

Bị ảnh hưởng bởi môi trường nên Trình Đỉnh Hoa mê võ từ nhỏ, thường theo người lớn học múa côn và thậm chí học bắn súng. Tuy nhiên, gia đình hy vọng rằng Trình Đỉnh Hoa sẽ có một tương lai tươi sáng nên đã gửi ông tới một cửa hàng sản xuất kính ở Bắc Kinh để học nghệ.

Trình Đỉnh Hoa thông minh, siêng năng, lại được dạy thêm kiến thức về kinh doanh, nên ông đã tự mở một cửa hàng kính sau khi kết thúc thời gian học việc. Nhưng với tính khí quảng giao và đam mê võ thuật, ông thường đi khắp nơi để tầm sư học đạo với hy vọng mình sẽ trở thành một cao thủ.

Trình Đỉnh Hoa (thứ hai từ phải qua, ảnh: Baidu).

Năm 28 tuổi, Trình Đỉnh Hoa được giới thiệu trở thành đồ đệ của đại sư Đổng Hải Xuyên, người sáng lập nên Bát quái Chưởng. Dưới sự dạy dỗ của Đổng Hải Xuyển, Trình Đỉnh Hoa tinh thông Bát Quái Chưởng và ông còn sử dụng nhiều loại binh khí rất điêu luyện. Trình Đỉnh Hoa đi nhiều nơi để giao đấu với các võ sĩ, chưa một lần thất bại. Về sau, Trình Đỉnh Hoa còn nhận cả một đại sư khác là Tôn Lộc Đường làm sư phụ nên công phu càng trở nên hoàn hảo.

Có lần, Trình Đỉnh Hoa bị đối phương đánh lén khi giao đấu. Trình Đỉnh Hoa rẽ vào một con hẻm, đột nhiên nghe thấy tiếng chân bước vội vã phía sau mình. Khi quay lại, ông thấy kẻ lạ mặt với cây kiếm sáng quắc trên tay. Người này không nói năng gì đã vung kiếm định chém vào đầu của Trình Đỉnh Hoa. Trình Đỉnh Hoa xoay người tránh lưỡi kiếm, sau đó tung một đòn tay khiến đối thủ ngã văng xa ba thước.

Để luyện quyền pháp, Trình Đỉnh Hoa thường đi vòng quanh một cây cổ thụ hàng trăm năm để đánh vào gốc cây. Theo giai thoại, khi giao đấu với các cao thủ ở Hà Bắc, Bắc Kinh mà một số nơi khác, Trình Đỉnh Hoa luôn hạ được đối thủ chỉ bằng một đòn tay. Ông chưa bao giờ phải dùng tới đòn thứ hai để đánh ngã đối phương.

Dù võ công thượng thừa nhưng Trình Đỉnh Hoa cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vào năm 1990, trong lần giao chiến với nhóm quân của lực lượng liên quân 8 nước phương Tây, Trình Đỉnh Hoa bị bắn chết bằng súng và qua đời ở tuổi 52.

https://soha.vn/sieu-bao-ke-dung-am-khi-ha-10-doi-thu-co-sung-khien-tu-hi-thai-hau-kinh-ngac-20220314080014388.htm