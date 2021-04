Shipper chuyên giao hải sản đột nhập nhà đại gia, trộm hơn 400 triệu rồi xóa sạch dấu vết

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 12-4, Tuấn Anh không dùng xe máy của mình mà mượn một xe máy của người khác với ý định đi trộm. Anh đeo khẩu trang kín mặt để khỏi lộ mặt.

Sau nhiều lần chạy xe máy lòng vòng nghiên cứu, Tuấn Anh đập cửa kính bên hông một căn biệt thự trên đường Thăng Long. Vào trong, Tuấn Anh lục tung căn biệt thự, lấy đi 3.000 USD, 4 miếng vàng 9999, đồng hồ đeo tay hiệu Omega cùng nhiều trang sức với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Trong lúc trộm, Tuấn Anh còn xóa dấu vết các điểm tiếp xúc trong biệt thự nên không thể lấy dấu vân tay, báo PL.TPHCM đưa tin.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Anh khai nhận, do cần tiền trả nợ và chơi lô đề nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trong lúc đi ship hàng, quan sát thấy dọc tuyến đường Thăng Long các biệt thự lớn thường có hệ thống an ninh cao nên Anh đã nghiên cứu các điểm mù camera để tìm hướng đột nhập.

Nắm được thói quen của gia chủ, thanh niên này không đột nhập ban đêm khi có người ở nhà và hệ thống báo động, mà lựa chọn trộm vào thời điểm gần trưa hoặc chạng vạng.

Sau đó, "siêu trộm" thuê xe máy đến hiện trường, giấu ở bụi cây, đi bộ đến phá cửa kính bên hông biệt thự rồi lục tìm tài sản để bán kiếm tiền "nuôi số đề".

Được biết, Anh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Làm nghề shipper giao hàng hải sản, nhưng đối tượng này lại nghiện chơi lô đề và thường xuyên nợ nần nên tiếp tục sa vào con đường trộm cắp.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng 12-4, một đại gia trình báo về việc biệt thự bị đột nhập, mất tài sản giá trị lớn. Phòng Cảnh sát hình sự nhận định vụ trộm do nghi can trộm chuyên nghiệp gây ra; hành vi táo tợn, liều lĩnh giữa ban ngày trên tuyến đường nhiều người qua lại.

Tài sản bị trộm gồm hơn 3.000 USD, 4 lượng vàng 9999, 1 đồng hồ Omega cùng một số trang sức trị giá tổng cộng 400 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thủ đoạn gây án tương đồng với một số vụ trộm tại TP.Đà Nẵng do một số nghi can ngoại tỉnh, chủ yếu từ phía Bắc gây ra. Do đó Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khoanh vùng.

Cùng thời gian, trên mạng xuất hiện thông tin rao bán đồng hồ Omega giống tang vật bị trộm với giá 30 triệu đồng. Từ đó, lực lượng truy vết được Phan Văn Tuấn Anh, lúc này đã về Nghệ An để bán số vàng và trang sức trộm được.

Tổng hợp