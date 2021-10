ShopeeFood tăng cường hỗ trợ đối tác và người dùng qua sự kiện thường niên 10.10

Với mong muốn tiếp sức các đối tác và người dùng trong giai đoạn mở cửa trở lại, từ ngày 27.9 đến ngày 10.10 ShopeeFood chính thức triển khai sự kiện "10.10 - Đại tiệc thương hiệu". Thông qua sự kiện này, ShopeeFood hướng đến việc đẩy mạnh hỗ trợ để giúp cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn trước tác động của dịch bệnh. Bao gồm các hoạt động hỗ trợ cải thiện doanh thu, thu nhập cho các đối tác cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, tài xế đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi sử dụng dịch vụ thông qua việc tận dụng hệ sinh thái tích hợp giữa Shopee, ShopeeFood và ShopeePay.

Đối với đối tác nhà hàng và quán ăn: Trong giai đoạn này, ShopeeFood đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tối ưu hóa quy trình, cũng như đưa ra những chính sách linh hoạt để hỗ trợ nhà hàng, quán ăn có điều kiện hoạt động trở lại sớm nhất có thể, mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn và quy định về phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, thông qua việc phối hợp với các đối tác để liên tục đưa ra các ưu đãi trong sự kiện 10.10, ShopeeFood mong muốn thúc đẩy được người dùng đặt hàng từ đó gia tăng doanh thu cho các đối tác.

Mặt khác, ShopeeFood cũng triển khai thêm gói hỗ trợ "Tiếp sức quán mình - An tâm mở lại" với những ưu đãi đặc biệt như: Miễn phí 1 triệu mở gian hàng; giảm phí chiết khấu; có quán siêu tốc chỉ trong 24h; hỗ trợ truyền thông với việc hiển thị liên tục trên giao diện ứng dụng nhằm giúp các cửa hàng có cơ hội tiếp cận được hàng triệu người sử dụng nền tảng, giúp quán tăng lượt truy cập, từ đó tăng đơn nhiều hơn giúp phục hồi kinh tế.

Đối với đối tác tài xế: Thông qua sự kiện 10.10 - Đại tiệc thương hiệu, ShopeeFood không chỉ giúp đối tác tài xế tăng đơn, cải thiện thu nhập trong mùa dịch, mà còn mang đến nhiều lợi ích khác thông qua các chương trình hỗ trợ đặc biệt, chung tay cùng các đối tác tài xế vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn.

Điển hình, chương trình "Tiếp Sức Bác Tài - Mừng ngày trở lại" hỗ trợ chi phí cho tài xế tự chủ động thực hiện xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính với mức hỗ trợ lên đến 500,000đ/ tuần (áp dụng cho từ 60 đơn hàng trở lên) từ 24.09 - 30.09.

Ngoài ra, "Gói hỗ trợ Tài xế ShopeeFood" với mức hỗ trợ lên đến 1,000,000/ tài xế cũng được áp dụng nhằm tiếp thêm động lực để các đối tác yên tâm hoạt động trong giai đoạn này.

Thấu hiểu khó khăn của đối tác nhà hàng/quán ăn, đồng thời trân trọng nỗ lực của đội ngũ tài xế trong thời điểm dịch bệnh, ông Đặng Hoàng Minh - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của ShopeeFood Việt Nam, cho biết: "Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giao đồ ăn tại Việt Nam, ShopeeFood đề cao việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững.

Việc hỗ trợ các đối tác cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thông qua chương trình 10.10, ShopeeFood hy vọng có thể san sẻ phần nào khó khăn của các đối tác trong giai đoạn này. Chúng tôi cũng sẽ liên tục đưa ra những sáng kiến để mang lại giá trị tốt hơn cho các đối tác và khách hàng của mình."

Không dừng lại ở việc hỗ trợ các quán ăn/nhà hàng và tài xế, ShopeeFood còn đưa ra những ưu đãi đặc biệt cho người dùng thoải mái thưởng thức vô vàn món ăn ngon mà không cần lo về giá. Cụ thể, trong 2 tuần diễn ra sự kiện, ShopeeFood mang đến loạt ưu đãi ẩm thực hoành tráng như: giảm giá 50% áp dụng cho các thực phẩm, món ăn nằm trong bộ sưu tập ""Thương hiệu huyền thoại đãi nửa giá"; 10 triệu voucher giảm giá lên đến 101 nghìn áp dụng với tất cả quán ăn, cửa hàng có trên ShopeeFood; cùng ưu đãi miễn phí giao hàng thông qua bộ sưu tập "Tiệc thương hiệu đỉnh freeship" để người dùng tha hồ đặt món.

Theo đó, hàng loạt thương hiệu hot tham gia sự kiện lần này gồm: hệ thống Sữa chua trân châu Hạ Long, The Pizza Company, Gà Rán Popeyes, Starbucks Coffee, KOI Thé Cafe, The Alley, The Coffee House... Ngoài ra, khách hàng có thể chọn thanh toán bằng ví ShopeePay vừa tiện lợi, hạn chế tiếp xúc trong giai đoạn dịch bệnh, và nhận thêm ưu đãi từ ví điện tử này. Người dùng chỉ cần truy cập vào biểu tượng "ShopeeFood - chỉ 10k" có trên Shopee hoặc order trực tiếp trên ứng dụng ShopeeFood để tận hưởng dịch vụ với mức giá hấp dẫn ngay từ bây giờ.

Về ShopeeFood:

Chính thức ra mắt vào ngày 24/07/2016, bắt đầu bằng tên gọi DeliveryNow, ShopeeFood là ứng dụng đặt món và giao đồ ăn đầu tiên ra đời tại Việt Nam được quản lý và vận hành bởi công ty cổ phần Foody.

Tính đến hiện tại, ShopeFood đã chính thức có mặt tại 16 thành phố lớn trên khắp cả nước bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ…

ShopeeFood còn cung cấp nhiều dịch vụ theo nhu cầu như đi chợ online, đặt giao hàng hóa gói, kiện thiết yếu. Thông qua hệ sinh thái tích hợp và phát triển mạnh mẽ với Shopee và ShopeePay, ShopeeFood mang đến trải nghiệm thanh toán, giao hàng liền mạch, an toàn và tiện lợi cho người dùng.

ShopeeFood cũng đã có mặt trên ứng dụng Shopee. Khách hàng chỉ cần truy cập vào biểu tượng ShopeeFood có trên Shopee hoặc đặt món trực tiếp trên ứng dụng ShopeeFood.