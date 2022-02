Si mê con dâu là Dương Quý Phi, vua Đường làm thứ hùng mạnh nhất lịch sử Trung Hoa sụp đổ

ĐỘI QUÂN HÙNG CƯỜNG BẬC NHẤT LỊCH SỬ TRUNG HOA

Vào những năm 755 - 763, nhà Đường trở nên kiệt quệ bởi cuộc phản loạn Loạn An Sử diễn ra trong gần 1 thập kỷ. Sau đó, các cuộc xâm lược và nổi dậy từ các nước láng giềng liên tiếp diễn ra.

Thậm chí, cuộc nổi loạn, chiếm đóng kinh đô Trường An từ khoảng năm 875 do Hoàng Sào (một người buôn bán muối và trà) đứng đầu là đỉnh điểm đã đặt dấu chấm hết cho Triều đại nhà Đường sau gần 3 thế kỷ tồn tại. Trong thời kỳ này, quân đội nhà Đường cho thấy một hệ thống chỉ huy kém cỏi, vô kỷ luật và dột nát.

Hình ảnh quân Đường trong phim 'Đại chiến thành Ansi'. Ảnh: Asia Kyungjae

Trên thực tế, nhà Đường đã từng là triều đại cường thịnh nhất trong lịch sử Trung Hoa, cũng là một niềm kiêu hãnh lớn nhất về mặt quân sự với nhiều tướng lĩnh xuất chúng và những đoàn binh tinh nhuệ.

Theo lịch sử ghi lại, quân đội nhà Đường là một đội quân có sức mạnh chiến đấu đáng sợ ngay từ những ngày đầu nhà Đường được thành lập. Mấu chốt tạo nên một quân đội nhà Đường hùng mạnh là do nhiều dân tộc hợp thành. Ở khu vực biên trấn có rất nhiều binh sĩ và cả giới tướng lĩnh người dân tộc thiểu số.

Ở giai đoạn cực thịnh, quân đội đã chiến thắng cả những cường quốc quân sự hùng mạnh như Cao Câu Ly, Hãn quốc Đột Quyết và Thổ Phồn – những đế quốc từng đối đầu với Trung Quốc trong nhiều thế kỷ, giúp nhà Đường kiểm soát lãnh thổ rộng gấp đôi nhà Hán.

Tầm ảnh hưởng của nhà Đường lan rộng đến cả Tây Tạng và khu vực Tân Cương, chạm đến biên giới với Đế quốc Ba Tư. Mặc dù không cai trị Tây Tạng nhưng nhà Đường là triều đại đầu tiên của Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Đông Nam đến vùng cao nguyên rộng lớn này.

SI MÊ CON DÂU

Chân dung Vua Đường Huyền Tông – cháu nội Võ Tắc Thiên. Ảnh: JoongAng Ilbo

Dưới thời trị vì của vua Đường Huyền Tông vào khoảng thế kỷ thứ 8, đội quân hùng mạnh của nhà Đường đã suy yếu, trở thành một biểu tượng của đám hỗn quân.

Người đời thường lấy cớ rằng vua Đường Huyền Tông vì quá si mê Dương Quý Phi (cũng chính là con dâu của ông) mà bỏ bê chuyện triều chính, khiến cho đội quân được xem là hùng cường nhất lịch sử Trung Hoa đi tới bờ sụp đổ.

Một trong những điều ít được biết tới là vua Huyền Tông được đánh giá không chỉ là một nhà quân sự tài ba mà ông còn là người am hiểu âm nhạc bậc nhất thời đó. Khi Trinh Thuận Hoàng hậu đột ngột qua đời vào năm 737, vì quá đau buồn nên hàng nghìn thê thiếp rơi vào cảnh "bỏ không".

Cao Lực Sĩ, một hoạn quan nổi tiếng thời nhà Đường, sau đó đã tiến cử lên vua Huyền Tông người đẹp Dương Ngọc Hoàn - một người phụ nữ nổi danh gần xa là người đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, lại thông minh và giỏi ca hát.

Trong lần đầu tiên gặp mặt vua Đường tại Hoa Thanh Cung, Dương Ngọc Hoàn đã chơi một bài nhạc tự sáng tác, rồi nhảy theo điệu nhạc, mang dáng vẻ như một nàng tiên. Vua Huyền Tông lập tức phải lòng người phụ nữ này. Tuy nhiên, Dương Ngọc Hoàn khi ấy chính là Vương phi của Thọ vương Mạo, người con trai duy nhất sống sót qua tuổi trưởng thành của vua Huyền Tông. Điều ấy cũng có nghĩa là, vua Huyền Tông đã say mê con dâu của mình.

