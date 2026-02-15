'Siết' quy định khí thải từ 1/3: Nhiều ô tô nguy cơ trượt đăng kiểm

Mới đây, anh Trần Minh Tuấn (phường Cầu Giấy, Hà Nội) mang ô tô đời 2015 ra gara quen để bảo dưỡng định kỳ. “Mấy hôm nay tôi nghe nói từ tháng 3 tới kiểm định khí thải sẽ chặt hơn, nên tranh thủ kiểm tra sớm cho yên tâm”, anh Tuấn nói.

Không riêng anh Tuấn, nhiều chủ xe đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện khí thải, khi Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo từ ngày 1/3 sẽ áp dụng quy trình kiểm định mới, đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên toàn quốc. Quy trình này được thiết kế chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn, nhằm đảm bảo kết quả đo khí thải chính xác, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường.

Theo quy định của Cục Đăng kiểm, từ 1/3, các mức khí thải sẽ được áp dụng theo năm sản xuất của xe. Cụ thể, ôtô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1; xe sản xuất từ 1999 đến hết 2016 áp dụng mức 2; xe sản xuất từ 2017 đến hết 2021 áp dụng mức 3; xe sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4.

Từ 1/3 siết kiểm định khí thải ô tô. Ảnh: Lộc Liên.

Từ ngày 1/1/2027, tại Hà Nội và TPHCM , ô tô sản xuất giai đoạn 2017-2021 sẽ phải đáp ứng mức 4. Đến 1/1/2028, xe sản xuất từ năm 2022 chạy tại hai đô thị lớn này phải đạt mức 5. Xa hơn, từ 1/1/2029, xe tham gia giao thông ở Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng tối thiểu mức 2; từ 1/1/2032, áp dụng mức 5 đối với xe sản xuất từ năm 2022.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Trần Quốc Hoan - Phó Giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm 29.03V ở Đống Đa, Hà Nội - cho rằng, nhiều xe cũ vẫn có thể đạt chuẩn nếu được chăm sóc đúng cách.

Theo ông Hoan, việc bảo dưỡng này thực chất là “chăm xe đúng cách” hơn là phát sinh thêm gánh nặng. Những hạng mục như thay dầu hay nhớt, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải (bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy, phụ gia xử lý khí thải…) vốn đã nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất, nhưng nhiều chủ xe thường bỏ qua hoặc làm qua loa.

Các chủ phương tiện nên chủ động kiểm tra, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Ảnh: Lộc Liên.

Kỹ sư đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 29.03V phân tích, xe có động cơ đốt trong nếu không được bảo dưỡng đúng chu kỳ sẽ đốt nhiên liệu kém hiệu quả, sinh nhiều khí thải hơn. Khi áp quy trình đo mới, máy móc sẽ "bắt" rất rõ những xe có vấn đề. Lúc đó, đăng kiểm không đạt là điều khó tránh.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện nên chủ động kiểm tra, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc sử dụng nhiên liệu đảm bảo chất lượng, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra hệ thống xử lý khí thải không chỉ giúp xe đạt chuẩn, mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu.