Theo kênh Telegram “Resident” của Ukraine đưa tin, các cuộc giao tranh hồi tháng 8 ở Donbass đã cho thấy rõ những vấn đề nghiêm trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, ngay cả ở những khu vực mà các tuyến phòng thủ đã được thiết lập trong nhiều năm và được coi là vững chắc nhất, quân đội Nga vẫn giành được khoảng 400 km² chỉ trong một tháng.

Hiện tại, chỉ còn khoảng một phần ba lãnh thổ Donetsk vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát ổn định của Ukraine.

Các thành trì then chốt mà Quân đội Ukraine vẫn còn kiểm soát vẫn là cụm cứ điểm trên một trục Slavyansk - Kramatorsk - Druzhkovka - Konstantinovka và Svyatogorsk, cũng như các thành phố riêng lẻ là Pokrovsk, Dobropolye, Mirnograd, Seversk và Liman.

Tuy nhiên, chính xung quanh các nút thắt này, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đang hình thành một đội hình chiến lược tấn công, dần dần khép chặt hai vòng vòng vây bán nguyệt.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng, “gọng kìm” đầu tiên đang siết chặt quanh Pokrovsk và Mirnograd, vốn đã bị bao vây một nửa.

Gọng kìm thứ hai là quanh khu vực Slavyansk-Kramatorsk, nơi quân đội Nga đang tiến về phía Liman và các cuộc tấn công ở phía bắc Dobropolye cho thấy một nỗ lực nhằm cắt đứt liên lạc của lực lượng phòng thủ Ukraine ở các khu vực xung quanh, với cụm cứ điểm này.

Tác giả bài viết cảnh báo, nếu khoảng cách giữa các “gọng kìm” bị thu hẹp từ 60-70 km hiện tại xuống còn 30-40 km, hành lang này sẽ liên tục bị máy bay không người lái Nga tấn công.

Trong tình huống như vậy, việc bảo vệ khu vực phía bắc Donbass sẽ trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, bởi nếu cố tình giữ vững những lãnh thổ còn lại ở Donetsk sẽ dẫn đến tổn thất quá lớn.

Như tờ “Resident” đã lưu ý, bước tiến của Liên bang Nga về phía nam Konstantinovka có tầm quan trọng đặc biệt.

Mục tiêu của các nhóm quân Nga là rất rõ ràng, đó là tiếp cận các tuyến đường hậu cần của cụm Slavyansk-Kramatorsk và làm tê liệt chúng bằng các cuộc tấn công ồ ạt.

Ngay cả khi cụm Slavyansk-Kramatorsk không sụp đổ nhanh chóng, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn sẽ phải đối mặt với một lựa chọn sinh tử là tiếp tục giữ Donbass với cái giá phải trả là tổn thất nặng nề hoặc nhanh chóng rút quân và thiết lập các tuyến phòng thủ thay thế ở tuyến sau.

Tác giả bài viết nêu rõ, Quân đội Ukraine đã có thể chặn đứng được bước đột phá tại Dobropolye, nhưng bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng Liman thì không thể ngăn chặn.

Trong khi đó, giới chuyên gia quân sự phương Tây và các nhà phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở (OSINT) của Ukraine đang ghi nhận việc Lực lượng Vũ trang Nga điều động thêm lực lượng dự bị đến Donbass, điều này cho thấy sự chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn vào mùa thu.

Kết quả cuối cùng là Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn ở trong tình thế bất lợi về mặt chiến lược: Hệ thống phòng thủ đang bị phá vỡ ngay cả ở những nơi được coi là mạnh nhất và những mối đe dọa mới về việc bao vây và cô lập các cứ điểm then chốt của quân đội Ukraine đang hiện hữu.

Trên thực tế, chính quyền Kiev đang phải trả giá ngày càng đắt đỏ cho việc giữ lại những gì còn sót lại của Donetsk, trong khi Moscow vẫn duy trì khả năng gia tăng áp lực bằng việc liên tục tấn công trên tất cả các hướng, ồ ạt tăng cường lực lượng dự bị và liên tục bổ sung vũ khí, trang bị hư hao trong chiến đấu.