Vào những năm tháng cuối đời, Đường Huyền Tông bắt đầu sinh ra tư tưởng chán chường việc triều chính, ham mê tửu sắc khiến dân chúng lầm than, xã hội ngày càng gay gắt. Đường Huyền Tông ngày càng tiêu xài hoang phí, sủng ái Dương Quý Phi, bỏ bê đất nước và trọng dụng gian thần như Lý Lâm Phủ, An Lộc Sơn và Cao Lực Sĩ khiến cho triều đại ngày đi xuống. Hậu quả để lại là một trong những biến loạn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc đã xảy ra do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh tập hợp quân đội và dấy binh tạo phản. Đây cũng là màn mở đầu cho sự suy tàn của nhà Đường.

Tuy nhiên, chuyện vua Đường Huyền Tông si mê con dâu là Dương Quý Phi lại được xem là một nguyên nhân, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác khiến quân đội nhà Đường suy tàn chỉ 100 năm sau khi thâu tóm được Cao Câu Ly và Bách Tế.

TỪ "THIỆN CHIẾN QUÂN" THÀNH HỖN QUÂN

Theo phân tích được đăng trên tờ JoongAng Ilbo, có thể có 3 nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của quân Đường:

Thứ nhất, sau thời vua Đường Thái Tông và Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên đã tiêu diệt lực lượng quân đội tinh nhuệ nhà Đường để giành lấy quyền lực về tay mình. Từ những ngày đầu nhà Đường được thành lập, nhóm binh lính tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng từ nhóm quân phiệt Vũ Xuyên trấn, còn được gọi là Quan Lủng.

Nhóm Quan Lủng là trụ cột quan trọng của lực lượng văn võ nhà Đường. Võ Tắc Thiên đã thanh trừng nhóm Quan Lủng bằng cách dồn ép, khiến nó trở thành thế lực thù địch đe dọa quyền lực hoàng gia. Khi đội quân tinh nhuệ suy yếu, quân Đường nhanh chóng sụp đổ.

Chân dung Võ Tắc Thiên. Ảnh: JoongAng Ilbo

Thứ hai, ngay từ thời Võ Tắc Thiên, việc chính trị hóa quân đội bằng các lực lượng chính trị cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh quân sự.

Võ Tắc Thiên trọng dụng tầng lớp quý tộc và liên tục xây dựng hàng ngũ quân đội từ những người đứng về phe mình. Không phải năng lực chuyên môn mà chính "dây mơ rễ má" bằng quyền lực và hối lộ mới là yếu tố quyết định khả năng thăng tiến và vị thế của binh lính trong quân đội.

Lý Lâm Phủ, Thừa tướng tại nhiệm lâu nhất triều Đường Huyền Tông và nổi tiếng là kẻ hay xu nịnh hoàng đế, đã giáng chức tất cả những nhân tài quân sự có thể cạnh tranh với ông ta, đồng thời dành sự ưu ái cho những kẻ xu nịnh mình.

Số quan lại không đủ năng lực liên tục tăng lên và chỉ chăm chăm giật dây những kẻ có thế lực để tranh giành quyền lực hơn là tuân lệnh người chỉ huy. Thậm chí đằng sau việc phong chức quan võ làm Tiết độ sứ vùng biên trấn cũng là âm mưu tiêu diệt mầm mống các lực lượng có nguy cơ tranh giành quyền lực.

Thứ ba, quân đội nhà Đường đã trở thành một đội quân bị nhà nước bỏ rơi. Khi tình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự của giới quý tộc gia tăng và hệ thống dân quân địa phương sụp đổ, sức mạnh quân đội đã suy yếu.

Các đặc quyền bị bãi bỏ đã khiến ngân sách quốc phòng bị cắt giảm mạnh, và tất cả ngân sách này chỉ được dùng cho "mục đích chính trị" của hoàng đế và các quan chức cấp cao.

Minh hoạ Quân đội nhà Đường. Ảnh: News Tomato

Trong khi đó, nam giới thời Đường bắt đầu tập trung vào các kỳ thi vô ích thay vì nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Tiết độ sứ, vốn là chức quan phong cho đại thần có công, lại được xem trở thành chức vụ cực khổ, không ai mong muốn.

Cuối cùng, chức Tiết độ sứ mà dân chúng nhà Đường trốn tránh bắt đầu bị coi thường khi được phong cho binh lính là hậu duệ của các quốc gia mà nhà Đường từng thâu tóm, chẳng hạn như Hãn quốc Đột Quyết, Cao Câu Ly và Bách Tế, chẳng khác gì "giao trứng cho ác".

Khi bị các dân tộc khác tấn công, quân đội tỏ ra thiếu lòng trung thành và ngược lại, dẫn đầu trong việc cướp bóc dân chúng. Binh lính bị coi thường, triều đình bỏ bê quân đội. Quân đội nhà Đường trở thành một đội quân bị bỏ rơi. Không ai hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước. Từ đó, dẫn tới kết cục binh biến loạn lạc, triều đại nhà Đường suy vong và chấm dứt trong lịch sử.

